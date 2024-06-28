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Новини
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Дебати для Байдена стали повною катастрофою навіть на тлі брехні Трампа, - Business Insider

Дебати Джо Байдена та Дональда Трампа

Перші дебати між Джо Байденом та Дональдом Трампом стали для чинного президента США  повною катастрофою через його помітно слабку роботу. Трамп зміг скористатися цим, він виглядав спокійним та більш впевненим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Business Insider.

У матеріалі зазначається, що дебати для Байдена стали авантюрою з високими ставками, покликаною покращити своє становище перед виборами. Однак для демократа цей раунд пройшов жахливо, особливо його початок, коли Байден здавався ослабленим

Байден начебто задихався, коли відповідав на перше запитання щодо економіки. Політик квапливо перераховував факти, невиразно вимовляючи їх, а інколи навіть пропускав слова чи видавав безглузді фрази. З часом, щоправда, він набирав обертів, ставав енергійнішим, а його голос - менш хриплим, але відповіді політика, як і раніше, були невиразними. Тож BI наголошує, що Байдену потрібно добре подумати, чи справді варто брати участь у других дебатах 10 вересня.

Трамп становищем демократа скористався, вважають в ЗМІ. Він зберігав спокій, дотримувався дистанції й час від часу підколював президента.

"Я справді не знаю, що він сказав наприкінці цього речення. Думаю, він теж не знає, що сказав", - жартував Трамп про спіч Байдена. 

І хоча під час дебатів республіканець також наговорив багато неправди та неточностей, поганий виступ Байдена затьмарив усе.

"Я думаю, було відчуття шоку від того, як він виступив на початку дебатів. Як звучав його голос, на початку дебатів він здавався трохи дезорієнтованим. У міру того, як дебати тривали, він ставав сильнішим, але на той час, я думаю, паніка вже почалася",  - прокоментував виступ Байдена колишній старший радник Білого дому Девід Аксельрод.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перемога Трампа на виборах США призведе до початку Третьої світової війни, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2892) дебати (351) Трамп Дональд (6027)


