Казахстан не видаватиме Україні підозрюваного у замаху на журналіста Садикова, - ЗМІ

Голова сенату парламенту Казахстану Маулен Ашимбаєв заявив, що Астана не буде видавати підозрюваного у у замаху на вбивство казахського опозиційного журналіста Айдоса Садикова у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на казахську службу "Радіо Свобода".

"Це загалом не щодо цієї ситуації, а загалом принцип: Казахстан не видає своїх громадян іншим державам", - пояснив Ашимбаєв.

Та наголосив, що Астана не причетна до замаху на Садикова. Подібні заяви він назвав "провокацією". Він додав, що генпрокуратура Казахстану "підключилася до розслідування" та перебуває на зв'язку зі своїми українськими колегами.

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Замах на Айдоса Садикова

У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий перебуває в реанімації у важкому стані.

Дружина Садикова заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. За потреби казахстанські офіційні органи готові підключитися до розслідування.

Пізіше стало відомо, що Офіс Генерального прокурора готує пакет документів для звернення до компетентних органів Республіки Казахстан про екстрадицію двох осіб, яких підозрюють в особливо тяжкому злочині.

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