ЗСУ витіснили російські війська з мікрорайону Канал у Часовому Яру, - ОСУВ "Хортиця"

Російської армії в мікрорайоні Канал у Часовому Яру немає. Сили оборони тримають оборону на краматорському напрямку.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, українські воїни витіснили російські сили з мікрорайону Канал.

Він зазначив, що на краматорському напрямку окупанти не відмовляються від намірів прорватися в районі Часового Яру. Тривають штурмові дії.

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Українські захисники надійно тримають оборону на цій ділянці й дають гідну відсіч російському агресору", - наголосив він.

Окрім того, Волошин додав, що російські окупанти інтенсивно обстрілюють Часів Яр і завдають ударів по місту з важких вогнеметних систем "Сонцепек".

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