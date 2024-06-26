Білий дім про мирний план радників Трампа: нічого про Україну без України

Рішення про будь-які можливі переговори з РФ про завершення війни мають приймати Президент Зеленський і Україна.

Про це сказав радник Білого дому Джон Кірбі, коментуючи оприлюднений радниками Дональда Трампа план про припинення війни в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На відміну від інших, президент Байден вважає, що будь-які рішення про перемовини, якщо відверто, мають приймати Президент Зеленський і Україна. Ми не змушуватимемо Україну поступатися своєю територією, бо ми розуміємо: якщо Путіну дозволити завоювати Україну та підкорити її народ, будь-яку частину її народу, наслідки будуть серйозними",- зауважив представник Білого дому.

За словами Кірбі, Путін та диктатори по всьому світу сприймуть це за зелене світло, і світ опиниться в більшій небезпеці.

Саме тому, за словами радника американського президента, Джо Байден стоїть на позиції міцної та послідовної підтримки України. І саме тому США працюють з коаліцією близько 50 країн, які допомагають Україні оборонятися.

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Представник Білого дому нагадав, що президент Байден під час недавнього саміту G7 в Італії підписав історичну двосторонню угоду з Україною у сфері безпеки. І глава Білого дому розуміє, "що чим сильнішою буде позиція України на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів".

У цьому контексті радник президента США підтвердив позицію чинної адміністрації: нічого про Україну без України.

Нагадуємо, двоє ключових радників Дональда Трампа представили план припинення війни РФ в Україні, який отримав схвальну оцінку від колишнього президента США. Зазначається, що документ передбачає надання Україні військової допомоги лише тоді, якщо Київ вступить у мирні переговори з Москвою. Водночас США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку Вашингтона.

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