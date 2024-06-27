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Україна рухається до членства в ЄС зі швидкістю світла, - Боррель

Боррель про рух України до ЄС

Процес розширення ЄС раніше був не дуже динамічним, проте Україна створила нову динаміку.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я ніколи не бачив такого сильного бажання зробити країну членом Європейського Союзу, як у випадку України", - сказав він.

Боррель зазначив, що раніше процес розширення ЄС не був дуже динамічним, але Україна і її політичні та військові обставини створили нову динаміку.

"Я ніколи не бачив, щоб процес йшов так швидко, як в Україні. Ніколи. Велика різниця з кимось іншим. Міжурядова конференція вже запустила переговорний процес. Якщо порівнювати графік того, що відбувається в Україні, з іншими справами, то ми біжимо зі швидкістю світла", - підсумував високий представник ЄС.

Також читайте: Шольц закликав ЄС виділити більше грошей країнам, які приймають велику кількість українських біженців

Автор: 

членство в ЄС (1287) Євросоюз (13616) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+8
Угу! Тільки в іншу сторону!
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27.06.2024 17:27
+7
Тільки шлях довжиною як до галактики Андромеда.
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27.06.2024 17:28
+6
Така реальність,проте поржали і невідомо ще скільки ржать.Вибрали віслюка-радуйтесь
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27.06.2024 17:31
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та ну нах!))))
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27.06.2024 17:26 Відповісти
Угу! Тільки в іншу сторону!
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27.06.2024 17:27 Відповісти
Тільки шлях довжиною як до галактики Андромеда.
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27.06.2024 17:28 Відповісти
Угу, тому відстань у сотню-другу парсеків пролетить непомітно
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27.06.2024 17:32 Відповісти
Галактика Андромеда
відстань до Землі: 2 537 000 світлових років
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27.06.2024 17:39 Відповісти
А мині сі подоба та галактика. Кажут люди же вона сі зітке з нашов через пару сотень мільйонів років. Динузаври знов виздихают. Ще Єфремов писав шо там живут літаючі паралізуючі мидузи.
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27.06.2024 19:52 Відповісти
Зі швидкістю світла в
Кінець Тунелю....
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27.06.2024 17:28 Відповісти
Ух ти! Вже з понеділка,чи ще раніше?
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27.06.2024 17:29 Відповісти
Швидкість світла ж. Вже вчора! Просто світло ще не дійшло...
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27.06.2024 18:41 Відповісти
А-а,зрозумів
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27.06.2024 18:45 Відповісти
Мені подобається така швидкість. 10 років ми йшли, щоб зараз дізнатися, що ще через 10 років ми будемо готові стати повноправним вашим членом.
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27.06.2024 17:29 Відповісти
Така реальність,проте поржали і невідомо ще скільки ржать.Вибрали віслюка-радуйтесь
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27.06.2024 17:31 Відповісти
"Самолет от фирмы Ту
Развалился на лету.
Потому что фирма Ту
Выпускает ху..ту ..."
-------------
Кацапчик, досить писати всяку ху..ту.
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27.06.2024 17:48 Відповісти
Как я посмел на осла взлянуть не правильно,только кацап на такое способен и прочие представители ИПСО!!!!
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27.06.2024 17:52 Відповісти
Паршиво він фізику вчив в школі.
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27.06.2024 17:30 Відповісти
Тренер Газмяс футболисту: поедешь во Францию, я договорился!!! Но не весь.. (продал его печень).
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27.06.2024 17:30 Відповісти
Дай Боже, шоб це були не просто слова 🇩🇪❤
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27.06.2024 17:30 Відповісти
І саме тому найближчі 10 років не варто чекати приєднання до ЄС, так? Про це навіть Українська супер-оптимістична влада говорить
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27.06.2024 17:32 Відповісти
Боррель винайшов якийсь новий різновид світла. Нобелівську премію йому !!!!
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27.06.2024 17:36 Відповісти
Але на шляху до ЄС заважає ЧОРНА ДІРА КОРУПЦІЇ, що поглинає все це світло!
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27.06.2024 17:37 Відповісти
