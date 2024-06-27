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Щоб уникнути мобілізації під час бронювання, слід оформити "бронь" онлайн, - "слуга народу" Веніславський

Федір Веніславський

Оформлення електронної "броні" допомагає уникнути мобілізаційних проблем, які можуть виникнути під час бронювання працівників підприємств.

Про це розповів LIGA.net нардеп від Слуги народу, член оборонного комітету парламенту Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

"Механізм розв'язання проблеми полягає у так званому електронному бронюванні <...> Після цього такі громадяни [які забронювались онлайн] можуть спокійно йти та оновлювати свої дані, тому що у системі Оберіг вже буде зазначено, що вони заброньовані", – сказав він.

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Так Веніславський відповів на запитання, що робити у ситуаціях, коли під час оформлення "броні" військовозобов'язаний може бути мобілізований, оскільки йому потрібно буде прийти у ТЦК та оновити військово-облікові дані.

За словами нардепа, військовозобов'язаний, який претендує на бронювання, дійсно може бути мобілізований. Це відбувається, зокрема, через те, що такі люди не оновили свої військово-облікові дані вчасно.

"І якщо вони на цей момент досі не заброньовані, то працівники ТЦК та СП у повній відповідності до своїх повноважень можуть видати повістку для мобілізації, якщо цей громадянин підлягає мобілізації", – пояснив Веніславський.

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Нагадаємо, 4 червня 2024 року Кабмін продовжив на два місяці термін дії всіх чинних бронювань від мобілізації. 7 червня уряд зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану: підприємства оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників.

Автор: 

бронювання (342) мобілізація (3096) Веніславський Федір (289)


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Топ коментарі
+14
...Це відбувається, зокрема, через те, що такі люди не оновили свої військово-облікові дані вчасно. Джерело:

Вчасно??? Це ****** чмо взагалі розуміє, що "вчасно" - це до 16.07 згідно закону, нє???
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27.06.2024 16:59
+14
Логічно, тому що якщо вранці підеш оформляти бронь у ТЦК, то вже ввечері, прихуевший від щастя, вже будеш телепатися на полігон. Разом із такими ж заброньованими
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27.06.2024 17:02
+12
И это типичный представитель власти Украины,который в открытую поддержует преступные действия ТЦК!!
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27.06.2024 17:03
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...Це відбувається, зокрема, через те, що такі люди не оновили свої військово-облікові дані вчасно. Джерело:

Вчасно??? Це ****** чмо взагалі розуміє, що "вчасно" - це до 16.07 згідно закону, нє???
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27.06.2024 16:59 Відповісти
А ось це взгалі шедевр: "Механізм розв'язання проблеми полягає у так званому електронному бронюванні <...> Після цього такі громадяни [які забронювались онлайн] можуть спокійно йти та оновлювати свої дані, тому що у системі Оберіг вже буде зазначено.
Бо якщо хтось десь щось в оберіг не ввів, то ти шо, обираєш опцію "забронюватися" і довільно сам себе бронюєш із занесенням в оберіг? А якщо в оберігу воно бронювання вже є, тцк-шники і так побачать, що ти заброньований під час "оновлення даних", тоді ***** цей висер?
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27.06.2024 17:17 Відповісти

