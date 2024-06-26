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Білий дім про мирний план радників Трампа: нічого про Україну без України

трамп

Рішення про будь-які можливі переговори з РФ про завершення війни мають приймати Президент Зеленський і Україна.

Про це сказав радник Білого дому Джон Кірбі, коментуючи оприлюднений радниками Дональда Трампа план про припинення війни в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На відміну від інших, президент Байден вважає, що будь-які рішення про перемовини, якщо відверто, мають приймати Президент Зеленський і Україна. Ми не змушуватимемо Україну поступатися своєю територією, бо ми розуміємо: якщо Путіну дозволити завоювати Україну та підкорити її народ, будь-яку частину її народу, наслідки будуть серйозними",- зауважив представник Білого дому.

За словами Кірбі, Путін та диктатори по всьому світу сприймуть це за зелене світло, і світ опиниться в більшій небезпеці.

Саме тому, за словами радника американського президента, Джо Байден стоїть на позиції міцної та послідовної підтримки України. І саме тому США працюють з коаліцією близько 50 країн, які допомагають Україні оборонятися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні у глухому куті: досягти політичного вирішення військовим шляхом не вдасться, але Росія не готова на переговори і Путіну не можна довіряти, - Міллі

Представник Білого дому нагадав, що президент Байден під час недавнього саміту G7 в Італії підписав історичну двосторонню угоду з Україною у сфері безпеки. І глава Білого дому розуміє, "що чим сильнішою буде позиція України на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів".

У цьому контексті радник президента США підтвердив позицію чинної адміністрації: нічого про Україну без України.

Нагадуємо, двоє ключових радників Дональда Трампа представили план припинення війни РФ в Україні, який отримав схвальну оцінку від колишнього президента США. Зазначається, що документ передбачає надання Україні військової допомоги лише тоді, якщо Київ вступить у мирні переговори з Москвою. Водночас США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку Вашингтона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа заявили, що у разі переобрання президентом США його пріоритетом буде якнайшвидше завершення війни в Україні

Автор: 

США (23280) Кірбі Джон (526) Трамп Дональд (6014) переговори з Росією (1229)


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Топ коментарі
+3
прострочений "зелений" не може нічого вирішувати за Україну.Він не президент.В кірба з салойваном рашистська агентура в Білому дом,.котра працює в одній команді куйла
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26.06.2024 20:21
+3
"Ми не змушуватимемо Україну поступатися своєю територією "

Брехня, якби Білий дім не хотів здачі територій України, то дав би зброю такої якості та кількості, що кацапи побігли з України, тобто отримали б поразку. Але Білий дім не хоче поразки рашки - значить, він хоче, щоб Україна поступилася територіями, поступилася, коли стане зовсім важко. А Байден тоді скаже - це не наше рішення, це рішення України.
Щоб відбити території Україні потрібні літаки, але Байден не дає жодного!
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26.06.2024 20:37
+3
еще раз пишу байден еще тот ******** со своей сворой настоящий договорняк с путлером
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26.06.2024 21:56
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А як жеж без Трампа? - він же мав порішати
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26.06.2024 19:48 Відповісти
трамп вже в корейського пончика порєшав-соснув і одержав пінка під зад

совєтнічкі трапма:
Joseph Keith Kellogg Jr. (born May 12, 1944) - 82 роки
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26.06.2024 20:39 Відповісти
"самі крутіться" - так і крутимось, бабло на інфраструктурні проекти виділяється повним ходом. Бачили який міст відбахали на виїзді з Оболоні? А на зброю клянчимо у "Кірбі з демами".
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26.06.2024 20:44 Відповісти
Це правильно, але всі розуміють, що в реальності такого не буває. У Польщі відібрали Львів, не питаючи згоди. І по рф напевно будуть домовлятися без рф.
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26.06.2024 20:16 Відповісти
прострочений "зелений" не може нічого вирішувати за Україну.Він не президент.В кірба з салойваном рашистська агентура в Білому дом,.котра працює в одній команді куйла
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26.06.2024 20:21 Відповісти
Кацапе, в спам!
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26.06.2024 23:00 Відповісти
Чо ти несешь?! Повторюешь за ху&лом його маячню?
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27.06.2024 04:50 Відповісти
Якщо Ти не в змозі аргументувати , що саме із написаного, маячня , то скоріш всього тягнеш за куйлом .але не за Україною і її народом.???Так чому конгрес США не визнав 3,14дерацію державою спонсором тероризму .а "вагнерів" терористичною організацією???Яка користь Україні (а чи 3,14дерації) від такого рішення???
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27.06.2024 10:34 Відповісти
Ноунайм:

