Столтенберг після зустрічі з Зеленським: Ми справді на шляху до дуже позитивного саміту для України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийняв у штаб-квартирі Альянсу президента України Володимира Зеленського, центральною темою розмови був майбутній саміт НАТО у Вашингтоні.
Про це повідомила пресслужба Північноатлантичного альянсу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Як зазначають, центральною темою розмови Столтенберга і Зеленського на зустрічі 27 червня були фінальні приготування перед липневим самітом НАТО у Вашингтоні.
"Думаю, ми справді на шляху до дуже позитивного саміту для України і для НАТО", – зазначив Столтенберг під час зустрічі.
Генсек сказав, що, за його очікуваннями, союзники погодяться на те, щоб Альянс взяв на себе лідерство у координації надання західної військової допомоги Україні. Також Столтенберг "запропонував довгострокову фінансову обіцянку, аби надати Україні більше прогнозованості щодо допомоги, яку вона отримує".
Крім того, Столтенберг привітав Україну з підписанням безпекової угоди з ЄС та офіційним запуском переговорів про вступ до Євросоюзу.
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Як на мене, то скорше з'явиться нове військово-політичне об'єднання по осі Британія - Балтика - Польща - Україна, ніж НАТО відважиться на кардинальні зміни!