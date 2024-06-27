УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10458 відвідувачів онлайн
Новини
4 098 20

Казахстан не видаватиме Україні підозрюваного у замаху на журналіста Садикова, - ЗМІ

Айдос Садиков

Голова сенату парламенту Казахстану Маулен Ашимбаєв заявив, що Астана не буде видавати підозрюваного у у замаху на вбивство казахського опозиційного журналіста Айдоса Садикова у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на казахську службу "Радіо Свобода".

"Це загалом не щодо цієї ситуації, а загалом принцип: Казахстан не видає своїх громадян іншим державам", - пояснив Ашимбаєв.

Та наголосив, що Астана не причетна до замаху на Садикова. Подібні заяви він назвав "провокацією". Він додав, що генпрокуратура Казахстану "підключилася до розслідування" та перебуває на зв'язку зі своїми українськими колегами.

Читайте: Казахстан спростовує повідомлення про продаж списаних літаків для ЗСУ

Замах на Айдоса Садикова

У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий перебуває в реанімації у важкому стані.

Дружина Садикова заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. За потреби казахстанські офіційні органи готові підключитися до розслідування.

Пізіше стало відомо, що Офіс Генерального прокурора готує пакет документів для звернення до компетентних органів Республіки Казахстан про екстрадицію двох осіб, яких підозрюють в особливо тяжкому злочині.

Також читайте: США придбали у Казахстана 81 бойовий літак радянських часів. Їх можуть передати Україні, - ЗМІ

Автор: 

Казахстан (874) замах (558) екстрадиція (437)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
тобто окрім всього кілерам ще й вдалось виїхати з країни? круто
показати весь коментар
27.06.2024 20:44
+5
Так він 100% не громадянин України
показати весь коментар
27.06.2024 20:53
+5
Ніяких сподівань і не було. В Казахстані режим . І замах на Садикова скоріш за все справа рук влади Казахстану
показати весь коментар
27.06.2024 20:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тобто окрім всього кілерам ще й вдалось виїхати з країни? круто
показати весь коментар
27.06.2024 20:44 Відповісти
Очевидно, наші бравурні тицкуни в містах, і не менш славетні прикордонники на заході країни захворіли на тимчасову сліпоту, випустивши здорового бугая призовного віку в Польщу.
показати весь коментар
27.06.2024 20:47 Відповісти
Так він 100% не громадянин України
показати весь коментар
27.06.2024 20:53 Відповісти
так головне ж перднути на прикордонників чи тцк. кого там хвилює під якими вони були документами.
показати весь коментар
27.06.2024 21:04 Відповісти
Ніяких сподівань і не було. В Казахстані режим . І замах на Садикова скоріш за все справа рук влади Казахстану
показати весь коментар
27.06.2024 20:58 Відповісти
Можливо. Але вже точно відомо, що кордон дирявий, коли навіть кілєр спокійно пройшов контроль.
показати весь коментар
27.06.2024 21:01 Відповісти
А в нього на лобі написано, що він килер, чи в паспорті? Хтось подавав його у розшук?
показати весь коментар
27.06.2024 21:25 Відповісти
Ні, в них нічого на лобі не написно, але саме головне, що прикордонники перевіряють чоловіків під час війни по документах і як потрібно, то буде варінт поглибленої перевірки, чи прикордонники живуть в лісі? Вони не читають новин і не користуються інтернетом? Є цікавий приклад, коли не випускали 5-го Президента України і навіть не впускли в Україну, просто довбні з великими офіцерськими погонами ставали на шляху його руху і не пропускали, на лоб не дивилися. А є інші приклади, коли не туди дивилися, коли тисячі чоловіків втекли з України і навіть проїхали через пункти пропуску з великими сумами грошей і награбованого.
показати весь коментар
28.06.2024 09:44 Відповісти
Ви взагалі розумієте, про що пишете?

Яке відношення має і Президент України, і Українські втікачі, до виїзду з території України громадянина Казахстану? Чи Вам "Какая разница"?

Обожнюю коментарі від людей, які якщо і використовують мозок, то виключно спинний!
показати весь коментар
28.06.2024 19:33 Відповісти
Цілком прогнозовано... Як самі послали заткнути рота крикуну-правдорубу, то нащо видавати?
показати весь коментар
27.06.2024 21:00 Відповісти
Косоглазі тим самим розписалися що це їхня робота.
показати весь коментар
27.06.2024 21:01 Відповісти
Маулен Ашимбаєв заявив, що Астана не буде видавати підозрюваного у у замаху на вбивство казахського опозиційного журналіста Айдоса Садикова у Києві. Як ставленник поцина буде видавать підозрюваного ,
показати весь коментар
27.06.2024 21:02 Відповісти
Та хто ж видасть людину на службі. Та ще перед нагородженням!
показати весь коментар
27.06.2024 21:03 Відповісти
Так, тому що це казахський 'петров/боширов', тобто влада Казахстану (й це відомо вже у дипл.колах!) направляє кіллерів до України, ФРН, Кітаю, Монголії і навіть надає своїх казахських кіллерів/дипломатів для спецоперацій РФ у інших країнах.

Це початок війни Казахстану проти ЄС, проти Китаю, проти США.
показати весь коментар
27.06.2024 21:11 Відповісти
якщо ,злочинці виїхали з Ураїни ,не виключено про домовленості української і казахської поліції
показати весь коментар
27.06.2024 21:28 Відповісти
Виталий Портников: Загадки покушения на Садыкова.
показати весь коментар
27.06.2024 22:36 Відповісти
"бать я фшоке... Спать не буду....
показати весь коментар
27.06.2024 23:57 Відповісти
Оружие либо везли с собой либо приобрели в Украине, прокол либо пограничников либо правоохранительной системы занятых гражданами Украины для отправки их на фронт и не желающих замечать киллеров с чужими паспортами.
показати весь коментар
28.06.2024 06:21 Відповісти
 
 