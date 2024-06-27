Зеленський і прем’єр Словенії Голоб обговорили фіналізацію тексту безпекової угоди

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі провів зустріч із прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом.

Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, Зеленський відзначив участь Словенії в інавгураційному Саміті миру та її приєднання до Спільного комюніке.

Також лідери обговорили подальші кроки на шляху до забезпечення справедливого миру для України, залучення якнайбільшої кількості країн до підтримки Формули миру та протидію зусиллям РФ зірвати її реалізацію.

Сторони під час зустрічі також обговорили фіналізацію тексту двосторонньої безпекової угоди в межах Спільної декларації G7 про підтримку України.

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Президент подякував Словенії за чітку підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, допомогу в посиленні обороноздатності нашої держави та реалізацію гуманітарних проєктів в Україні.

Нагадаємо, нещодавно президентка Словенії Наташа Пірц Мусар повідомляла, що 27 червня, відвідає Київ, де підпише двосторонню безпекову угоду з Україною.