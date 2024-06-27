Ультраправий кандидат у прем’єри Франції Барделла: Не дам російському імперіалізму поглинути Україну, але війська не надішлю
Голова французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла заявив, що в разі приходу його політичної сили до влади на парламентських виборах не дозволить Росії "поглинути Україну". Однак потенційний прем'єр-міністр повторив, що відмовиться відправлення французьких військових до України.
Про це він сказав під час передвиборчих дебатів увечері 27 червня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Барделла пообіцяв, що "Національне об'єднання" не дозволить "російському імперіалізму поглинути таку союзну державу, як Україна".
"Моя позиція щодо цього конфлікту дуже проста… Вона ніколи не змінювалася. Вона полягає в тому, щоб підтримати Україну і уникнути ескалації з Росією, яка, нагадаю вам, є ядерною державою", – заявив він під час дебатів.
Лідер "Нацоб'єднання" повторив, що в разі приходу до влади відмовиться відправляти французьких солдатів в Україну – ідея, яку висловлював чинний президент Емманюель Макрон.
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а як він буде «зупиняти» ? Дзвонити куйлу почне ??
І бойові підрозділи поки НІХТО із західних країн в Україну не пошле, як буде далі - ніхто не знає..
"Не учите меня жить, помогите материально !"
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Нагадалося:
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