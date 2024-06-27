Орбан заявив, що проти повторного призначення фон дер Ляєн президенткою Єврокомісії
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан перед самітом лідерів країн-членів ЄС заявив, що "не може" погодитися на повторне призначення Урсули фон дер Ляєн очільницею Єврокомісії.
Його заяву опублікував прессекретар угорського уряду Золтан Ковач, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Орбан заявив, що Угорщина "не може підтримати" продовження мандату фон дер Ляєн, та звинуватив її у тому, що інструменти для захисту верховенства права використали проти Угорщини упереджено.
Він також заявив, що коаліція, яку сформували найбільші політичні об’єднання – "Європейська народна партія", соціал-демократи і ліберали – для призначення керівництва Євросоюзу є "коаліцією брехні та обману", та що домовленості ґрунтуються на партійній лінії, а не програмах чи майбутніх планах.
"Це кричуще захоплення влади, і ми не бачимо сенсу підтримувати таке зловживання владою", – заявив Віктор Орбан.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вух Кремля сторчать як завжди.
та ще й з рук випустив(С)
Гавкання продажного мадьяра є найкращою відзнакою якості європейського політика.