у нас так у всьому, влада реально відірвана від реальностей настільки що в голові не вкладається
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27.06.2024 18:33 Відповісти
В какой кассе, вернее у кого
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27.06.2024 17:01 Відповісти
Логічно, тому що якщо вранці підеш оформляти бронь у ТЦК, то вже ввечері, прихуевший від щастя, вже будеш телепатися на полігон. Разом із такими ж заброньованими
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27.06.2024 17:02 Відповісти
Не нервуйся , перечитай кого можна забронювати , тобі це не пахне , хіба що як кіля каклєта депутатом важко працюєш ))
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27.06.2024 19:55 Відповісти
И это типичный представитель власти Украины,который в открытую поддержует преступные действия ТЦК!!
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27.06.2024 17:03 Відповісти
Дегенерат эпический.
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27.06.2024 17:04 Відповісти
А він собі вже оформив бронь?
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27.06.2024 17:05 Відповісти
В Трускавці
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27.06.2024 17:24 Відповісти
Це таке ненав'язливе запрошення всіх до "Резерв+", невідомо ким розробленого і контрольованого?
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27.06.2024 17:06 Відповісти
Кароче нас спасет только Трамп
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27.06.2024 17:06 Відповісти
... так тут і на кацапсячих багато сподівається!!!
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27.06.2024 17:23 Відповісти
Потім дожене і ще раз "спасьот".
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27.06.2024 21:39 Відповісти
А якщо в мене немає смартфону ,де я візьму той їхній сраний "Резерв+"?
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27.06.2024 17:12 Відповісти
Якщо немає "Резерв+", то звернутись в "ТЦК-"
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27.06.2024 17:45 Відповісти
" Я нікаму нічєго нє должен " сказав колись наш вождь Зєля ,а я тим більше "нікаму нічєго нєдолжен " захищати ваші статки і багатства .
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27.06.2024 17:14 Відповісти
Тобто ти за те, щоб Україна була у складі росіі?
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27.06.2024 17:22 Відповісти
Так в тебе є багатства і статки ,от і йди їх і захищай ,бо прийдуть кацапи і все твоє добро заберуть собі ,так як забрали зеліну "хатинку" в Ялті .
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27.06.2024 17:33 Відповісти
Ясно. Ти за капітуляцію. А за кого голосував починаючи з 1991 року?
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27.06.2024 17:39 Відповісти
Я взагагалі -то за корейський варіант , чи ти хочеш сказати що Південна Корея в 1953 році капітулювала ? І можу сказати ,що за твого тезку не голосував жоденго разу ,а ти за кого голосував?
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27.06.2024 17:44 Відповісти
Я не питаю за кого ти не голосував. Я питаю за кого ти голосував. Поки не даси відповідь на моє питання, не дам відповідь на твоє. Частини Кореї та Німеччини не увійшли у склад іншої держави та й ще з іншою державною мовою. Твої російські аргументи тут нє канают.
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27.06.2024 17:51 Відповісти
От ти такий розумний ,то і мобілізуйся ,а мені вже 54 роки ,я вже якось і так доживу . І нічого мені розповідати патріотичні казочки, ти не на телемарафоні ,і повчати мне нічого .
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27.06.2024 17:58 Відповісти
А ти сам хто по національності?
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27.06.2024 18:01 Відповісти
Батько-українець (родом з Черкащини ,мати -полька (родом з Житомирщини ) а я народився в Києві, в нас національність пишуть по батьку ( а могли б і по матері ,тоді б я без проблем отримав би Карту поляка ,ну а в принципі щоб отримати Карту поляка мені вистачить і маминого польського походження , а також дідусевого і бабусиного польського походження.
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28.06.2024 16:41 Відповісти
Я ж не питав про твого батька та матір...
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29.06.2024 09:34 Відповісти
А від кого ж я отримаю національність ,як не від батьків ? Може вже досить ставити тупі запитання ,чи у вас ,заброньованих патріотів замість мізків тєлємарафон ,тому і запитання відповідні .
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29.06.2024 11:40 Відповісти
А ти помітив, що ти так і не відповів, хто ти по національності? Просте ж питання...відповідається одним словом...
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29.06.2024 11:43 Відповісти
Так у "Свідотстві про народження " написано "українець" ,а в українському паспорті національність не пишуть , на відміну від совітського ,де національність писали.
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29.06.2024 11:59 Відповісти
Пиз ит как дышит..забронировать НЕВОЗМОЖНО без обновления данных ..а как только ты пошёл обновляться - тебе тут же выписывают моб предписание..
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27.06.2024 17:18 Відповісти
Кпідор . А чому оце чм0 не каже зразу , не прописує це все в законі ? Але в Трускавці про мобілізацію не згадували
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27.06.2024 17:22 Відповісти
без реєстрації та смс?
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27.06.2024 17:23 Відповісти
Бреше . Їм головне аби переступив поріг тцк , а далі " дєло тєхніки"
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27.06.2024 17:26 Відповісти
Як завжди в Зельоних все красиво в заявах. І як завжди немає нічого спільного з реальністю. Навіть тих, хто приходить підтвердити бронь можуть спокійно "взяти" прямо в конторі. А якщо "броньований" попадеться під час операції "Бусерізація", то може підтертись цією бронню прямо в бусі. Мобілізують "добровільно". Не дивлячись на наявність трьох, і чотирьох дітей. Наказ такий зверху. І залізобетонне прикриття за порушення законів.
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27.06.2024 17:27 Відповісти
Невже вони всіх нас за дурників мають?
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27.06.2024 17:31 Відповісти
Черговий раз збрехав, какая разница
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27.06.2024 18:41 Відповісти
Це вже грубіше порушення законів, чим будь де, більше, чим на росії. Мабуть вже КНДР наздоганяємо...
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27.06.2024 18:51 Відповісти
Замість того,щоб заохочувати мобілізацію,влада попридумувала кучу інструкцій,щоб її уникнути,та ще і розповідає,як це зробити.
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27.06.2024 18:52 Відповісти
Все повністю навпаки, спочатку розберіться, потім пішить повну маячню.
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27.06.2024 18:57 Відповісти
Проблема в тому, що зараз ніхто не міг " завчасно обновити дані". Бо для оформлення відстрочки потрібен актуальний ВОД. А актуальний ВОД, з 18.05,' це новий клаптик бумаги з даними про пошту, телефон, прописку і ВЛК. Якого ні в кого до 18.05 не було. А витяг з резерву або цнапу ТЦК не вважає актуальними даними. Бо там немає даних про ВЛК. А після ВЛК вони замість прийняття заяви на відстрочку можуть мобілізувати. Хоча у постанові 560 прямо написано, що тих, хто подає на відстрочку не направляють на ВЛК. І що, поки немає рішення комісії про відстрочку не можуть мобілізувати. Я вже мовчу про те, що 5 хвилинна ВЛК незаконна. Згідно постанови 402, на ВЛК потрібно здати аналізи крові, флюорографії, після 40 тиск і цукор. Федор це такий самий ворог народу, як і Безугла. Навіть гірше.
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27.06.2024 19:14 Відповісти
 
 