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Топ коментарі
+36
А Парашенка бы сдал Украину за три дня, а зеленский не втик и сопротивлялся, ко-ко-ко. Где вы такие беретесь
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28.06.2024 10:55
+30
Ну выбрали у нас 42 летнего янелоха и чо? В стране война и ******. Так что возраст в принципе не имеет значения
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28.06.2024 10:47
+25
Глупыш, ты даже мой пост толком не понял, я то имел ввиду что 80 лет, что 40, не важно сколько лет, что бы быть каким-то дурачком
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28.06.2024 11:07
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два дідугана міряються рівнем маразму )). Невже немає інших кандидатів в Америці, що тільки "брєжнєви" болотуються?
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28.06.2024 10:45 Відповісти
Ну выбрали у нас 42 летнего янелоха и чо? В стране война и ******. Так что возраст в принципе не имеет значения
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28.06.2024 10:47 Відповісти
ти плутаєш, у нас війна була б при будь якому президенті, тому що росії пофіг на те, хто у нас президент, у російських фашистів план розширення своєї недоіімперії будь якою ціною і за будь яких обставин. Це вже стало достатньо очевидно.
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28.06.2024 10:53 Відповісти
А Парашенка бы сдал Украину за три дня, а зеленский не втик и сопротивлялся, ко-ко-ко. Где вы такие беретесь
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28.06.2024 10:55 Відповісти
а де такі як ти 'бєрьотєсь'? От у мене велике переконання, що якби окацаплених українців було менше, то і ***** не приперлось би їх 'асвабаждать'. Так, що провина в першу чергу на малоросах чи хахлах, які дали путіну оправдання кривавої війни для кацапського лохторату, яке готове здохнути, але покарати біндер і знищити українську ідентичність, якою уже 'пєрємучілі усєх' кацапов. Йди вчи українську перш ніж розповідати про президентів України, якщо ти українець, а не кацапське чи малароське бидло, ко - ко
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28.06.2024 11:03 Відповісти
Глупыш, ты даже мой пост толком не понял, я то имел ввиду что 80 лет, что 40, не важно сколько лет, что бы быть каким-то дурачком
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28.06.2024 11:07 Відповісти
не рівняй українців з якимись народностями, що були пригнічені росією завжди, українці мали шанс, отримали свою державу і розбудовували її вже два десятиліття. От і треба було вірно розбудовувати, а не як-небудь. На сході і півдні України діти ходили в держні садочки, вчилися в державних школах, вузах і т. д. Вчителі, викладачі отримували зарплати з бюджету, а українською так і не заговорили. Знаю вчителів української зі сходу, що в побуті не говорять українською, своїх дітей не навчили, але зарплату отримували і сподіваються на пенсію. Чим вони займалися на уроках? За що їм платили зарплату, за їм платити пенсію, якщо навіть власні діти говорять російською. Можливо, коли вже 'асвабадят' від хати, тоді нарешті українізуються, як деякі, кого я знаю
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28.06.2024 13:16 Відповісти
Українці були і мали свій шанс, але... Вони вибрали свій вирок у 2019 році...
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14.07.2024 20:37 Відповісти
вот ты глупый человек. Скорее из-за того что у нас таких как ты много глупых людей путин и напал
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28.06.2024 11:24 Відповісти
чекаєш доки тебе не 'асвабадят' від квартири, авто, будинку чи що ти там маєш, може тоді почнеш говорити українською, можливо навіть підеш в ЗСУ, у мене є таких кілька знайомих з Харкова і Маріуполя
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28.06.2024 13:07 Відповісти
придуть кацапи - і ви узнаєте свій інтерес
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29.06.2024 22:45 Відповісти
Да уж, вы блещите умом-ваши предки
живут в Украине с 18 века, а ви так i
не спромоглися до сiх пiр вивчити
МОВУ! 🤔😏😠
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28.06.2024 21:47 Відповісти
Когда мои предки иммигрировали в российскую империю в тот регионе где они поселились на мове говорили исключительно в селах. В городе все говорили на русском. Вы думаете раз какая-то часть граждан (в основном из западных регионов) сошли с ума что стали отрицать исторические факты, то и я буду? Есть факты, а факты упрямая вещь. Но некоторым нашим гражданам краще головой об стену биться. Причем поколениями. Бейтесь головой об стену но без меня.
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01.07.2024 10:48 Відповісти
Себастьян, без обид-как говорится ничего личного, но ваши
предки ЭМИГРИРОВАЛИ. Странно, что вы, русскоязычный, а не
знаете своего родного языка... А мы украинцы народ, который
занимает 1 место в мире по грамотности. Но это "лирическое"
отступление... Ваши предки эмигрировали, а мои от прадедов и
до сих пор живем на СВОЕЙ, Богом данной земле и все розмовлялы
на МОВЕ! Вся моя родня живет в областном центре Сумы и нет и не
было родственников в селе, о чем я в детсве печалилась так как подружки
на лето уезжали в село на все лето, а я проводила лето в городе. Такое же
лето было и у моего сына-у мужа тоже не было родственников в селе.
И представьте себе, что мы городские, до середины 50-х годов розмовлялы.
Мне сейчас 72 года, но в память врезался разговор с мамой 67-летней давности.
Я пошла в дет.садик в 5 лет и помню четко маму молодую на кухне, готовящую ужин
и я спрашивающая маму о том почему мы стали по другому разговаривать.
Помню ответ мамы:"Меня ругают в садике". Была насильная руссификация, но все
возвращается на круги свои-все больше мовы слышно в транспорте, магазинах,
в общественных местах. Но что более всего радует, что дети розмоляють!
У моего друга родились внуки близняна и вся семья с роднею перешли на МОВУ,
чтобы дети с колыбели не слышали язык врага! Так что вы там за поребриком
можете бится об что угодно, но процесс выздоровлния от российской заразы пошел...
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01.07.2024 16:42 Відповісти
Не совсем понял про родной язык.

Так предки эмигрировали, но я то извините коренной уже)) Более того мои предки создали тут много чего. Вот мне интересно, сейчас от меня требуют воевать. Такой вопрос. Когда мне вернут то, что построили мои предки? Вот в одном областном центре до сих пор стоит здание которое построил мой пра пра пра...прадед. Дом этот забрали коммунисты. Власти которые сейчас так прореживают что начали компанию по декоммунизации не хотят ее продолжить до своего логического конца и вернуть мне тот дом?

Ладно, это скорее всего не реализуемо.

