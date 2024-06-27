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Новини Війна
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У травні армія РФ щодня втрачала понад 1000 убитими та пораненими на війні в Україні, - NYT

У травні армія РФ щодня втрачала понад 1000 убитими та пораненими на війні в Україні, - NYT

За даними західних розвідок, у травні РФ у середньому щодня втрачала понад 1000 убитими й пораненими на війні в Україні. 

Про це пише The New York Times із посиланням на дані розвідок США, Британії та інших західних країн, інформує Цензор.НЕТ.

Розвідки країн НАТО називають травень собливо смертоносним місяцем для російської армії. Щоденні втрати країни-агресорки минулого місяця становили в середньому понад тисячу військових. 

Американські оцінки втрат РФ на війні проти України ґрунтуються на супутникових знімках, перехопленнях, повідомленнях у соціальних мережах і ЗМІ, а також на офіційних повідомленнях Росії та України.

Водночас за оцінками аналітиків британської армії, у травні втрати армії Росії у середньому становили 1200 осіб на день. Зазначається, що ці показники найвищі для РФ за всю війну.

Та, попри втрати, щомісяця російська армія набирає 25-30 тисяч солдатів - тобто приблизно стільки ж, скільки втрачає. Як пише NYT, це дозволяє окупантам посилати хвилю за хвилею війська на українську оборону в надії розтрощити її і прорвати лінії траншей.

Тактика "м’ясних штурмів" виявилася ефективною, приносячи російській армії перемоги в Авдіївці та Бахмуті на сході України. Однак українські та західні офіційні особи кажуть, що цієї весни ця тактика росіян виявилася менш успішною під час наступу на півночі Харківщини.

За словами неназваних американських офіційних осіб, російські окупанти досягли важливої мети диктатора Володимира Путіна, створивши буферну зону вздовж кордону, щоб ускладнити українцям можливість завдати удару по території РФ. Однак, за словами західних чиновників, ця атака не загрожувала Харкову і в кінцевому підсумку була зупинена Силами оборони України.

NYT пише, що втрати особового складу змусили Росію відносно швидко відправити новобранців в Україну, які були погано навчені. Аналітики західних розвідок також вважають, що  Росії не знадобиться проводити ще одну мобілізацію або призов цього року. Оскільки Кремль може поповнювати втрати за рахунок як росіян, так і засуджених та російських найманців із Африки.

Читайте також: РФ не здатна на значні прориви на полі бою в Україні, - Столтенберг

Видання також пише, що Україна своєю чергою будує укріплення і встановлює мінні поля, щоб уповільнити російський наступ. 

Також наголошується, що зброя і боєприпаси з нового пакета допомоги США вартістю майже 61 мільярд доларів нарешті досягають лінії фронту, і українським командирам більше не доводиться унормовувати патрони. Росія, як і раніше, перевершує Україну за озброєнням, але не як раніше.

Читайте також: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 539 320 осіб (+1260 за добу), 8042 танки, 14363 артсистеми, 15 459 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17713) втрати (4433)


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Топ коментарі
+3
Ну.., може коли почне щодня по 10000....... Амінь.
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27.06.2024 21:41
+3
ешонаражают
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27.06.2024 21:45
+3
Як би Кацапія втрачала вбитими 5 000 вояків в день, це було супер.
А як що 10 тис, взагалі кацпів би погнали аз порєбрік вже через два місяці.
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27.06.2024 21:54
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Ну.., може коли почне щодня по 10000....... Амінь.
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27.06.2024 21:41 Відповісти
ешонаражают
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27.06.2024 21:45 Відповісти
DW

Росія втратила майже весь арсенал танків, який мав до початку війни з Україною. До вторгнення російська армія мала в робочому стані 3417 танків, пише СЗ. З початку війни Москва втратила 3 160 танків, зазначає волонтерський проєкт Oryx, який враховує лише візуально засвідчені втрати та оцінки якого вважаються консервативними. (Для порівняння, дослідницький центр RUSI припускає втрату 4 000 одиниць.)
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27.06.2024 21:44 Відповісти
Низка західних військових аналітиків помилково прогнозувала, що до жовтня 2023 року Росія мала залишитися без бронетехніки. Але цього не сталося. Відповідь на питання, чому так, дають супутникові знімки списаних складів техніки, пишуть журналісти СЗ. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), Росії вдалося відновити близько 1200 бойових танків, а також близько 2500 бойових машин піхоти (БМП) та бронетранспортерів (БТР).
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27.06.2024 21:45 Відповісти
В IISS вважають, що за нинішньої інтенсивності боїв та темпів втрат бронетехніки Росія "протримається ще два-три роки". Аналогічного сценарію дотримується і дослідницький центр RUSI. Але танки точно не закінчаться швидко і раптово, попереджають в IISS. "Я вважаю, що Росія все ще має близько 3200 танків на складі, хоча переважна більшість з них перебувають у поганому стані та потребують значного ремонту", - цитує SZ Майкла Гейрстада, дослідника IISS.
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27.06.2024 21:47 Відповісти
Завдяки збільшенню витрат і підвищеному завантаженню потужностей Росія сьогодні виробляє близько 1500 бойових танків щорічно, плюс 3000 одиниць бронетехніки різних типів, цитує СЗ розрахунки RUSI. Цієї кількості недостатньо, щоб компенсувати втрати, стверджує видання, наводячи як приклад такі дані: у 2023 році 86 відсотків бронетехніки, відправленої на фронт, не були новими, а саме знятими зі зберігання та відновленими машинами.
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27.06.2024 21:49 Відповісти
Скоріше танчики як грізна зброя вже фсьо....Тепер це просто засіб доставки і не дуже безпечний...і бредлі скоріш скоро відійде теж....
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27.06.2024 22:29 Відповісти
засіб ураження-піхоти, укріплень, техніки
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28.06.2024 05:17 Відповісти
Як би Кацапія втрачала вбитими 5 000 вояків в день, це було супер.
А як що 10 тис, взагалі кацпів би погнали аз порєбрік вже через два місяці.
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27.06.2024 21:54 Відповісти
Армії не вистачає необхідного озброєння, і вона, безумовно, вбила більше солдатів, ніж російська армія. Необхідно розосередити солдатів і почекати, поки не буде достатньо зброї і не буде набрано достатню кількість солдатів, щоб здійснити контрнаступ.
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27.06.2024 22:20 Відповісти
одні дурні написали з цифрами зі стелі, інші дурні жваво це обговоюють ...
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27.06.2024 22:40 Відповісти
Бла бла бла, бла бла бла. Війна йде вже 13 рік а у русні нічого не закінчується, ні техніка, ні ракети, ні ресурси, ні жива сила.
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27.06.2024 22:46 Відповісти
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27.06.2024 23:09 Відповісти
Вже не вперше бачу цей скрін. Що за баба, ще одна "хароша руська", що спалилась?
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28.06.2024 12:01 Відповісти
Ну да, наверное из "либералов/свидетелей навального"...
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28.06.2024 12:09 Відповісти
мясні штурми не пряцюють проти касет Кобзона)))
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28.06.2024 09:15 Відповісти
 
 