Данія виділить 4,7 млн євро для відновлення енергооб’єктів на Миколаївщині та Харківщині

Міністерство закордонних справ Данії перерахує до Фонду підтримки енергетики України додатковий грант у розмір близько 4,7 млн євро для швидкого відновлення об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у прифронтових Миколаївській та Харківській областях.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

"Данія стала першим спонсором Фонду підтримки енергетики України, зробивши внесок для відновлення української енергетики ще у квітні 2022 року. Ми щиро дякуємо партнерам за цю незмінну позицію і продовження підтримки. Її особливо гостро потребують саме прифронтові області, енергетичні об’єкти яких щоденно зазнають ворожих атак", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Також читайте: Данія виділяє 20 мільйонів євро для сприяння вступу України та Молдови до ЄС

У Міністерстві нагадали, що Фонд підтримки енергетики України створений за спільної ініціативи Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон навесні 2022 року, і за понад 2 роки своєї роботи став ефективним інструментом допомоги енергосектору України.

Протягом останніх декількох тижнів внесли кошти чи задекларували наміри зробити внески до Фонду Німеччина, Австралія, Велика Британія, Австрія.

Нині загальна сума перерахованих та анонсованих внесків донорів до Фонду становить понад 551 млн євро.

Також читайте: Данія оголосила про 19-й пакет військової допомоги Україні. Він дасть змогу інвестувати в український ОПК