Частину боєприпасів за чеською ініціативою для України відновлять на заводах Словаччини, - президент Пеллегріні

Словаччина зробить внесок у чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України, зокрема частину боєприпасів, які постачатимуться, буде відновлено на словацьких заводах.

Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні після зустрічі зі своїм чеським колегою Петром Павелом у Празі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Словаччина збільшила виробництво на своїх заводах, де виробляються або відновлюються боєприпаси необхідних калібрів", - сказав Пеллегріні, додавши, що значну частину боєприпасів, які поставлятимуть Україні в межах чеської ініціативи, буде відновлено на словацьких заводах.

Також словацький лідер заявив, що вже запланував свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч відбудеться або під час засідання Європейської ради в Брюсселі цього тижня, або під час майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.