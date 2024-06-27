Прикордонники відбили напад російської ДРГ на Харківщині, - Держприкордонслужба

У середу, 26 червня, українські прикордонники відбили атаку ворожої диверсійно-розвідувальної групи на напрямку села Сотницький Козачок, що на Харківщині.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Вчора ворог спробував провести бойові дії на напрямку населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині. Діяла диверсійно-розвідувальна група, яка зайшла на територію України, зав’язався стрілецький бій, цьому також передували й обстріли ворога з інших засобів ураження, - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог знизив активність ДРГ на Сумщині, - Держприкордонслужба

За словами речника ДПСУ, наразі цю атаку українські прикордонники відбили. На місце події відправлявся протидиверсійний резерв, щоб зачистити місцевість.

Демченко наголосив, що попри загальне зниження у червні активності диверсійних груп та обстрілів прикордоння з Росією та Білоруссю, Сили оборони мають бути готовими до повторення подібних ситуацій на будь-якому напрямку сусідства з агресором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ відправляє досить професійні ДРГ на кордон з Україною, проти них застосовують тактичні прийоми, - ОТУВ "Сіверськ"