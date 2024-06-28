Дебати для Байдена стали повною катастрофою навіть на тлі брехні Трампа, - Business Insider

Перші дебати між Джо Байденом та Дональдом Трампом стали для чинного президента США повною катастрофою через його помітно слабку роботу. Трамп зміг скористатися цим, він виглядав спокійним та більш впевненим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Business Insider.

У матеріалі зазначається, що дебати для Байдена стали авантюрою з високими ставками, покликаною покращити своє становище перед виборами. Однак для демократа цей раунд пройшов жахливо, особливо його початок, коли Байден здавався ослабленим

Байден начебто задихався, коли відповідав на перше запитання щодо економіки. Політик квапливо перераховував факти, невиразно вимовляючи їх, а інколи навіть пропускав слова чи видавав безглузді фрази. З часом, щоправда, він набирав обертів, ставав енергійнішим, а його голос - менш хриплим, але відповіді політика, як і раніше, були невиразними. Тож BI наголошує, що Байдену потрібно добре подумати, чи справді варто брати участь у других дебатах 10 вересня.

Трамп становищем демократа скористався, вважають в ЗМІ. Він зберігав спокій, дотримувався дистанції й час від часу підколював президента.

"Я справді не знаю, що він сказав наприкінці цього речення. Думаю, він теж не знає, що сказав", - жартував Трамп про спіч Байдена.

І хоча під час дебатів республіканець також наговорив багато неправди та неточностей, поганий виступ Байдена затьмарив усе.

"Я думаю, було відчуття шоку від того, як він виступив на початку дебатів. Як звучав його голос, на початку дебатів він здавався трохи дезорієнтованим. У міру того, як дебати тривали, він ставав сильнішим, але на той час, я думаю, паніка вже почалася", - прокоментував виступ Байдена колишній старший радник Білого дому Девід Аксельрод.

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