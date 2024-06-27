Щоб уникнути мобілізації під час бронювання, слід оформити "бронь" онлайн, - "слуга народу" Веніславський

Оформлення електронної "броні" допомагає уникнути мобілізаційних проблем, які можуть виникнути під час бронювання працівників підприємств.

Про це розповів LIGA.net нардеп від Слуги народу, член оборонного комітету парламенту Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

"Механізм розв'язання проблеми полягає у так званому електронному бронюванні <...> Після цього такі громадяни [які забронювались онлайн] можуть спокійно йти та оновлювати свої дані, тому що у системі Оберіг вже буде зазначено, що вони заброньовані", – сказав він.

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Так Веніславський відповів на запитання, що робити у ситуаціях, коли під час оформлення "броні" військовозобов'язаний може бути мобілізований, оскільки йому потрібно буде прийти у ТЦК та оновити військово-облікові дані.

За словами нардепа, військовозобов'язаний, який претендує на бронювання, дійсно може бути мобілізований. Це відбувається, зокрема, через те, що такі люди не оновили свої військово-облікові дані вчасно.

"І якщо вони на цей момент досі не заброньовані, то працівники ТЦК та СП у повній відповідності до своїх повноважень можуть видати повістку для мобілізації, якщо цей громадянин підлягає мобілізації", – пояснив Веніславський.

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Нагадаємо, 4 червня 2024 року Кабмін продовжив на два місяці термін дії всіх чинних бронювань від мобілізації. 7 червня уряд зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану: підприємства оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників.