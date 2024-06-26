Меру Мукачева Балозі обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю 30 млн грн застави, - САП

ВАКС обрав запобіжний захід меру Мукачева Андрію Балозі у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 30 мільйонів гривень застави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Міський голова Мукачева спільно з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га.

Нагадуємо, 25 червня мера Мукачева Балогу та голову Мукачівської райради Ланя було затримано через корупційну схему продажу стадіону "Авангард".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меру Мукачева Балозі та голові Мукачівської райради Ланю повідомлено про підозру у справі про продаж землі за безцінь, - САП