Держдеп підтримує рішення МКС про ордери на арешт Шойгу та Герасимова
У Державному департаменті США заявили, що підтримують рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу та очільника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.
Про це заявив у вівторок речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми чітко заявили, що російські війська під час незаконного вторгнення в Україну вчиняли звірства, і за ці звірства мають понести відповідальність", - підкреслив він.
Та додав, що Сполучені Штати підтримують низку міжнародних розслідувань злочинів РФ в Україні, "включно з розслідуванням, яке проводить МКС".
При цьому Міллер підтвердив, що американська сторона здійснює обмін інформацією з МКС, однак не розкрив змісту спілкування, пославшись на приватність комунікацій.
Нагадаємо, 25 червня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Сергія Шойгу та Валерія Герасимова.
