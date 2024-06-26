Меру Мукачева Балозі обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю 30 млн грн застави, - САП
ВАКС обрав запобіжний захід меру Мукачева Андрію Балозі у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 30 мільйонів гривень застави.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.
Міський голова Мукачева спільно з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га.
Нагадуємо, 25 червня мера Мукачева Балогу та голову Мукачівської райради Ланя було затримано через корупційну схему продажу стадіону "Авангард".
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