РФ не здатна на значні прориви на полі бою в Україні, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що російські загарбники наразі не здатні на "значні прориви" на полі бою в Україні.

Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на агентство AFP, інформує Цензор.НЕТ.

Столтенберг зазначив, що РФ почала новий наступ на фронті весною-літом. Однак успіхи країни-агресорки він назвав "незначними".

"І у нас немає жодних інших ознак або причин вважати, що Росія має можливості, сили для значних проривів", - сказав генсек Альянсу.

Він також зазначив, що Сили оборони України змогли утримати лінію фронту, завдавши армії РФ важких втрат. Крім цього, за словами Столтенберга, ЗСУ також завдають значних уражень загарбникам і завдяки ударам вглиб території Росії.

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Водночас він додав, що найімовірніше, РФ "продовжить просуватися по лінії фронту" і завдавати авіаударів по Україні.

Раніше американське видання AP писало, що дозвіл США Україні бити їхньою зброєю по цілях на території РФ дав змогу ЗСУ знищити цілі колони російських військ під час нового наступу загарбників на півночі Харківщини.

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