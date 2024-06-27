Польща та країни Балтії закликають Євросоюз побудувати лінію оборони на кордоні з РФ і Білоруссю

Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордону союзу з Росією та Білоруссю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У листі до голови ЄС, який буде обговорюватися на саміті в Брюсселі в четвер, лідери чотирьох країн, які мають спільні кордони з Росією і Білоруссю, заявили, що проєкт, спрямований на захист блоку з 27 країн і 450-мільйонним населенням, також потребуватиме фінансової підтримки всіх членів.

Там зазначається, що створення системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС з Росією і Білоруссю відповідатиме гострій і нагальній потребі убезпечити ЄС від військових і гібридних загроз.

Під гібридними загрозами мається на увазі поєднання військових і невійськових, а також прихованих і відкритих засобів, включаючи дезінформацію, кібератаки, економічний тиск і переправлення мігрантів через кордони.

Також в листі йдеться, що масштаб і вартість цих спільних зусиль вимагають "цілеспрямованих дій ЄС для їхньої політичної і фінансової підтримки".

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Лідери чотирьох країн також вважають, що планування і будівництво оборонної лінії на східному кордоні ЄС має відбуватися в координації з НАТО і його військовими вимогами.

Деякі дипломати ЄС оцінюють вартість будівництва такої оборонної лінії вздовж 700-кілометрового кордону ЄС з Росією і Білоруссю приблизно в 2,5 мільярда євро (2,67 мільярда доларів). Європейські інвестиції в оборону та її фінансування стануть однією з головних тем для обговорення лідерами ЄС на саміті, оскільки війна Росії проти України триває вже третій рік і Москва посилює гібридні операції проти Заходу.

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