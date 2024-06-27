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Столтенберг після зустрічі з Зеленським: Ми справді на шляху до дуже позитивного саміту для України

Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийняв у штаб-квартирі Альянсу президента України Володимира Зеленського, центральною темою розмови був майбутній саміт НАТО у Вашингтоні.

Про це повідомила пресслужба Північноатлантичного альянсу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Як зазначають, центральною темою розмови Столтенберга і Зеленського на зустрічі 27 червня були фінальні приготування перед липневим самітом НАТО у Вашингтоні.

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"Думаю, ми справді на шляху до дуже позитивного саміту для України і для НАТО", – зазначив Столтенберг під час зустрічі.

Генсек сказав, що, за його очікуваннями, союзники погодяться на те, щоб Альянс взяв на себе лідерство у координації надання західної військової допомоги Україні. Також Столтенберг "запропонував довгострокову фінансову обіцянку, аби надати Україні більше прогнозованості щодо допомоги, яку вона отримує".

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Крім того, Столтенберг привітав Україну з підписанням безпекової угоди з ЄС та офіційним запуском переговорів про вступ до Євросоюзу.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) НАТО (6506) саміт (781) Столтенберг Єнс (1596)


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Головне, щоби Ваші оцінки майбутнього саміту як "дуже позитивного саміту" збігались з Українським баченням, але якраз щодо цього в мене величезні сумніви.

Як на мене, то скорше з'явиться нове військово-політичне об'єднання по осі Британія - Балтика - Польща - Україна, ніж НАТО відважиться на кардинальні зміни!
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27.06.2024 20:48 Відповісти
видно під час зустрічі, зеля поділився косячком ))
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27.06.2024 20:52 Відповісти
Вся влада НАТО!
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27.06.2024 21:03 Відповісти
Бла-бла ні про що.
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27.06.2024 21:03 Відповісти
Ми справді на шляху до дуже позитивного саміту для України і причому - не одного, а багатьох.
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27.06.2024 21:17 Відповісти
прорашистський вчитель Столтенберг йшов би Ти вже .нехай не кажу куди...
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27.06.2024 21:35 Відповісти
Самолеты давай! Наши пилоты уже закрытыми глазами, и на ощупь могут найти 50 кнопок управления F-16
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28.06.2024 02:14 Відповісти
 
 