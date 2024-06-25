США ввели санкції проти "тіньових банків", причетних до постачання іранських дронів Росії
Міністерство фінансів США ввели санкції проти мережі з 50 осіб та компаній так званого "тіньового банківського сектору".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
США вважають, що ця мережа зокрема допомагає Ірану продавати нафту та нафтопродукти. Ці надходження також, вказує американське відомство, забезпечує поставки зброї проіранським силам, включаючи єменських хуситів, та передачу БпЛА Росії для застосування у війні проти України.
У Мінфіні США пояснили, що тіньова банківська система дає іранським компаніям доступ до міжнародної фінансової системи, щоб ті могли приховати торгівлю з іноземними партнерами. Це відбувається за допомогою багатьох компаній-оболонок, зареєстрованих в таких юрисдикціях, як Гонконг, або Об'єднані Арабські Емірати. Під теперішні санкції потрапили компанії з цих країн, а також з Маршаллових островів, Туреччини та Ірану.
