Ультраправий кандидат у прем’єри Франції Барделла: Не дам російському імперіалізму поглинути Україну, але війська не надішлю

Голова французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла заявив, що в разі приходу його політичної сили до влади на парламентських виборах не дозволить Росії "поглинути Україну". Однак потенційний прем'єр-міністр повторив, що відмовиться відправлення французьких військових до України.

Про це він сказав під час передвиборчих дебатів увечері 27 червня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Барделла пообіцяв, що "Національне об'єднання" не дозволить "російському імперіалізму поглинути таку союзну державу, як Україна".

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"Моя позиція щодо цього конфлікту дуже проста… Вона ніколи не змінювалася. Вона полягає в тому, щоб підтримати Україну і уникнути ескалації з Росією, яка, нагадаю вам, є ядерною державою", – заявив він під час дебатів.

Лідер "Нацоб'єднання" повторив, що в разі приходу до влади відмовиться відправляти французьких солдатів в Україну – ідея, яку висловлював чинний президент Емманюель Макрон.