Граждане ждут этого членства, как второго пришествия. Вроде тут всё расцветёт и заколосится. Ни хера тут не расцветёт. Если законы тоько принимаются, но не соблюдаются (наш случай, пример - Петрушкины чудо-реформы), то мы так и останемся страной воров и взяточников с соответствующей жизнью. Польша и Румыния уже хер знает когда в Евросоюз влезли и что? Половина их граждан на много лет разбежалась по Европе. Сейчас только по чуть-чуть сползаются.
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27.06.2024 17:39 Відповісти
З такою швидкістю легко проскочити мимо!
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27.06.2024 17:40 Відповісти
Так світло ж вимикають ,
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27.06.2024 17:40 Відповісти
Мразі єхидні.Українці утилізують свою націю зі скоростю світла.А в якому місці україна рухається? По зарплатах? Ні..по пенціях ? Там просто на ізмор взяли пенціонерів...по правах людини? Їх не існує...по тому що живемо без виборів а європа нам злодійкуватого царя поставила з корупційними тупими сцикливими боярами? По чому україна рухаться?
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27.06.2024 17:46 Відповісти
Ти зовсім дебіл чи що? Тобі не пуйло з зебидлом поставили цього злодійкуватого царя, а Європа? Зовсім кукуха відлетіла, такої уйні ще ніхто не писав.
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27.06.2024 18:58 Відповісти
Мразь- читай конституцію... Там все прописано....Дибіл,те що зе бидло поставило-уже давним давно закінчилоссь....
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28.06.2024 06:21 Відповісти
бу-га-га - свистун
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27.06.2024 17:47 Відповісти
Те Світло що в кінці тунелю
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27.06.2024 17:50 Відповісти
Це коли людина помирає...
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27.06.2024 17:55 Відповісти
Україна рухається до членства в ЄС зі швидкістю світла , промовив бордель і це світло тліючий недопалок зеленський.
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27.06.2024 17:56 Відповісти
ще довго Україна не буде в ЄС
і щоразу новий проросійський президент
буде цей вступ обіцяти
Це як зробити собі харакірі
Дурні вірять.
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27.06.2024 17:58 Відповісти
Категорично проти вступу України до Євросоюзу за нинішнього рівня корупції. Ми токсичні. Навіть якщо нас прийняти то ми скоро станемо ізгоями завдяки зєлєнскім, єрмакам, татаровим і решті зеленої корумпованої мразоти.
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27.06.2024 18:03 Відповісти
Так-так, майстер спорту по боротьбі з короновірусом навчився літати зі швидкістю світла.. Десь ми вже таке проходили..
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27.06.2024 18:06 Відповісти
Мабуть тому і немає світла
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27.06.2024 18:09 Відповісти
Ну якщо це швидкість світла, то у вас, пане якась своя "фізика тролів".
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27.06.2024 18:40 Відповісти
Це вже він вирішив зеленим бальзамом гнилу душу трохи покропити
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27.06.2024 18:49 Відповісти
Украина со скоростью 10 парсеков в секунду двигается в сторону Северной Кореи...и если по мнению Борреля в Евросоюзе такая же дичь происходит как здесь,так может ну его нах...этот ЕС??Что то они про права людей в Украине вообще не вспоминают и в упор никаких нарушений не видят...
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27.06.2024 19:17 Відповісти
...осталось еще каких-то миллион световых лет! (добавил Боррель)
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27.06.2024 19:20 Відповісти
Польща увійшла в ЄС через 15 років.

З 2014 пройшло вже 10 років. Керівництво ЄС каже ще про 10.
З 2019 було провалено та зруйновано всі попередні реформи.

У чому швидкість, якщо останні 5 років ЗЕлений шапітолій йде не вперед, а назад?
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27.06.2024 19:28 Відповісти
На такой скорости и мимо пролететь можно, давайте покончим с ху...лостаном, а пото нормальным темпом пойдем в ЕС
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27.06.2024 19:39 Відповісти
Кто будет кончать если все украинцы бегают от мобилизации? Святой дух?
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27.06.2024 20:09 Відповісти
Це щось нове в квантовій фізиці. Мабуть тягне на Нобелівську премію.
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27.06.2024 19:46 Відповісти
Отже, від ЄС нас відділяють світлові роки - дякуємо за уточнення.
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27.06.2024 21:57 Відповісти
 
 