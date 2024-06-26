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Новини Допомога Україні
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Частину боєприпасів за чеською ініціативою для України відновлять на заводах Словаччини, - президент Пеллегріні

Президент Словаччини Петер Пеллегріні про мирні переговори України та РФ

Словаччина зробить внесок у чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України, зокрема частину боєприпасів, які постачатимуться, буде відновлено на словацьких заводах.

Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні після зустрічі зі своїм чеським колегою Петром Павелом у Празі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Словаччина збільшила виробництво на своїх заводах, де виробляються або відновлюються боєприпаси необхідних калібрів", - сказав Пеллегріні, додавши, що значну частину боєприпасів, які поставлятимуть Україні в межах чеської ініціативи, буде відновлено на словацьких заводах.

Також словацький лідер заявив, що вже запланував свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч відбудеться або під час засідання Європейської ради в Брюсселі цього тижня, або під час майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Автор: 

боєприпаси (2289) Словаччина (1112) Чехія (1646)


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Топ коментарі
+8
.. Нежданчік .! Не знаю що й сказати . Крім подяки звісно ж , якщо це правда .
Там ще президент Сербії фактично - послав нах кацапів . Щось дивне коїться .
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26.06.2024 18:30
+6
Ого! Словаки перевзулися?
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26.06.2024 18:30
+4
до американців ще й зараз не прийшло розуміння, що Росію треба кончать.
ну візьмуть американці закінчать війну по лінії фронта. і залишать Росію сильною після війни. а Росія агресивна країна і все одно її агресія ще десь вилізе.
в Грузії наприклад.
і тоді американцям вже прийдеться самим воювати проти Росії.
зараз є такий хороший момент закінчити Росію. скористатися тим, що вона вторглась в Україну, і знищити її руками українців, просто поставляючи достатню кількість зброї.
не хочуть - будуть самі воювати!

російський народ зараз охватив фашизм.
а найкращі ліки від фашизму - це воєнний програш.
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26.06.2024 18:31
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Фіццо не проти?
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26.06.2024 18:27 Відповісти
чому проти?

словаки хотять і рузьку рибку с'єсть і на євроамериканські гроші під замовлення сєсть
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26.06.2024 19:12 Відповісти
А кто его спрашивал?
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26.06.2024 22:07 Відповісти
.. Нежданчік .! Не знаю що й сказати . Крім подяки звісно ж , якщо це правда .
Там ще президент Сербії фактично - послав нах кацапів . Щось дивне коїться .
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26.06.2024 18:30 Відповісти
Може цейво, у футбол програли...
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26.06.2024 18:34 Відповісти
нежданчик? вони, що серби, що ці, на цьому серйозні бабки зароблять .

От коли треба скидатись і ділитись, тоді на сцену виходить фіцо
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26.06.2024 20:07 Відповісти
Та нехай заробляють , я зовсім не проти .
Але ж чомусь раніше не заробляли , хоча могли , а от зараз щось змінилося і почали заробляти . Тому й - нежданчик .
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26.06.2024 20:30 Відповісти
Ого! Словаки перевзулися?
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26.06.2024 18:30 Відповісти
****, вони ж волали, що ніяких там мілітарних справ.Тільки тушонка...Оце хтось дав підсрачника
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26.06.2024 18:33 Відповісти
А хто дурний прибутки втрачати їх же не задурно відновлять, хтось заплатить або ЄС або США
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26.06.2024 19:46 Відповісти
до американців ще й зараз не прийшло розуміння, що Росію треба кончать.
ну візьмуть американці закінчать війну по лінії фронта. і залишать Росію сильною після війни. а Росія агресивна країна і все одно її агресія ще десь вилізе.
в Грузії наприклад.
і тоді американцям вже прийдеться самим воювати проти Росії.
зараз є такий хороший момент закінчити Росію. скористатися тим, що вона вторглась в Україну, і знищити її руками українців, просто поставляючи достатню кількість зброї.
не хочуть - будуть самі воювати!

російський народ зараз охватив фашизм.
а найкращі ліки від фашизму - це воєнний програш.
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26.06.2024 18:31 Відповісти
У Фіцо для ***** завжди була дуля в кишені, чи тільки от щойно скрутив?
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26.06.2024 18:36 Відповісти
Щоб Фіцо потім поставив вето на експорт вже купленої зброї?
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26.06.2024 19:00 Відповісти
А що там із снарядами від НАТИ чи ЄС? Вже ніхто не згадує про той мульйон .
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26.06.2024 19:19 Відповісти
"мульйон" *********** від НАТО І ЄС -чергове наіпалово України і її народу , з котрого куйло з північно корейським "дружбаном" американського трампа чуть зо смху не тріснуть...
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26.06.2024 20:17 Відповісти
А що це за такі **********, що потрібно відновлювати? І щось не розумію, яким чином? Це треба змінювати ВР чи підривники? Що це взагалі таке? Вибухонебезпечні предмети?
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26.06.2024 21:35 Відповісти
Версия:
человек сделал правильный выбор, плохо, что для этого пришлось вставить ствол в его горло.
Как-то любовь к хйлу у него сразу испарилась.
"Пуля многое меняет в голове, даже если попадает в задницу" - Аль-Капоне.
Фицо уже ощутил на себе глубинный смысл этой фразы.
А Вучич оказался мудрее их обеих, и сразу все понял, не дожидаясь огнестрельных агрументов.
Орбан тоже решил, что лучше быть живым в европе, чем столь явно лизать жопу хйлу.
Ах да, забыл, поздравляю Главкома объединенной армии НАТО! Ведь именно ему предстоит принимать капитуляцию хйла в маскве.
4th
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26.06.2024 21:35 Відповісти
Скоріш за все, він переконався, що в Гниловодську лєв перетворився в старий трухнявий окурок. Тільки Фіцо ще хорохориться.
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26.06.2024 23:38 Відповісти
 
 