Білий дім про мирний план радників Трампа: нічого про Україну без України
Рішення про будь-які можливі переговори з РФ про завершення війни мають приймати Президент Зеленський і Україна.
Про це сказав радник Білого дому Джон Кірбі, коментуючи оприлюднений радниками Дональда Трампа план про припинення війни в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На відміну від інших, президент Байден вважає, що будь-які рішення про перемовини, якщо відверто, мають приймати Президент Зеленський і Україна. Ми не змушуватимемо Україну поступатися своєю територією, бо ми розуміємо: якщо Путіну дозволити завоювати Україну та підкорити її народ, будь-яку частину її народу, наслідки будуть серйозними",- зауважив представник Білого дому.
За словами Кірбі, Путін та диктатори по всьому світу сприймуть це за зелене світло, і світ опиниться в більшій небезпеці.
Саме тому, за словами радника американського президента, Джо Байден стоїть на позиції міцної та послідовної підтримки України. І саме тому США працюють з коаліцією близько 50 країн, які допомагають Україні оборонятися.
Представник Білого дому нагадав, що президент Байден під час недавнього саміту G7 в Італії підписав історичну двосторонню угоду з Україною у сфері безпеки. І глава Білого дому розуміє, "що чим сильнішою буде позиція України на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів".
У цьому контексті радник президента США підтвердив позицію чинної адміністрації: нічого про Україну без України.
Нагадуємо, двоє ключових радників Дональда Трампа представили план припинення війни РФ в Україні, який отримав схвальну оцінку від колишнього президента США. Зазначається, що документ передбачає надання Україні військової допомоги лише тоді, якщо Київ вступить у мирні переговори з Москвою. Водночас США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку Вашингтона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
совєтнічкі трапма:
Joseph Keith Kellogg Jr. (born May 12, 1944) - 82 роки
1. не повторюй за ху&лом що Президент України не лігітивний
2. а чому конгрес США не визнав ….
запитуй у членів конгресу, а не у читачів Цензеру.
О фальшивке левых СМИ США , что Трамп прекратит помощь Украине
Видео ,,Фальшивка агентства «Рейтер». Республиканцы МАГА - за победу Украины. Байден - против Украины,,
https://www.youtube.com/watch?v=j6NU58SajgU
розумні це розуміють, трамп - ні
Брехня, якби Білий дім не хотів здачі територій України, то дав би зброю такої якості та кількості, що кацапи побігли з України, тобто отримали б поразку. Але Білий дім не хоче поразки рашки - значить, він хоче, щоб Україна поступилася територіями, поступилася, коли стане зовсім важко. А Байден тоді скаже - це не наше рішення, це рішення України.
Щоб відбити території Україні потрібні літаки, але Байден не дає жодного!
Щоб відбити території Україні потрібні літаки, але Байден не дає жодного!- все це "байді" радить агентура куйла ,котра при ньому,
Несе джавеліни,
Бо він має мету -
Вільну Україну.
І ніхто не знає,
Що в глухому кутку
Сам собі співає
Трамп Червону Руту.
Ще трохи, герої,
Рятівник тут десь,
Несе Дональд зброю
Коромисло гнеться.
Президент України обирається народом представляти їх інтереси згідно Конституциї на термін 5 років.
Опять по капле, а люди гибнут, но на бумаге порядок: есть Ленд-лиз (от 9 мая 2022) , есть 61 млрд .... какие еще вопросы?