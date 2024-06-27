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Новини Війна
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РФ не здатна на значні прориви на полі бою в Україні, - Столтенберг

РФ не здатна на значні прориви на полі бою в Україні, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що російські загарбники наразі не здатні на "значні прориви" на полі бою в Україні.

Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на агентство AFP, інформує Цензор.НЕТ.

Столтенберг зазначив, що РФ почала новий наступ на фронті весною-літом. Однак успіхи країни-агресорки він назвав "незначними".

"І у нас немає жодних інших ознак або причин вважати, що Росія має можливості, сили для значних проривів", - сказав генсек Альянсу.

Він також зазначив, що Сили оборони України змогли утримати лінію фронту, завдавши армії РФ важких втрат. Крім цього, за словами Столтенберга, ЗСУ також завдають значних уражень загарбникам і завдяки ударам вглиб території Росії.

Читайте також: Від надійної оборонної допомоги Заходу залежить, як довго ще РФ продовжуватиме свою військову агресію, - Столтенберг

Водночас він додав, що найімовірніше, РФ "продовжить просуватися по лінії фронту" і завдавати авіаударів по Україні.

Раніше американське видання AP писало, що дозвіл США Україні бити їхньою зброєю по цілях на території РФ дав змогу ЗСУ знищити цілі колони російських військ під час нового наступу загарбників на півночі Харківщини.

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Автор: 

армія рф (17713) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+7
По чуть-чуть поддавливают, по чуть-чуть откусывают, но не обвально же.. Создаётся впечатление, что вот такое положение дел наших, как модно говорить, партнёров вполне устраивает.
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27.06.2024 18:06
+5
Столтенберг!
А де літаки?
2 с половиною роки війни пройшло!
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27.06.2024 18:02
+2
Так їм і не треба прориви. Десятки тисяч КАБів метр за метром кожного дня рухають ЛБЗ на захід.
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27.06.2024 18:13
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Це нас звісно радує, але б не заперечували якби вони зробили ,, значний прорив" у ваш бік, але якось в обхід нас!!
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27.06.2024 18:01 Відповісти
Столтенберг!
А де літаки?
2 с половиною роки війни пройшло!
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27.06.2024 18:02 Відповісти
По чуть-чуть поддавливают, по чуть-чуть откусывают, но не обвально же.. Создаётся впечатление, что вот такое положение дел наших, как модно говорить, партнёров вполне устраивает.
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27.06.2024 18:06 Відповісти
Самое интересное, что такое ощущение, что и кацапов это устраивает. Как-будто все ждут Трампа или ищут возможность под каким соусом все обставить и на каких условиях, чтобы остановить. Или же все вместе
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27.06.2024 18:09 Відповісти
А чого не влаштовує їх оборонка працює на повну створюючи робочі місця, екпорт з раші йде за цінами дешевше ринку тому що ніби санкції.... поки орки воюють в Україні не можуть дикутвати ЄС свої умови і загрожувати їм....

Також наплив біженців звідси це дешева робоча сила якщо їх більше чим робочих місць то менше можна платити... попитайтесь у заробітчан наскільки впала оплата праці...

В ЄС та Нато все добре вони можуть так безкінечно сидіти за нашим буфером і тикати потрохи озброєння щоб не сильно відступали і не було ескалації
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27.06.2024 18:42 Відповісти
На значні ні, але якщо продовжать такими темпами, то вже в серпні зможуть Харків крити не тільки КАБами, а й артилерією
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27.06.2024 18:07 Відповісти
Здатна, нездатна, - але поки що ми постійно відступаємо.
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27.06.2024 18:13 Відповісти
Скажи спасибо нашим бойцам, что защищают каждый метр нашей земли от рашистской нечести. Их территория больше, населения тоже, тем более, что его им не жалко. А наши воины делают то, что могут. Тем более, что Ху...лостан, при выходе из СССР, обобрал нас до нитки
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27.06.2024 19:34 Відповісти
Так їм і не треба прориви. Десятки тисяч КАБів метр за метром кожного дня рухають ЛБЗ на захід.
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27.06.2024 18:13 Відповісти
Сейчас в Ху...лостане небольшая заминка, ждут пока матери, по приказу ху...ла ещё нарожают
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27.06.2024 19:30 Відповісти
 
 