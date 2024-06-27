УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10458 відвідувачів онлайн
Новини
3 903 25

Орбан заявив, що проти повторного призначення фон дер Ляєн президенткою Єврокомісії

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан перед самітом лідерів країн-членів ЄС заявив, що "не може" погодитися на повторне призначення Урсули фон дер Ляєн очільницею Єврокомісії.

Його заяву опублікував прессекретар угорського уряду Золтан Ковач, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Орбан заявив, що Угорщина "не може підтримати" продовження мандату фон дер Ляєн, та звинуватив її у тому, що інструменти для захисту верховенства права використали проти Угорщини упереджено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідери ЄС не затвердили фон дер Ляєн на другий термін

Він також заявив, що коаліція, яку сформували найбільші політичні об’єднання – "Європейська народна партія", соціал-демократи і ліберали – для призначення керівництва Євросоюзу є "коаліцією брехні та обману", та що домовленості ґрунтуються на партійній лінії, а не програмах чи майбутніх планах.

"Це кричуще захоплення влади, і ми не бачимо сенсу підтримувати таке зловживання владою", – заявив Віктор Орбан.

Автор: 

Євросоюз (13616) Віктор Орбан (570) фон дер Ляєн Урсула (790)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
"А Баба-Яга - против!!!"
показати весь коментар
27.06.2024 20:42
+17
Урсула, браво!
Гавкання продажного мадьяра є найкращою відзнакою якості європейського політика.
показати весь коментар
27.06.2024 20:59
+16
яке ж воно падло
показати весь коментар
27.06.2024 20:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"А Баба-Яга - против!!!"
показати весь коментар
27.06.2024 20:42 Відповісти
Баба Яга хоч за власною волею діяла, а в цього Петрушки путлерівська рука із дупи стирчить.
показати весь коментар
27.06.2024 20:52 Відповісти
Він напевно на цій посаді хоче бачити Лаврова в обмін на добудований атомний реактор.
показати весь коментар
27.06.2024 21:37 Відповісти
налийте йому кофе і дайте сєльодки !

показати весь коментар
27.06.2024 22:20 Відповісти
яке ж воно падло
показати весь коментар
27.06.2024 20:45 Відповісти
Оно походу не понимает что его просто грохнут
показати весь коментар
27.06.2024 20:45 Відповісти
Та тут до гадалки не ходить!

Вух Кремля сторчать як завжди.
показати весь коментар
27.06.2024 20:46 Відповісти
які там вуха - *****
показати весь коментар
28.06.2024 00:29 Відповісти
дурний піп орбана хрестив
та ще й з рук випустив(С)
показати весь коментар
27.06.2024 20:50 Відповісти
Смутьян.
показати весь коментар
27.06.2024 20:53 Відповісти
Орбан не причем, он не виноват, что Ху...ло так приказало, а вот ЕС надо задуматься, как это животное поставить в стойло. Или опустить на волю
показати весь коментар
27.06.2024 20:54 Відповісти
Хитрий циган хоче доїти двох корів одночасно. Щоб і кацапи бабло давали і Європа. Дуже сподіваюсь що таки прийде час мадярам бика доїти...
показати весь коментар
27.06.2024 20:55 Відповісти
Урсула, браво!
Гавкання продажного мадьяра є найкращою відзнакою якості європейського політика.
показати весь коментар
27.06.2024 20:59 Відповісти
Українці за Урсулу!!!
показати весь коментар
27.06.2024 21:10 Відповісти
жопі слова не давали
показати весь коментар
27.06.2024 21:23 Відповісти
Хлопчик, піди попий кави.
показати весь коментар
27.06.2024 21:45 Відповісти
Мені ось цікаво, коли вже він усіх там допече, що його викинуть з ЄС? Бо воно вже явно ***********..
показати весь коментар
27.06.2024 21:46 Відповісти
А кого він хоче? Пєскова чи Суркова?...
показати весь коментар
27.06.2024 22:09 Відповісти
Хто би сумнівався, уйобок є уйобок!!!
показати весь коментар
27.06.2024 22:20 Відповісти
ЄС ,чому ви носитесь з Орбаном як дурень із ступою?
показати весь коментар
27.06.2024 22:21 Відповісти
Нам дуже важлива ваша думка. Залишайтеся на лінії.

показати весь коментар
27.06.2024 22:57 Відповісти
Угорщина стає токсичною для всієї Європи.
показати весь коментар
27.06.2024 23:04 Відповісти
Що вітьок, знову всрався!?!?!,,),
показати весь коментар
28.06.2024 06:15 Відповісти
А тебе хто питати буде, ти хто такий, шавка!
показати весь коментар
28.06.2024 12:45 Відповісти
 
 