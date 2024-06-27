У травні армія РФ щодня втрачала понад 1000 убитими та пораненими на війні в Україні, - NYT

За даними західних розвідок, у травні РФ у середньому щодня втрачала понад 1000 убитими й пораненими на війні в Україні.

Про це пише The New York Times із посиланням на дані розвідок США, Британії та інших західних країн, інформує Цензор.НЕТ.

Розвідки країн НАТО називають травень собливо смертоносним місяцем для російської армії. Щоденні втрати країни-агресорки минулого місяця становили в середньому понад тисячу військових.

Американські оцінки втрат РФ на війні проти України ґрунтуються на супутникових знімках, перехопленнях, повідомленнях у соціальних мережах і ЗМІ, а також на офіційних повідомленнях Росії та України.

Водночас за оцінками аналітиків британської армії, у травні втрати армії Росії у середньому становили 1200 осіб на день. Зазначається, що ці показники найвищі для РФ за всю війну.

Та, попри втрати, щомісяця російська армія набирає 25-30 тисяч солдатів - тобто приблизно стільки ж, скільки втрачає. Як пише NYT, це дозволяє окупантам посилати хвилю за хвилею війська на українську оборону в надії розтрощити її і прорвати лінії траншей.

Тактика "м’ясних штурмів" виявилася ефективною, приносячи російській армії перемоги в Авдіївці та Бахмуті на сході України. Однак українські та західні офіційні особи кажуть, що цієї весни ця тактика росіян виявилася менш успішною під час наступу на півночі Харківщини.

За словами неназваних американських офіційних осіб, російські окупанти досягли важливої мети диктатора Володимира Путіна, створивши буферну зону вздовж кордону, щоб ускладнити українцям можливість завдати удару по території РФ. Однак, за словами західних чиновників, ця атака не загрожувала Харкову і в кінцевому підсумку була зупинена Силами оборони України.

NYT пише, що втрати особового складу змусили Росію відносно швидко відправити новобранців в Україну, які були погано навчені. Аналітики західних розвідок також вважають, що Росії не знадобиться проводити ще одну мобілізацію або призов цього року. Оскільки Кремль може поповнювати втрати за рахунок як росіян, так і засуджених та російських найманців із Африки.

Читайте також: РФ не здатна на значні прориви на полі бою в Україні, - Столтенберг

Видання також пише, що Україна своєю чергою будує укріплення і встановлює мінні поля, щоб уповільнити російський наступ.

Також наголошується, що зброя і боєприпаси з нового пакета допомоги США вартістю майже 61 мільярд доларів нарешті досягають лінії фронту, і українським командирам більше не доводиться унормовувати патрони. Росія, як і раніше, перевершує Україну за озброєнням, але не як раніше.

Читайте також: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 539 320 осіб (+1260 за добу), 8042 танки, 14363 артсистеми, 15 459 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА