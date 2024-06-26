РФ утримує у Чорному й Азовському морях 9 кораблів, 3 з них - носії "Калібрів". ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок вівторка, 25 червня, в Чорному морі на чергуванні перебуває один військовий корабель РФ, який є ракетоносієм "Калібрів". В Азовському морі ворог тримає 2 ракетоносії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ВМС ЗСУ повідомляють у Фейсбуці.

Так, у Чорному морі - 1 ворожий корабель-ракетоносій, наразі на ньому немає ракет.

В Азовському морі перебувають 8 військових кораблів ворога, з яких два є носіями крилатих ракет "калібр". Загальний залп - до 16 ракет.

У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

Скільки суден здійснили прохід Керченською протокою в інтересах Росії

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 8 суден, з яких 3 рухалось з протоки Босфор.

