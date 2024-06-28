Ухвалення закону "про іноагентів" у Грузії де-факто призводить до зупинки процесу вступу, - лідери ЄС

Лідери країн-членів Євросоюзу занепокоєні ухваленням закону "про іноагентів" у Грузії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це йдеться у підсумках саміту ЄС.

Лідери ЄС зазначили, що цей закон є відступом від кроків, викладених у рекомендації Комісії щодо отримання статусу кандидата.

"Європейська Рада закликає владу Грузії прояснити свої наміри, змінивши нинішній курс дій, який ставить під загрозу шлях Грузії до ЄС і де-факто призводить до зупинки процесу вступу", - зазначили у заяві.

Також ЄС закликає покласти край актам залякування, погроз і фізичних нападів на представників громадянського суспільства, політичних лідерів, громадських активістів і журналістів у Грузії.

Єврорада закликає грузинську владу забезпечити, щоб парламентські вибори цієї осені були вільними і чесними, і заохочує партнерів до суттєвого довгострокового і короткострокового спостереження за виборами.

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Закон "про іноагентів" у Грузії

14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.

18 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.

3 червня 2024 року закон "про іноагентів" набрав чинності.

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