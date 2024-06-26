УКР
РФ утримує у Чорному й Азовському морях 9 кораблів, 3 з них - носії "Калібрів". ІНФОГРАФІКА

РФ утримує три ракетоносії у Чорному та Азовському морях

Станом на ранок вівторка, 25 червня, в Чорному морі на чергуванні перебуває один військовий корабель РФ, який є ракетоносієм "Калібрів". В Азовському морі ворог тримає 2 ракетоносії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ВМС ЗСУ повідомляють у Фейсбуці.

Так, у Чорному морі - 1 ворожий корабель-ракетоносій, наразі на ньому немає ракет.

В Азовському морі перебувають 8 військових кораблів ворога, з яких два є носіями крилатих ракет "калібр". Загальний залп - до 16 ракет.

У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

Ворог утримує три ракетоносії у Чорному та Азовському морях

Скільки суден здійснили прохід Керченською протокою в інтересах Росії

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

  • до Азовського моря – 8 суден, з яких 3 рухалось з протоки Босфор.

Автор: 

ВМС (1428) корабель (1622) ракети (4153) Чорноморський флот рф (628)
Причем делает это уже полтора-два песяца, спасаясь от украинских морских дронов.
показати весь коментар
26.06.2024 09:47 Відповісти
 
 