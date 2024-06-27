УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10470 відвідувачів онлайн
Новини
1 862 9

Польща та країни Балтії закликають Євросоюз побудувати лінію оборони на кордоні з РФ і Білоруссю

кордон,польща

Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордону союзу з Росією та Білоруссю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У листі до голови ЄС, який буде обговорюватися на саміті в Брюсселі в четвер, лідери чотирьох країн, які мають спільні кордони з Росією і Білоруссю, заявили, що проєкт, спрямований на захист блоку з 27 країн і 450-мільйонним населенням, також потребуватиме фінансової підтримки всіх членів.

Там зазначається, що створення системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС з Росією і Білоруссю відповідатиме гострій і нагальній потребі убезпечити ЄС від військових і гібридних загроз.

Під гібридними загрозами мається на увазі поєднання військових і невійськових, а також прихованих і відкритих засобів, включаючи дезінформацію, кібератаки, економічний тиск і переправлення мігрантів через кордони.

Також в листі йдеться, що масштаб і вартість цих спільних зусиль вимагають "цілеспрямованих дій ЄС для їхньої політичної і фінансової підтримки".

Читайте: Сікорський: Польща розглядає можливість повністю закрити кордон з Білоруссю

Лідери чотирьох країн також вважають, що планування і будівництво оборонної лінії на східному кордоні ЄС має відбуватися в координації з НАТО і його військовими вимогами.

Деякі дипломати ЄС оцінюють вартість будівництва такої оборонної лінії вздовж 700-кілометрового кордону ЄС з Росією і Білоруссю приблизно в 2,5 мільярда євро (2,67 мільярда доларів). Європейські інвестиції в оборону та її фінансування стануть однією з головних тем для обговорення лідерами ЄС на саміті, оскільки війна Росії проти України триває вже третій рік і Москва посилює гібридні операції проти Заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз має ввести проти Білорусі такі ж санкції, як і проти Росії, - глава МЗС Латвії Браже

Автор: 

Білорусь (7959) кордон (4807) Латвія (1360) Литва (2437) Польща (8609) росія (65829) Естонія (1642) Євросоюз (13616)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоро зрозуміють що легше знищити кацапію, ніж захиститись від неї. Аби не було запізно.
показати весь коментар
27.06.2024 04:11 Відповісти
Кацапи -це не люди. Це двоногі людожерливі таргани. Лізуть на чисте, щоб завадити і знищити.
показати весь коментар
27.06.2024 04:14 Відповісти
Вже давно пора!

Та «рів с крокодилами».

Але переше це Перемога України!
показати весь коментар
27.06.2024 04:43 Відповісти
Белгород: ВСУ поразили жирную цель- кушнарь 26го вечір

https://www.youtube.com/watch?v=VgG6-edOf2Y
показати весь коментар
27.06.2024 04:46 Відповісти
Крым: ATACMS убили Красуху - лучшую РЭБ России. Она мешала разведке ВВС НАТО подробиці та відео від Кушнарь -події 2 дні тому в Криму
https://www.youtube.com/watch?v=zZ-PPXf9VGY
показати весь коментар
27.06.2024 04:49 Відповісти
лучшая линия обороны это когда кацапы понимают что сразу же и жёстко получат ********.
это их остановит лучше любых оборонительных линий.
показати весь коментар
27.06.2024 05:05 Відповісти
Молодці! Не бояться лякати інвесторів як тупі зелепні.
показати весь коментар
27.06.2024 06:11 Відповісти
а якшо козломордi проламають украiнську границю? чи вони таке не припускають?
показати весь коментар
27.06.2024 07:07 Відповісти
Хай спочатку закриють кордон для фур з російськими вантажами! Це буде першочерговим та найбільш дієвим заходом!
показати весь коментар
27.06.2024 07:18 Відповісти
 
 