Президент Радев відмовився очолювати болгарську делегацію на саміті НАТО, бо не згоден із підтримкою України

Проросійський президент Болгарії Румен Радев відмовився очолювати болгарську делегацію на саміті НАТО у Вашингтоні через "позицію, яку він має відстоювати щодо допомоги Україні".

Про це повідомила пресслужба Радева в четвер, 27 червня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Як заявили в канцелярії Радева, у пропозиції щодо участі в саміті НАТО для президента Болгарії згадувалось, що він має "представити рамкові позиції", ухвалені урядом, і на їхній основі "затвердити та/або схвалити" документи.

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"Глава держави не погоджується з окремими положеннями рамкових позицій, ухвалених Радою міністрів, що стосуються зобов'язань, які наша країна бере на себе у зв'язку з війною в Україні", – йдеться в повідомленні.

Що саме міститься в цих "рамкових позицій", не повідомляли ані президент Болгарії, ані уряд.

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Суперечка стосовно болгарської делегації в НАТО тривала останні кілька днів. Минулого тижня уряд постановив відправити на саміт виконувача обов’язків прем’єр-міністра Дімітара Главчева паралельно з Руменом Радевим.

Главчев у четвер запропонував, аби саме Радев очолив делегацію Болгарії у Вашингтоні.

Конституція Болгарії передбачає, що країну на міжнародному рівні має представляти виконавча влада, обличчям якої наразі є Дімітар Главчев.

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Видання нагадує, що чинний президент Болгарії довгий час відстоював позиції щодо війни в Україні, які збігаються з позицією Кремля – що надання військової допомоги Києву лише затягує конфлікт, а ті, хто виступає за допомогу українському опору, є "любителями війни".