Я не знаю что там было у Вас в Сумах и какая была там у вас русификация, но я помню как с девства читал книги на украинском и все понимал. Кстати книг на украинском было так много, что я на русском даже не видел такие как на украинском печатались. И еще я помню как учил украинский в школе. Еще помню как много вывесок было в Киеве на украинском. Мне кажется что все банально - русский был франка лингва в СССР. Поэтому в моем детстве и более зралой жизни на мове только в селе говоррили и то на суржике. Особенно его никто не давил это 100%. Но в целом то, что сейчас на мове все больше людей говорит это здорово! Мова красива. Да и русский уже точно не франка лингва и чем дальше тем разрыв все больше между народами бывшего ссср.
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01.07.2024 19:42 Відповісти
ти з тих 73% зедебілів, то як тобі зараз? ти вже на фронті -окопах буковеля чи на польських фронтах? то що ти володієш українською мовою ще не каже, що ти українець, бо не українці, а хохли вибрали цю зелену гидоту, хоча сама зелена гидота володіє українською і що з того? на фронті багато воїнів розмовляють російською і за це їх треба ганьбить? по мені твій висір з кацапщини, бо на мацковських болотах багато україномовних хохлів.
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28.06.2024 13:52 Відповісти
на кацапських болотах нема україномовних, хахли є, а україномовних нема, інакше їх відразу 'на підвал' як зізнавався кацапський блохер на днях. Навіть переселившись в Київ, схід чи на південь України хахли з заходу забували українську, переходили на російську, під впливом російськомовної більшості, яка склалася ще за совка. Так було донедавна, а зараз не знаю, в Києві вже не так, бо викладачів, вчителів і т. д. нарешті зобов'язали говорити українською. Особисто я знаходжуся в своїй Волинській області, я не є прихильницею жодного президента, навіть теперішнього. Я біля кордону з Білоруссю і нікуди не збираюсь, бо мені є, що тут захищати. Кожен має захищати своє. Схід України більш густонаселений ніж захід, тому хай захищає своє, є всі можливості, було б бажання
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28.06.2024 14:15 Відповісти
"...я не є прихильницею..." - Міша
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28.06.2024 15:40 Відповісти
я жінка, доперло, якби була чоловіком то вибрала б Михайло, Мишко, але точно не Міша.
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30.06.2024 11:25 Відповісти
Ще не зустрічав в Україні жінок на ім'я Міша, тому був здивований
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30.06.2024 14:58 Відповісти
Ну ні, він би звернув свій папірець і відшльопав хуцла по морді.
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28.06.2024 12:23 Відповісти
Війни могло б не бути, якби клоун менше теліпав язиком .
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28.06.2024 11:05 Відповісти
... якби взагалі не було клоуна при владі.
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28.06.2024 11:07 Відповісти
Війни не могло не бути . Та вона по факту вже йшла , розпочавшись у 2014 р , ще задовго до президентства клоуна . Тільки називалась не війною а - АТО .
То теж була війна , хоч і - низької інтенсивності .
А масштабне вторгнення , як у 2022 р , було лише справою часу , і воно б сталося за будь якої влади в Україні .
Війни не було б лише в одному випадку , якби Україна відмовилась від всього українського , і стала б однією з губерній кацапії .
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28.06.2024 11:35 Відповісти
Читай нижче, філософ мамкин
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28.06.2024 12:49 Відповісти
Читай його сам , дурачок . !
В мене на цей рахунок своя думка . Не подобається - проходь мимо .
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28.06.2024 14:26 Відповісти
все вірно. тільки невеличка, але важлива поправка: якщо ти твердий у своїй позиції, посилюєш армію, заручаєшся все більше підтримкою Заходу, то тоді і нападати ху йло буде сцяти. А якщо ти бігаєш на оманські сходки, показуючи слабкість і тупість, відводиш одностороньо свої війська, розміновуєш Чонгар, гнешся під кацапськими наративами, а потім здаєш назад та ще й насміхаючись, що таким чином розвів ху йла (як було під час Нормандського саміту в грудні 20-го, де Вова сказав, що вів себе так, щоб тільки би лиш заманити ху йла в Нормандію, щоб подивитися в його очі і там не підписав те, що пообіцяв підписати ху йлу Єрмак), то тоді такий підхід, навпаки, дратує і окриляє ху йло ще більше напасти... Звісно, не можна стверджувати, що при Пороху ху йло би не напало відкрито, проте при Пороху ймовірність такого нападу була точно значно і значно меншою, ніж при зеленій владі нових облич.
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28.06.2024 14:00 Відповісти
Я вже сказав те що хотів - війни не було б лише в одному випадку , якби Україна відмовилась від всього українського , і стала б однією з губерній кацапії . І я в цьому впевнений на 100% .
А те яка ймовірність війни була , за Порошенка чи нинішніх , це ролі майже не грає .
Може при Порошенку війни й не було б , але вона обов'язково коли небудь сталася б , за іншої влади ..
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28.06.2024 14:32 Відповісти
це так.
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28.06.2024 14:57 Відповісти
Саме так, "у російських фашистів план розширення своєї недоіімперії будь якою ціною"; але не "за будь яких обставин". Обставини вони якраз враховують... і перше, що вони враховують - це здатність країни, на яку вони нападають ефективно оборонятися. І касапи втямили одну історичну аксіому: якщо в країні, на яку вони положили око, сильна влада - то туди краще не рипатися, бо отримають писти.
А в Україні і в 2014-му, і в 2022-му була якраз слабка, чи не найбільш в історії корумпована влада... Тому каспи і напали на нас.
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28.06.2024 11:07 Відповісти
"війна була б при будь якому президенті" - всегда забавляют эти примитивные попытки оправдать свой дебильный выбор весной 19-го.
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28.06.2024 11:09 Відповісти
Умный учится на чужих ошибках, остальные на своих, и только порохоботы не учаться вообще и снова хотят Порошенка президентом....
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28.06.2024 12:37 Відповісти
Зесрань же, як завжди, на роботі. Привіт подляку, не ***** тебе за тупість?
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28.06.2024 12:50 Відповісти
ну да, ми вже зустрілися 'на параді в Севастополі', як сказав міністр оборони Гелетей в 2014 р
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28.06.2024 13:22 Відповісти
до речі, мені завжди було цікаво за які досягнення чи за яким принципом цього ідіота зробили міністром оборони у надважливий і надважкий момент в липні 2014, одна його фраза в парламенті дала зрозуміти, що він ідіот. Невже надмудрі і надпатріотичні цього не помітили? За зроблені білі зуби на тисячі доларів Гелетей став міністром оборони?
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28.06.2024 14:32 Відповісти
війна почалася у 2014-му.
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28.06.2024 10:57 Відповісти
Не сравнивай АТО с полномасштабным вторжением. Кстати почему-то прямо официально никто войну войной не называет. У нас было АТО (Антитеррористическая операция) Потом ООС (операция объеденных сил) у кацапов вон СВО (специальная военная операция). Одни операции блд. Как сговорились там
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28.06.2024 11:05 Відповісти
чому?? В АТО якісь інші українці гинули??
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28.06.2024 11:34 Відповісти
як не назви війну, чи АТО, чи ООС, чи сво.. Наслідки завжди однакові - гинуть люди, гинуть цілі міста й села, ну і всі інші наслідки - болісні удари по економіці країни, горе, страх, кров.
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28.06.2024 11:37 Відповісти
До янелоха войны не было? Память у порохоботов как у улитки.
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28.06.2024 12:04 Відповісти
Шо і ракетні удари були, і треть крахни в рухнах, і мілтйони ьфжкнців? Засрань, як завжди, сцяків перепила
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28.06.2024 12:52 Відповісти
Більше не пийте.
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28.06.2024 13:40 Відповісти
Саме тому треба вибрати 80 річних тупих старих пердунів, які можуть здохнути в будь який час?
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28.06.2024 17:33 Відповісти
Була ж достойна Нікі Хейлі, але виборці республіканців чомусь вирішили, що Трамп краще...
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28.06.2024 10:47 Відповісти
100 % правда! Самий гідний кандидат, я також вважаю так.. Але, дідусі своїми вставними щелепами її з"їли((
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28.06.2024 11:00 Відповісти
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28.06.2024 10:49 Відповісти
Логічно, які тут дебати можуть бути. Ставимо Жириновського і ставимо в дебати з ним наукового співробітника НДІ дідуся 80 років. Підсумок трохи передбачуваний
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28.06.2024 10:47 Відповісти
На цих дебатах не вистачало третього-бункєрнава дєда-мапєда разом з рюріком...
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28.06.2024 10:48 Відповісти
Дебати Деменції проти Альцгеймера .

