УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10301 відвідувач онлайн
Новини
3 933 19

Меру Мукачева Балозі обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю 30 млн грн застави, - САП

балага андрій

ВАКС обрав запобіжний захід меру Мукачева Андрію Балозі у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 30 мільйонів гривень застави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Міський голова Мукачева спільно з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га.

Нагадуємо, 25 червня мера Мукачева Балогу та голову Мукачівської райради Ланя було затримано через корупційну схему продажу стадіону "Авангард".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меру Мукачева Балозі та голові Мукачівської райради Ланю повідомлено про підозру у справі про продаж землі за безцінь, - САП

Автор: 

Мукачево (175) САП (2233) Антикорупційний суд ВАКС (1970) Балога Андрій (7)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
26.06.2024 19:30
+8
показати весь коментар
26.06.2024 19:15
+3
30? всього то? ЛЕГКО....
показати весь коментар
26.06.2024 19:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
30? всього то? ЛЕГКО....
показати весь коментар
26.06.2024 19:05 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2024 19:15 Відповісти
Напоминаю, что нехороший человек Балога был при Ющенко на той же должности, что и Дерьмак при Янелохе. Но тот нехороший человек не сделал и сотой доли того вреда Украине, который нанесли Дерьмак с Янелохом. Но у тупого %%-ного скота первые двое- враги, а последние двое 100%-ных агентов Ху#ла- "спасители Отечества".
показати весь коментар
26.06.2024 19:15 Відповісти
Крал немного меньше... Нужно пожалеть, понять, простить! Я правильно тебя понял? А как ты посчитал степень вреда баложатника?
показати весь коментар
26.06.2024 21:40 Відповісти
Как 0% к 100%. Раздели на ноль, если мозги от 73% совсем не отсохли.
показати весь коментар
26.06.2024 21:48 Відповісти
Ну чому ти таке тупе, як подоляк, та ще й заздриш йому? Чи ти на дотації баложатника? Ну тоді вірю в 0%
показати весь коментар
26.06.2024 21:57 Відповісти
Ты 73%-ный зебил, т.к. пытаешься сравнивать вора с врагом и вором.
показати весь коментар
26.06.2024 22:01 Відповісти
Зелень шмарклява, ти під виглядом патріота намагаєшся відмазати крадія під приводом, що існують більші крадії! Все з тобою ясно! Содиш на дотації в баложатника! То ти такий самий крадій!
показати весь коментар
26.06.2024 22:13 Відповісти
Фуфел парашный, ты врагов и предателей сравниваешь с просто вором.
показати весь коментар
26.06.2024 22:18 Відповісти
Ублюдок, это ты начал сравнивать, мразь руснявая, затычка баложатника! Именно ты начал отмазывать баложатник сравнивая с другим ворьем! Где ты там прячешься, дрыщь? Найдем тебя и на сортире, как и всех **************!
показати весь коментар
26.06.2024 23:14 Відповісти
Ты в сортире только свою мамашу бухую можешь найти, свинособака подху#ловская.
показати весь коментар
27.06.2024 07:50 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2024 19:29 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2024 19:30 Відповісти
Справа замовна і розвалиться в суді !!!
показати весь коментар
26.06.2024 19:45 Відповісти
Ти якийсь з братів балоги? Кажуть в нього їх з десяток...
показати весь коментар
26.06.2024 21:42 Відповісти
Закарпаття вигляда як ляля, бо має гарних газд. Але огидна зелена мавпа хоче навалити свого смердючого підкацапного гімна і там.
показати весь коментар
27.06.2024 00:37 Відповісти
Мер вмер як мер.
показати весь коментар
27.06.2024 04:55 Відповісти
 
 