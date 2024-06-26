РФ утримує у Чорному й Азовському морях 9 кораблів, 3 з них - носії "Калібрів". ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок вівторка, 25 червня, в Чорному морі на чергуванні перебуває один військовий корабель РФ, який є ракетоносієм "Калібрів". В Азовському морі ворог тримає 2 ракетоносії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це ВМС ЗСУ повідомляють у Фейсбуці.
Так, у Чорному морі - 1 ворожий корабель-ракетоносій, наразі на ньому немає ракет.
В Азовському морі перебувають 8 військових кораблів ворога, з яких два є носіями крилатих ракет "калібр". Загальний залп - до 16 ракет.
У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
Скільки суден здійснили прохід Керченською протокою в інтересах Росії
За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
-
до Чорного моря – 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
-
до Азовського моря – 8 суден, з яких 3 рухалось з протоки Босфор.
