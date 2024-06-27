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ЗСУ витіснили російські війська з мікрорайону Канал у Часовому Яру, - ОСУВ "Хортиця"

ЗСУ витіснили російські війська з мікрорайону Канал у Часовому Яру

Російської армії в мікрорайоні Канал у Часовому Яру немає. Сили оборони тримають оборону на краматорському напрямку.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, українські воїни витіснили російські сили з мікрорайону Канал.

Він зазначив, що на краматорському напрямку окупанти не відмовляються від намірів прорватися в районі Часового Яру. Тривають штурмові дії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються лізти в лоб і обходити по флангах, щоб заволодіти Часовим Яром, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин

Українські захисники надійно тримають оборону на цій ділянці й дають гідну відсіч російському агресору", - наголосив він.

Окрім того, Волошин додав, що російські окупанти інтенсивно обстрілюють Часів Яр і завдають ударів по місту з важких вогнеметних систем "Сонцепек".

Також читайте: Ворог не припиняє штурмів Часового Яру попри високі втрати, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

ОСУВ Хортиця (420) бойові дії (4008) Часів Яр (364) Волошин Назар (101)


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Топ коментарі
+11
Супер! Уявляю, скільки сил це потребувало! Слава героям! Хай вас Бог береже!
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27.06.2024 16:01
+6
крутіше. українські воїни.
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27.06.2024 16:21
+6
24 ОМБР ЗСУ - Королівська Піхота

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27.06.2024 16:23
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Супер! Уявляю, скільки сил це потребувало! Слава героям! Хай вас Бог береже!
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27.06.2024 16:01 Відповісти
Про цю подію ще два дні тому мілітарі-оглядач Bild Юліан Рьопке.
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27.06.2024 16:04 Відповісти
Він з Австрії, мабуть, краще знає, де і як рашистів зачищаютьУкраїнці?!?
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27.06.2024 16:10 Відповісти
Генштаб ЗСУ перестраховується та дме на холодне, ураховуючи про@оби ганьки малярихи щодо нестримної видачі до етеру "свіженьких новин", як ото адреси видачі зброї у Києві на початку березня 22-го, куди відразу прилетіла рашистська ракета, взяття нами позицій без належного закріплення
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27.06.2024 16:12 Відповісти
це той самий британський спецназ діє?
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27.06.2024 16:18 Відповісти
крутіше. українські воїни.
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27.06.2024 16:21 Відповісти
24 ОМБР ЗСУ - Королівська Піхота

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27.06.2024 16:23 Відповісти
https://www.facebook.com/24th.brigade/posts/pfbid02mxfAN64DQzzDcHvzzn25S9qKY5thy1ZtyFb8CmqHdAN8TKQdX6xmMaX7LnLdn8W2l https://www.facebook.com/24th.brigade/posts/pfbid02mxfAN64DQzzDcHvzzn25S9qKY5thy1ZtyFb8CmqHdAN8TKQdX6xmMaX7LnLdn8W2l

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27.06.2024 16:26 Відповісти
Видихаються потихеньку кацапчики. І під Вовчанськом забуксували, і на Куп'янську, і на Часікі...
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27.06.2024 16:33 Відповісти
ща підгодять пхеньянський стройбат і одразу на варшаву!
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27.06.2024 16:34 Відповісти
На Рейкьявик же! А оттуда уже на Вашингтон
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27.06.2024 17:01 Відповісти
В Вовчанську вони в котлі,десь писали,сильно хочуть вирватись
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27.06.2024 18:59 Відповісти
 
 