1. не повторюй за ху&лом що Президент України не лігітивний

2. а чому конгрес США не визнав ….
запитуй у членів конгресу, а не у читачів Цензеру.
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27.06.2024 17:26 Відповісти
читай Конституцію України , про терміни президента України,що є основним законом України.(а не торочи про рашистського окурка), якщо Ти (із зрозумілих тепер причин не в змозі відповісти на елементарне питання))) - Яка користь Україні (а чи 3,14дерації) від такого рішення??? , тоді очевидно чий Ти прихильник, і без конгресу США і без Цензору
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27.06.2024 21:23 Відповісти
Почему Белый До не выдал, запланировнный транш УКраине, 25.06.24 (переговоры министров Обороны США и России)
О фальшивке левых СМИ США , что Трамп прекратит помощь Украине
Видео ,,Фальшивка агентства «Рейтер». Республиканцы МАГА - за победу Украины. Байден - против Украины,,
https://www.youtube.com/watch?v=j6NU58SajgU
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26.06.2024 20:27 Відповісти
чіво, блеать? ) МАГА за перемогу України? ) Марджорі? яка постійно повторює наративи кремлівської пропаганди.. про обстріл Криму американською ракетою, коли загинули туристи на пляжі.. де насправді ці туристи загинули від вибуху ракети цапського ППО із ЗРК ТОР.
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26.06.2024 21:06 Відповісти
Хватит бред плести, мнтодичку поменяй, устарела.
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27.06.2024 00:20 Відповісти
та это ты бред несешь тут.
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27.06.2024 00:23 Відповісти
Не выдали помощь ? потому и позвонили в кремль , что просьбу выполнили.
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26.06.2024 21:12 Відповісти
Чергова сцянина в очі для людей з обмежною пам'яттю.
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26.06.2024 22:16 Відповісти
"заморозка війни" це привід створення Україною власної ядерної зброї
розумні це розуміють, трамп - ні
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26.06.2024 20:30 Відповісти
"Ми не змушуватимемо Україну поступатися своєю територією "

Брехня, якби Білий дім не хотів здачі територій України, то дав би зброю такої якості та кількості, що кацапи побігли з України, тобто отримали б поразку. Але Білий дім не хоче поразки рашки - значить, він хоче, щоб Україна поступилася територіями, поступилася, коли стане зовсім важко. А Байден тоді скаже - це не наше рішення, це рішення України.
Щоб відбити території Україні потрібні літаки, але Байден не дає жодного!
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26.06.2024 20:37 Відповісти
еще раз пишу байден еще тот ******** со своей сворой настоящий договорняк с путлером
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26.06.2024 21:56 Відповісти
"лапоть" .Але Білий дім не хоче поразки рашки - значить, він хоче, щоб Україна поступилася територіями, поступилася, коли стане зовсім важко. А Байден тоді скаже - це не наше рішення, це рішення України.
Щоб відбити території Україні потрібні літаки, але Байден не дає жодного!- все це "байді" радить агентура куйла ,котра при ньому,
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27.06.2024 01:23 Відповісти
Несе Трамп ракети,
Несе джавеліни,
Бо він має мету -
Вільну Україну.

І ніхто не знає,
Що в глухому кутку
Сам собі співає
Трамп Червону Руту.

Ще трохи, герої,
Рятівник тут десь,
Несе Дональд зброю
Коромисло гнеться.
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26.06.2024 20:47 Відповісти
йой мага 😬
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27.06.2024 03:33 Відповісти
Трамп е путаною Путина. (С)Мерзабаев.
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27.06.2024 17:29 Відповісти
Рішення про будь-які можливі переговори з РФ про завершення війни має приймати саме Україна. Незалежно від Зеленського чи Єрмака - які, по Конституції України, не мають а ніяких повноважень.
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26.06.2024 21:58 Відповісти
Шановний, а що таке "Україна"?
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26.06.2024 22:14 Відповісти
"Україна" - це народ України, інтереси якого представляють депутати Верховної Ради.
Президент України обирається народом представляти їх інтереси згідно Конституциї на термін 5 років.
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26.06.2024 22:24 Відповісти
Україна = депутати... Тобто, Україна = збіговисько найбільших падлюк населення... Хм, в цьому щось є... дякую за відповідь
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26.06.2024 22:49 Відповісти
Маріна, він повторюе ху&ло який вирішив що единий « легетивний орган це Рада з стефанчуком
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27.06.2024 20:39 Відповісти
нічого про Україну без України...- а вчора писали, що вони із росією мали телефонну розмову, в тому числі і про Україну - як мене вже дістали ці американські патріоти України... брешуть навіть не за кожним подихом, а буквально за кожним рухом кожної молекули в собі брешуть, брешуть і брешуть - воно й не дивно, нова ера, вівці і пастухи, вівцям потрібно весь час щось бубоніти... бу-бу-бу... щоб у вашому пекельному казані так бубоніло, тисячі років
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26.06.2024 22:12 Відповісти
Та викручуються вони, після того як Х.....з Ракетменом закатали Трампу їжака в шаровари.
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26.06.2024 23:22 Відповісти
2 месяца тому, Конгресс постановил дать Украине 61 млрд. долларов, где деньги??
Опять по капле, а люди гибнут, но на бумаге порядок: есть Ленд-лиз (от 9 мая 2022) , есть 61 млрд .... какие еще вопросы?
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27.06.2024 00:27 Відповісти
 
 