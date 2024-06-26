УКР
Новини
Держдеп підтримує рішення МКС про ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Метью Міллер

У Державному департаменті США заявили, що підтримують рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу та очільника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Про це заявив у вівторок речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми чітко заявили, що російські війська під час незаконного вторгнення в Україну вчиняли звірства, і за ці звірства мають понести відповідальність", - підкреслив він.

Та додав, що Сполучені Штати підтримують низку міжнародних розслідувань злочинів РФ в Україні, "включно з розслідуванням, яке проводить МКС".

При цьому Міллер підтвердив, що американська сторона здійснює обмін інформацією з МКС, однак не розкрив змісту спілкування, пославшись на приватність комунікацій.

Нагадаємо, 25 червня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Сергія Шойгу та Валерія Герасимова.

Автор: 

А як щодо путіна ?
26.06.2024 06:18 Відповісти
Етадругоє. Не провокуйте.
26.06.2024 06:55 Відповісти
25 червня, 2024 вiвторок, 23:03Голова Пентагону Ллойд Остін сьогодні, 25 червня, уперше з березня 2023 року провів телефонну розмову з новим очільником міністерства оборони Росії - Андрієм Бєлоусовим...

бєлоусов - єто другоє. Он харошій...
26.06.2024 09:42 Відповісти
 
 