із почутого в інтернетах
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28.06.2024 10:49 Відповісти
)))))))) ржу
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28.06.2024 10:58 Відповісти
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28.06.2024 11:01 Відповісти
попереду тільки гонка на лафетах
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28.06.2024 11:01 Відповісти
Діду вже час на пенсію. Невже у демократів немає молодих енергійних кандидатів?
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28.06.2024 11:06 Відповісти
є, але вони проти Байдена ... хоча точніше так "проти команди Байдена" не потягнули. Політика і вибори - це як той же самий спорт. Або шахи: перемагає не завжди молодий, а той, хто розумніший. Що саме цікаве: в середовищі самих ослів більше ніж 90% переконані, що лише Байден має найбільші шанси перемогти Трампа, а в усіх інших претендентів - шанси взагалі нульові.
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28.06.2024 11:13 Відповісти
а можно ім'я гросмейстера 70+ ,який змагається не на рівні області ?
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28.06.2024 11:31 Відповісти
одразу, що спливає в пам'яті - Сем Решевський, який ще з-за діючого Фішера був чемпіоном США в 71 рік свого віку.
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28.06.2024 11:43 Відповісти
я такого не знайшов . Сем Решевський був чемпіоном США останній раз в 1969 а народився в 1911 тобто тоді йому було 58 років .
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28.06.2024 11:59 Відповісти
На пенсию? Та ему на кладбище уде лет пять прогулы пишут.
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28.06.2024 11:43 Відповісти
Да немає ніякого провалу . На тлі світової кризи безкінечних воєн , Америка попростумнамагається відтягнути свою участь у війнах , а воювати прийдеться , світові підари готові
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28.06.2024 11:08 Відповісти
По опросам 67 против 33 в пользу трампона. В прошлых дебатах побеждал байден, дважды побеждал.
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28.06.2024 11:09 Відповісти
Я смотрел дебаты и не увидел там никакой победы. С одной стороны стоял умный, но пожилой и медлительный человек, а с другой базарная бабка после ПТУ, такая же пожилая, но в силу образования, пытающаяся давить экспрессией.
Наверное, аналитики лучше знают американский электорат.
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28.06.2024 11:17 Відповісти
такий же електорат колись дивився дебати на стадіоні. Нічого нового.
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28.06.2024 11:28 Відповісти
Ще б ти побачив. Мабуть шори на очах.
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28.06.2024 12:04 Відповісти
Мозг, у меня есть мозг. И есть свое мнение, формируемое моим образованием, жизненным опытом и воспитанием. Поэтому я увидел то, что указал выше. Если у вас другое мнение - это ваше право.
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28.06.2024 13:48 Відповісти
Всі побачили, що Бідона винесли, один ти такий унікальний.
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28.06.2024 20:06 Відповісти
Самая скупая статистика дала ему 33 процента. Но дело даже не в этом. Меня учили формировать свое мнение, а не просто плыть по течению. Особенно на мнении таких как вы.
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28.06.2024 20:18 Відповісти
Угу, янітакойкаквсє.
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29.06.2024 12:57 Відповісти
Я такой, какой я есть. Не вижу смысла об этом спорить. Смысл фраз:
1. Ты не такой как все?
2. Ты что считаешь себя особенным?
3. "Я" последняя буква в алфавите!
4. А если все прыгнут и ты прыгнешь?
5. И т.д., - это всё бессмысленная демагогия.
Я такой, какой я есть. Я формирую своё мнение исходя из собственной оценки происходящего. Иногда оно совпадает с мнением окружающих, иногда, не совпадает. Но с вашим оно вряд ли совпадёт. Я не пишу фамилию людей с ошибками, Я не оскорбляю собеседника, Я уважаю чужое мнение, как и своё.
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29.06.2024 14:02 Відповісти
Молодой гопник против старого ботаника.
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28.06.2024 11:27 Відповісти
а хто там був молодий ?
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28.06.2024 11:33 Відповісти
trampila - 78

