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Ультраправий кандидат у прем’єри Франції Барделла: Не дам російському імперіалізму поглинути Україну, але війська не надішлю

Голова французької ультраправої партії Національне об’єднання Жордан Барделла

Голова французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла заявив, що в разі приходу його політичної сили до влади на парламентських виборах не дозволить Росії "поглинути Україну". Однак потенційний прем'єр-міністр повторив, що відмовиться відправлення французьких військових до України.

Про це він сказав під час передвиборчих дебатів увечері 27 червня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Барделла пообіцяв, що "Національне об'єднання" не дозволить "російському імперіалізму поглинути таку союзну державу, як Україна".

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"Моя позиція щодо цього конфлікту дуже проста… Вона ніколи не змінювалася. Вона полягає в тому, щоб підтримати Україну і уникнути ескалації з Росією, яка, нагадаю вам, є ядерною державою", – заявив він під час дебатів.

Лідер "Нацоб'єднання" повторив, що в разі приходу до влади відмовиться відправляти французьких солдатів в Україну – ідея, яку висловлював чинний президент Емманюель Макрон.

Автор: 

вибори (6717) Франція (3097)


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Топ коментарі
+9
Нічого,з часом трохи набереться сміливості,Макрон мене теж здивував відповіддю попі вутіну на погрози ЯЗ.
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27.06.2024 23:59
+8
важко жити в постійному стані когнітивного дисонансу, та ще і демонструючи такий стан на широкий загал.
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28.06.2024 00:05
+6
для нього ніякого дисонансу уприхованій або явній формулі "Україна повинна перемогти, але росія не повинна програти", звісно, нема.
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28.06.2024 01:45
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Нічого,з часом трохи набереться сміливості,Макрон мене теж здивував відповіддю попі вутіну на погрози ЯЗ.
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27.06.2024 23:59 Відповісти
"Vіvat France !" - до цього доходять всі лідери Франції
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28.06.2024 00:26 Відповісти
3.14-здіти як то кажуть не мішки ворочать…

а як він буде «зупиняти» ? Дзвонити куйлу почне ??
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28.06.2024 16:14 Відповісти
важко жити в постійному стані когнітивного дисонансу, та ще і демонструючи такий стан на широкий загал.
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28.06.2024 00:05 Відповісти
Ізьчого ти взяв, що у француза якийсь діссонанс? Він правий, націоналіст звісно, що позитивно. Як і будь-який політик захищає інтереси власної держави, як і будь-який інший політик у світі.
І бойові підрозділи поки НІХТО із західних країн в Україну не пошле, як буде далі - ніхто не знає..
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28.06.2024 01:17 Відповісти
для нього ніякого дисонансу уприхованій або явній формулі "Україна повинна перемогти, але росія не повинна програти", звісно, нема.
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28.06.2024 01:45 Відповісти
Це ти цитату француза приводиш, чи сам її видумав?
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28.06.2024 12:52 Відповісти
це не цитата, це популістична позиція політика, яка спрямована на завоювання прихільності якомога більшої кількості виборців.
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04.07.2024 09:43 Відповісти
Сцикло обригане )))
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28.06.2024 00:09 Відповісти
В салабона ще нема ніяких переконань - просто повторює, як папужка, те, що піарщики зліпили після опитувань електорату.
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28.06.2024 00:12 Відповісти
ой та ладна, завтра якщо тебе оберуть та як тицнятимеш руку Шольцу загляни тому у очі і згадай як він починав...
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28.06.2024 00:15 Відповісти
Пляжi Нормандii чекають на D-Day!🙃
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28.06.2024 00:17 Відповісти
Як в анекдоті : пити я буду але палити не кину ..
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28.06.2024 00:19 Відповісти
тоді:

"Не учите меня жить, помогите материально !"

.
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28.06.2024 00:23 Відповісти
Він настільки ультра правий, що вже важко відрізняється від лівого. Ще один доказ, що земля кругла.
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28.06.2024 00:30 Відповісти

Нагадалося:
- Я - пра-пра-пра-онук Коперника! Брешуть ваші яйцеголові - Земля має форму чемодана!
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28.06.2024 02:29 Відповісти
Типовий комсомолець з совдепії, як і тигіпко чи кінах з єнахуровим!
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28.06.2024 00:35 Відповісти
Не розумію, чому українців так цікавлять іноземні війська на теріторії України - вже є одні. Може пора самім позіціюнувати себе як захисники країни. Хоча от тут знаще краще ніж на фронті та захист країни - Одеса, Ібіца, Данілко, 24 рік - https://www.youtube.com/watch?v=kM8559jNzO0 https://www.youtube.com/watch?v=kM8559jNzO0

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28.06.2024 05:53 Відповісти
Ось чого варті "безпекової "угоди підписані Зе((А тим часом корейці вже їдуть за ***** воювати(
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28.06.2024 06:13 Відповісти
Уже как 2 года слышно причитания за 10005000 корейцев и сирийцев асада также 10005000 миллиардов космодесанта.по факту приедет 1-2к корейцев которые с загранотрядами чтоб не разбежались ,будут окопы рыть.ну зделают тик ток ролики возле танка чтобы вату в тонусе держать и упоротых хохлозрадойобов на понт брать а этим много и не надо показать 10 корейцев с автоматом побегут кричать 'все здайомся усьо пропало вся корея за вяликую расею приехала воевать" этим толькотдай повод жопу вазелином перед кацапами себе намазать)
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28.06.2024 07:33 Відповісти
FT: США та Ізраїль домовляються з Україною про надання їй до 8 систем Patriot
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28.06.2024 07:02 Відповісти
ну тоді або труси вдягни, або хрестика зними
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28.06.2024 07:28 Відповісти
Знов популістичні гасла под вибори у Франціі.Спочатку Ле Пен,тепер цій.
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28.06.2024 08:11 Відповісти
 
 