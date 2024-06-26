Частину боєприпасів за чеською ініціативою для України відновлять на заводах Словаччини, - президент Пеллегріні
Словаччина зробить внесок у чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України, зокрема частину боєприпасів, які постачатимуться, буде відновлено на словацьких заводах.
Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні після зустрічі зі своїм чеським колегою Петром Павелом у Празі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Словаччина збільшила виробництво на своїх заводах, де виробляються або відновлюються боєприпаси необхідних калібрів", - сказав Пеллегріні, додавши, що значну частину боєприпасів, які поставлятимуть Україні в межах чеської ініціативи, буде відновлено на словацьких заводах.
Також словацький лідер заявив, що вже запланував свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч відбудеться або під час засідання Європейської ради в Брюсселі цього тижня, або під час майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні.
Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.
Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
словаки хотять і рузьку рибку с'єсть і на євроамериканські гроші під замовлення сєсть
Там ще президент Сербії фактично - послав нах кацапів . Щось дивне коїться .
От коли треба скидатись і ділитись, тоді на сцену виходить фіцо
Але ж чомусь раніше не заробляли , хоча могли , а от зараз щось змінилося і почали заробляти . Тому й - нежданчик .
ну візьмуть американці закінчать війну по лінії фронта. і залишать Росію сильною після війни. а Росія агресивна країна і все одно її агресія ще десь вилізе.
в Грузії наприклад.
і тоді американцям вже прийдеться самим воювати проти Росії.
зараз є такий хороший момент закінчити Росію. скористатися тим, що вона вторглась в Україну, і знищити її руками українців, просто поставляючи достатню кількість зброї.
не хочуть - будуть самі воювати!
російський народ зараз охватив фашизм.
а найкращі ліки від фашизму - це воєнний програш.
человек сделал правильный выбор, плохо, что для этого пришлось вставить ствол в его горло.
Как-то любовь к хйлу у него сразу испарилась.
"Пуля многое меняет в голове, даже если попадает в задницу" - Аль-Капоне.
Фицо уже ощутил на себе глубинный смысл этой фразы.
А Вучич оказался мудрее их обеих, и сразу все понял, не дожидаясь огнестрельных агрументов.
Орбан тоже решил, что лучше быть живым в европе, чем столь явно лизать жопу хйлу.
Ах да, забыл, поздравляю Главкома объединенной армии НАТО! Ведь именно ему предстоит принимать капитуляцию хйла в маскве.
4th