Прикордонники відбили напад російської ДРГ на Харківщині, - Держприкордонслужба
У середу, 26 червня, українські прикордонники відбили атаку ворожої диверсійно-розвідувальної групи на напрямку села Сотницький Козачок, що на Харківщині.
Про це розповів речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Вчора ворог спробував провести бойові дії на напрямку населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині. Діяла диверсійно-розвідувальна група, яка зайшла на територію України, зав’язався стрілецький бій, цьому також передували й обстріли ворога з інших засобів ураження, - зазначив він.
За словами речника ДПСУ, наразі цю атаку українські прикордонники відбили. На місце події відправлявся протидиверсійний резерв, щоб зачистити місцевість.
Демченко наголосив, що попри загальне зниження у червні активності диверсійних груп та обстрілів прикордоння з Росією та Білоруссю, Сили оборони мають бути готовими до повторення подібних ситуацій на будь-якому напрямку сусідства з агресором.
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