Baiden - 82

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28.06.2024 11:47 Відповісти
Нічого доброго від цих виборів для України не очикую. Всі в Конгресі присягались Україну не кидати, а затягнули допомогу на цілих пів року. Це так хотіли допомогти. Та і зараз Байден видає в час по чайній ложці, а Трамп взагалі хоче заморозити все і переполовинити країну. Чим далі, тим більш шкодую, що Nikki Haley знялась з виборів. Вона б мала неабиякий шанс на цьому тлі. Може ще передумає?
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28.06.2024 11:37 Відповісти
Что за глупости. Снялась потому что проиграла Трампу праймериз.
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28.06.2024 11:55 Відповісти
А йти незалежною кандидаткою, ні? Самовисуванкою?
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28.06.2024 12:04 Відповісти
Це так не работает.
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28.06.2024 12:07 Відповісти
Трамп також пов'язав війну в Україні з виведенням американських військ з Афганістану 2021 року, що, на його думку, заохотило Росію до агресії: "Це була жахлива ганьба, найганебніший момент в історії нашої країни. Коли Путін побачив це, він сказав: 'Знаєте, що, я думаю, ми зайдемо'. Це була його мрія".
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28.06.2024 12:23 Відповісти
"Байден видає в час по чайній ложці" - чайна ложка в порівнянні з 2022-2023 роками, стала в 2-3 рази меншою
25.06.2024 був анонс, про виділення 150млн допомоги

