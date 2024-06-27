Україна рухається до членства в ЄС зі швидкістю світла, - Боррель
Процес розширення ЄС раніше був не дуже динамічним, проте Україна створила нову динаміку.
Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я ніколи не бачив такого сильного бажання зробити країну членом Європейського Союзу, як у випадку України", - сказав він.
Боррель зазначив, що раніше процес розширення ЄС не був дуже динамічним, але Україна і її політичні та військові обставини створили нову динаміку.
"Я ніколи не бачив, щоб процес йшов так швидко, як в Україні. Ніколи. Велика різниця з кимось іншим. Міжурядова конференція вже запустила переговорний процес. Якщо порівнювати графік того, що відбувається в Україні, з іншими справами, то ми біжимо зі швидкістю світла", - підсумував високий представник ЄС.
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Кінець Тунелю....
Развалился на лету.
Потому что фирма Ту
Выпускает ху..ту ..."
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Кацапчик, досить писати всяку ху..ту.
і щоразу новий проросійський президент
буде цей вступ обіцяти
Це як зробити собі харакірі
Дурні вірять.
З 2014 пройшло вже 10 років. Керівництво ЄС каже ще про 10.
З 2019 було провалено та зруйновано всі попередні реформи.
У чому швидкість, якщо останні 5 років ЗЕлений шапітолій йде не вперед, а назад?