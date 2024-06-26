Держдеп підтримує рішення МКС про ордери на арешт Шойгу та Герасимова

У Державному департаменті США заявили, що підтримують рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу та очільника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Про це заявив у вівторок речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми чітко заявили, що російські війська під час незаконного вторгнення в Україну вчиняли звірства, і за ці звірства мають понести відповідальність", - підкреслив він.

Та додав, що Сполучені Штати підтримують низку міжнародних розслідувань злочинів РФ в Україні, "включно з розслідуванням, яке проводить МКС".

При цьому Міллер підтвердив, що американська сторона здійснює обмін інформацією з МКС, однак не розкрив змісту спілкування, пославшись на приватність комунікацій.

Нагадаємо, 25 червня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Сергія Шойгу та Валерія Герасимова.

