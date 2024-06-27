Країни НАТО відновлюють оборонне виробництво, щоб допомогти Україні, - постпред США Сміт

Країни НАТО активно нарощують виробничі потужності оборонної промисловості для посилення Збройних Сил України та зміцнення східних флангів Північноатлантичного альянсу.

Про це заявила в четвер постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт, відповідаючи на запитання The Washington Post під час заходу на тему "Пріоритети НАТО в російсько-українській війні", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За її словами, "промисловість намагається відновити роботу виробничих ліній, які були зупинені багато років тому".

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Вона зазначила, що оборонне виробництво в Європі зросло приблизно на 40%, США також "зробили значні кроки вперед". До повномасштабної російської війни Штати виробляли щомісяця близько 14 тис. боєприпасів калібру 155 мм, а тепер виробництво зросло до 80 тис. на місяць.

"Ми працюємо пліч-о-пліч з партнерами з оборонної промисловості над тим, щоб допомогти Україні отримати ті сили й засоби, які їй потрібні", – наголосила Сміт.

Вона підтвердила, що в Німеччині буде розміщено штаб НАТО з управління військовою допомогою Україні.

"Ця ініціатива дасть змогу НАТО координувати як усю допомогу, що надходить в Україну, так і тренування, які багато країн-членів НАТО проводять протягом останніх місяців і років", – пояснила вона.

Відповідаючи на зауваження журналіста, що НАТО бракує волі робити "все необхідне для того, щоб Росія не перемогла", Сміт заявила, що від самої ночі, коли почалося вторгнення 24 лютого 2022 року, була на зв’язку з країнами Альянсу.

"Кожен з них негайно почав говорити про те, що вони зроблять індивідуально як держави, щоб підтримати Україну гуманітарною, економічною, військовою чи безпековою допомогою", – сказала вона, додавши, що при цьому "НАТО перейшло до дій і негайно здійснило низку кроків" з посилення східних флангів.

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Союзники з НАТО об'єдналися і продовжують підтримувати Україну, зазначила Сміт.

"Тут у штаб-квартирі НАТО, я не бачу нічого, окрім подальшої єдності, і думаю, ви відчуєте на саміті за півтора тижні, коли там буде Зеленський, – що ми сповнені рішучості допомогти Україні захистити свою територію".

При цьому вона додала, що "НАТО не є стороною цього конфлікту" й не бере в ньому безпосередньої участі, не має своїх військ в Україні. "Але ми всі вважаємо, що маємо право допомагати Україні захищати свою територію, – наголосила Сміт, – і це те, що ми продовжуватимемо робити".