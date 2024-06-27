Мішель запевнив у підтримці України з боку ЄС: Це наш колективний обов’язок. Ми розуміємо, що на кону

Лідери ЄС та країн-членів мають постійно пояснювати європейським громадянам, що підтримка України є також підтримкою стабільного та процвітаючого європейського континенту.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель під час відкриття засідання Європейської ради у Брюсселі у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Шановний Президенте, шановний Володимире, я хотів би сказати Вам, що ми знаємо і розуміємо, що стоїть на кону. Ми дуже вражені Вашим лідерством, а також політичною волею і мужністю народу України. Ми знаємо, що ви боретеся за свою свободу, ви боретеся за свою землю, за своє майбутнє, за своїх дітей, але ви також боретеся за наші спільні цінності і принципи", - сказав він.

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Мішель наголосив, що потрібно пояснювати усім європейським громадянам важливість продовження підтримки України.

"І ми повинні пояснити, я думаю, всьому ЄС, що, підтримуючи Україну, ми підтримуємо більш стабільний і процвітаючий європейський континент у майбутньому. Це також наш колективний обов'язок – пояснювати це знову і знову нашим європейським громадянам", - заявив він.

Президент Європейської ради вказав на те, що сьогоднішня зустріч відбувається у важливий момент та на тлі значного прогресу у підтримці України, зробленого в останні тижні. Передусім, мова йде про мирний саміт у Швейцарії, що був важливим для згуртування великої частини міжнародної спільноти на підтримку Статуту ООН, територіальної цілісності та суверенітету України. "Це – один з перших елементів, і ми сповнені рішучості підтримати вас, щоб після цієї зустрічі, яка відбулася в Швейцарії, були корисні подальші кроки", - сказав Мішель.

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Крім того, у рамках G7 кілька тижнів тому було зроблено "кілька важливих кроків на підтримку України", а кілька днів тому було прийнято рішення про початок переговорів про членство України в ЄС. "Ви доклали багато зусиль, ви запровадили багато фундаментальних реформ", - зазначив президент Європейської ради.