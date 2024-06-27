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Новини
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Президент Радев відмовився очолювати болгарську делегацію на саміті НАТО, бо не згоден із підтримкою України

Президент Болгарії Румен Радев

Проросійський президент Болгарії Румен Радев відмовився очолювати болгарську делегацію на саміті НАТО у Вашингтоні через "позицію, яку він має відстоювати щодо допомоги Україні".

Про це повідомила пресслужба Радева в четвер, 27 червня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Як заявили в канцелярії Радева, у пропозиції щодо участі в саміті НАТО для президента Болгарії згадувалось, що він має "представити рамкові позиції", ухвалені урядом, і на їхній основі "затвердити та/або схвалити" документи.

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"Глава держави не погоджується з окремими положеннями рамкових позицій, ухвалених Радою міністрів, що стосуються зобов'язань, які наша країна бере на себе у зв'язку з війною в Україні", – йдеться в повідомленні.

Що саме міститься в цих "рамкових позицій", не повідомляли ані президент Болгарії, ані уряд.

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Суперечка стосовно болгарської делегації в НАТО тривала останні кілька днів. Минулого тижня уряд постановив відправити на саміт виконувача обов’язків прем’єр-міністра Дімітара Главчева паралельно з Руменом Радевим.

Главчев у четвер запропонував, аби саме Радев очолив делегацію Болгарії у Вашингтоні.

Конституція Болгарії передбачає, що країну на міжнародному рівні має представляти виконавча влада, обличчям якої наразі є Дімітар Главчев.

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Видання нагадує, що чинний президент Болгарії довгий час відстоював позиції щодо війни в Україні, які збігаються з позицією Кремля – що надання військової допомоги Києву лише затягує конфлікт, а ті, хто виступає за допомогу українському опору, є "любителями війни".

Автор: 

Болгарія (786) НАТО (6506) саміт (781) Радев Румен (26)


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Топ коментарі
+10
СЕКСОЛОГИНЯ КОЗИРА В ПОСОЛЬСТВІ ІМЕНІ КОЗИРА в Болгарії СПРАВЛЯЄТЬСЯ ДОБРЯЧЕ! ВІд Хйла їм обом не забудеться .
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27.06.2024 23:09
+8
Ось воно і полізло, оте саме…., з консервів московії у Болгарії, заведене туди, ще з часів тодора живкова…
Воєннийні злочинці з московії, задоволені діями, отих кріпаків своїх…
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27.06.2024 23:15
+8
главное пристроится в евросоюз и нато и можно наслаждаться чувством собственной значимости иногда поправляя корону..... Венгрия Словакия Болгария...Гиганты геополитики
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27.06.2024 23:18
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СЕКСОЛОГИНЯ КОЗИРА В ПОСОЛЬСТВІ ІМЕНІ КОЗИРА в Болгарії СПРАВЛЯЄТЬСЯ ДОБРЯЧЕ! ВІд Хйла їм обом не забудеться .
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27.06.2024 23:09 Відповісти
В клубі любителів кави поповнення.
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27.06.2024 23:12 Відповісти
2018. Сочі
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27.06.2024 23:14 Відповісти
Ось воно і полізло, оте саме…., з консервів московії у Болгарії, заведене туди, ще з часів тодора живкова…
Воєннийні злочинці з московії, задоволені діями, отих кріпаків своїх…
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27.06.2024 23:15 Відповісти
Долбойоб!!! З такими нема про що розмовляти взагалі!!!
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27.06.2024 23:15 Відповісти
Гени проснулися! Болгари-це слов*янизовані тюрки.Це нащадки бУлгар,які після розгрому бУлгарії хазарами,у середині першого тисячоліття н.е, на чолі з ханом Аспарухом перекочували на Балкани і створили там свою державу. Рідними братами сьогоднішнім б Олгарам є казанська татарва та чувашня-т.з.рЯсЄянЄ
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28.06.2024 00:07 Відповісти
Очікувано
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27.06.2024 23:16 Відповісти
главное пристроится в евросоюз и нато и можно наслаждаться чувством собственной значимости иногда поправляя корону..... Венгрия Словакия Болгария...Гиганты геополитики
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27.06.2024 23:18 Відповісти
Страны Варшавскава дагавора, ****! 🤑
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27.06.2024 23:27 Відповісти
Якщо болгари не почули навіть Порошенка, коли він до них звертався в 2022, можна собі тільки уявити, як нас надували з цим вступом до НАТО, до ЄС та в інші солодощі).
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27.06.2024 23:26 Відповісти
А вони згодні, що саме нато їх, шлюх, підтримує? Може не треба?
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27.06.2024 23:26 Відповісти
дайте ему селёдки!
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27.06.2024 23:29 Відповісти
Почему у всех кто поддерживает россию такие мерзкие бандитские ********* ?
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27.06.2024 23:33 Відповісти
Точно! Я-то думаю, что ж ******* дерьмака не нравится!
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27.06.2024 23:52 Відповісти
Точняк, шаришь
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28.06.2024 00:19 Відповісти
У ніх у всєх мами любят то скорасть, то деньги -
патаму у ніх такіє тупиє сабачіє морди.
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28.06.2024 04:33 Відповісти
В Софii танкi грахаталi...🤠
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27.06.2024 23:33 Відповісти
Подібно до того.що НАТО ,у випадках ,котрі стосуються ,як прийняття України в альянс, так і допомоги Україні перетворюється в філіал .яким керує куйло всія 3,14дерації
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27.06.2024 23:39 Відповісти
У владі, болгарії, словакії, сербії, мадярщини перебувають ******** із числа тих, хто перший відсмокче у кремлівського 150 сантиметрового *****.
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27.06.2024 23:45 Відповісти
Воно на щось сподівається ще...
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27.06.2024 23:48 Відповісти
А спроба врятувати його дружину або дитину від гвалтівника поліцією буде недоцільною та буде свідчити про їх любов до насильства. Я правильно його зрозумів? Та ще папу конченого в римі. Та ще й проститутку орбана.
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27.06.2024 23:51 Відповісти
Курица не птица,Болгария не заграница.
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28.06.2024 00:00 Відповісти
Стосовно Болгаріі-підтримує, України-не підтримує. Це якась повна дикість у світі відбувається, *****!
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28.06.2024 00:01 Відповісти
Стаіт над гарою Альоша - Балгарії русскій халуй.
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28.06.2024 04:31 Відповісти
НагадайТЕ, будь ласка, болгари воювали у ДС чи зразу балалайку дістали із какошніком?
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28.06.2024 04:59 Відповісти
одразу балалайку дістали !!! так звана "армія" болгарії здалася червоножопим комуно-кацапам "освабадітелям" Європи "ат націзьма" без бою !!! хоча червона кацапо-совкова, комуно-нацистька, окупаційна пропаганда нам 50 років розповідала про пагібшего "асвабодітеля" альошу !!!
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28.06.2024 06:55 Відповісти
Як нас дурила оця вся російська ****ота, срср-це була тюрма народів
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28.06.2024 12:30 Відповісти
А він болгарин якого походження?
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28.06.2024 05:16 Відповісти
Лётчик I-го класса. Налетал более 1400 часов. Интересная биография, уже 7 премьеров при нём сменилось. Зачем ему ехать, если кремль может скомандовать голосовать против. В болгарии 6 млн. живёт, из них треть старше 60. Многие топят за расею. Ватников там более чем хватает.
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28.06.2024 07:45 Відповісти
Тут відповідь одна йди на*уй за кораблем!
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28.06.2024 12:22 Відповісти
 
 