пройшло 3 дні - допомога не підписана

чому?
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28.06.2024 17:59 Відповісти
Трамп стар, Байден супер стар
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28.06.2024 11:41 Відповісти
Промовчу . Бо коментувати тут - нема чого .
Хоча про одне все ж скажу - Великої Америки вже на жаль нема . І невідомо коли з'явиться . Бо політики - яструби там вже не популярні .
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28.06.2024 11:52 Відповісти
Паника будет тогда когда отупевшие розовые пони, которые всегда ведутся на популизм и красивую картинку, выберут Трампа.
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28.06.2024 12:06 Відповісти
Старий світ руйнується, маємо можливість за цим спостерігати..
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28.06.2024 12:17 Відповісти
Тільки ми в центрі руйнування, от що погано.
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29.06.2024 10:13 Відповісти
Де слабко, там і рветься..
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30.06.2024 06:11 Відповісти
"Байден, який бурмотів і звучав хрипко, кілька разів, здавалося, втрачав контроль над своїми думками.

"Я хотів би, щоб Байден обміркував свій виступ на дебатах, а потім оголосив про своє рішення вийти з перегонів, передавши вибір кандидата від демократів на розсуд з'їзду", - написав оглядач New York Times Ніколас Крістоф на сайті X.

Кейсі Хант з CNN підкреслила різницю між Байденом і колишнім президентом Дональдом Трампом.

"Голос, відкритий погляд і візуальний контраст між президентом Байденом і колишнім президентом Трампом - усі демократи, з якими я розмовляю, майже в шоці від цих дебатів", - сказала вона"
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28.06.2024 12:20 Відповісти
Особа претендента на посаду віце-президента від демократів матиме як ніколи важливе значення. Оскільки, схоже, що Байден у разі своєї перемоги на виборах президента США у 2024 році довше року-півтори на цій посаді не протягне.
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28.06.2024 12:24 Відповісти
це виглядало жахливо. а ще жахливіший той факт, що один з цих пристаркуватих маразматиків, скоріше за все трамп, буде вирішувати долю світу.
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28.06.2024 13:15 Відповісти
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ иллюстрация!
Толпы украинских невигласив, нихрена толком не зная американской политики, с железной уверенностью выбирают правильного американского президента....
Вам, млять, это ничего не напоминает???
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28.06.2024 13:23 Відповісти
Обслуга Байдена - суцільні "англосакси", що мовчки підримують хабадника Трампа.
Байдену могли дати "водички", як колись дали Володимиру Кличку.
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28.06.2024 13:28 Відповісти
тепер Байден точно 'переможе'. Може це такий задум американських еліт, щоб зіскочити з допомоги Україні, бо все стає занадто дорого і виснажливо, а треба ж якось 'зберегти лице', от оправдають це 'недоліком' демократії, бо нічого ідеального в світі не існує. Невже в штатах немає достойних, що висунули на президентські вибори настільки старого кандидата
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28.06.2024 14:39 Відповісти
Лице світового ідера вимагає витрат.
Якщо шкода заварки - то нічого висовуватись.
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28.06.2024 14:45 Відповісти
Якось обідно за США, невже крім двох старих тупих дегенератів з деменцією, не було гідних нормальних кандидатів ? Треба встановлювати планку віку до 60 років можеш бути президентом після ні
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28.06.2024 17:36 Відповісти
"Дебати для Байдена стали повною катастрофою навіть на тлі брехні Трампа" - промовиста назва...
Хочаб перерахували озвучену брехню

Як швидо змінюється суспільна думка, до дебатів - Байден все вирішить, все продумав, а якщо щось не вдалось, то винуватий Трамп.

Після дебатів, думка змінилась - Байден просто вже поважного віку, не розуміє і т.п.
Таку оцінку давав навіть прокурор - як причину не відкривати справу.

А якже допомога Україні?

25.06.2024 преса написала про 150млн допомоги, проте до сьогодні допомога так і не підписана.
Забули підписати?

Плана перемоги України, як вимагає закон - також немає.
Хоча термін в 45 днів вже вийшов.
Забули виконати закон?

Якщо вибір тільки між двома кандидатами - то хто краще для України?...
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28.06.2024 18:17 Відповісти
 
 