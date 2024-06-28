Дебати для Байдена стали повною катастрофою навіть на тлі брехні Трампа, - Business Insider
Перші дебати між Джо Байденом та Дональдом Трампом стали для чинного президента США повною катастрофою через його помітно слабку роботу. Трамп зміг скористатися цим, він виглядав спокійним та більш впевненим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Business Insider.
У матеріалі зазначається, що дебати для Байдена стали авантюрою з високими ставками, покликаною покращити своє становище перед виборами. Однак для демократа цей раунд пройшов жахливо, особливо його початок, коли Байден здавався ослабленим
Байден начебто задихався, коли відповідав на перше запитання щодо економіки. Політик квапливо перераховував факти, невиразно вимовляючи їх, а інколи навіть пропускав слова чи видавав безглузді фрази. З часом, щоправда, він набирав обертів, ставав енергійнішим, а його голос - менш хриплим, але відповіді політика, як і раніше, були невиразними. Тож BI наголошує, що Байдену потрібно добре подумати, чи справді варто брати участь у других дебатах 10 вересня.
Трамп становищем демократа скористався, вважають в ЗМІ. Він зберігав спокій, дотримувався дистанції й час від часу підколював президента.
"Я справді не знаю, що він сказав наприкінці цього речення. Думаю, він теж не знає, що сказав", - жартував Трамп про спіч Байдена.
І хоча під час дебатів республіканець також наговорив багато неправди та неточностей, поганий виступ Байдена затьмарив усе.
"Я думаю, було відчуття шоку від того, як він виступив на початку дебатів. Як звучав його голос, на початку дебатів він здавався трохи дезорієнтованим. У міру того, як дебати тривали, він ставав сильнішим, але на той час, я думаю, паніка вже почалася", - прокоментував виступ Байдена колишній старший радник Білого дому Девід Аксельрод.
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живут в Украине с 18 века, а ви так i
не спромоглися до сiх пiр вивчити
МОВУ! 🤔😏😠
предки ЭМИГРИРОВАЛИ. Странно, что вы, русскоязычный, а не
знаете своего родного языка... А мы украинцы народ, который
занимает 1 место в мире по грамотности. Но это "лирическое"
отступление... Ваши предки эмигрировали, а мои от прадедов и
до сих пор живем на СВОЕЙ, Богом данной земле и все розмовлялы
на МОВЕ! Вся моя родня живет в областном центре Сумы и нет и не
было родственников в селе, о чем я в детсве печалилась так как подружки
на лето уезжали в село на все лето, а я проводила лето в городе. Такое же
лето было и у моего сына-у мужа тоже не было родственников в селе.
И представьте себе, что мы городские, до середины 50-х годов розмовлялы.
Мне сейчас 72 года, но в память врезался разговор с мамой 67-летней давности.
Я пошла в дет.садик в 5 лет и помню четко маму молодую на кухне, готовящую ужин
и я спрашивающая маму о том почему мы стали по другому разговаривать.
Помню ответ мамы:"Меня ругают в садике". Была насильная руссификация, но все
возвращается на круги свои-все больше мовы слышно в транспорте, магазинах,
в общественных местах. Но что более всего радует, что дети розмоляють!
У моего друга родились внуки близняна и вся семья с роднею перешли на МОВУ,
чтобы дети с колыбели не слышали язык врага! Так что вы там за поребриком
можете бится об что угодно, но процесс выздоровлния от российской заразы пошел...
Так предки эмигрировали, но я то извините коренной уже)) Более того мои предки создали тут много чего. Вот мне интересно, сейчас от меня требуют воевать. Такой вопрос. Когда мне вернут то, что построили мои предки? Вот в одном областном центре до сих пор стоит здание которое построил мой пра пра пра...прадед. Дом этот забрали коммунисты. Власти которые сейчас так прореживают что начали компанию по декоммунизации не хотят ее продолжить до своего логического конца и вернуть мне тот дом?
Ладно, это скорее всего не реализуемо.
Я не знаю что там было у Вас в Сумах и какая была там у вас русификация, но я помню как с девства читал книги на украинском и все понимал. Кстати книг на украинском было так много, что я на русском даже не видел такие как на украинском печатались. И еще я помню как учил украинский в школе. Еще помню как много вывесок было в Киеве на украинском. Мне кажется что все банально - русский был франка лингва в СССР. Поэтому в моем детстве и более зралой жизни на мове только в селе говоррили и то на суржике. Особенно его никто не давил это 100%. Но в целом то, что сейчас на мове все больше людей говорит это здорово! Мова красива. Да и русский уже точно не франка лингва и чем дальше тем разрыв все больше между народами бывшего ссср.
То теж була війна , хоч і - низької інтенсивності .
А масштабне вторгнення , як у 2022 р , було лише справою часу , і воно б сталося за будь якої влади в Україні .
Війни не було б лише в одному випадку , якби Україна відмовилась від всього українського , і стала б однією з губерній кацапії .
В мене на цей рахунок своя думка . Не подобається - проходь мимо .
А те яка ймовірність війни була , за Порошенка чи нинішніх , це ролі майже не грає .
Може при Порошенку війни й не було б , але вона обов'язково коли небудь сталася б , за іншої влади ..
А в Україні і в 2014-му, і в 2022-му була якраз слабка, чи не найбільш в історії корумпована влада... Тому каспи і напали на нас.
із почутого в інтернетах
Наверное, аналитики лучше знают американский электорат.
1. Ты не такой как все?
2. Ты что считаешь себя особенным?
3. "Я" последняя буква в алфавите!
4. А если все прыгнут и ты прыгнешь?
5. И т.д., - это всё бессмысленная демагогия.
Я такой, какой я есть. Я формирую своё мнение исходя из собственной оценки происходящего. Иногда оно совпадает с мнением окружающих, иногда, не совпадает. Но с вашим оно вряд ли совпадёт. Я не пишу фамилию людей с ошибками, Я не оскорбляю собеседника, Я уважаю чужое мнение, как и своё.
Baiden - 82
25.06.2024 був анонс, про виділення 150млн допомоги
пройшло 3 дні - допомога не підписана
чому?
Хоча про одне все ж скажу - Великої Америки вже на жаль нема . І невідомо коли з'явиться . Бо політики - яструби там вже не популярні .
"Я хотів би, щоб Байден обміркував свій виступ на дебатах, а потім оголосив про своє рішення вийти з перегонів, передавши вибір кандидата від демократів на розсуд з'їзду", - написав оглядач New York Times Ніколас Крістоф на сайті X.
Кейсі Хант з CNN підкреслила різницю між Байденом і колишнім президентом Дональдом Трампом.
"Голос, відкритий погляд і візуальний контраст між президентом Байденом і колишнім президентом Трампом - усі демократи, з якими я розмовляю, майже в шоці від цих дебатів", - сказала вона"
Толпы украинских невигласив, нихрена толком не зная американской политики, с железной уверенностью выбирают правильного американского президента....
Вам, млять, это ничего не напоминает???
Байдену могли дати "водички", як колись дали Володимиру Кличку.
Якщо шкода заварки - то нічого висовуватись.
Хочаб перерахували озвучену брехню
Як швидо змінюється суспільна думка, до дебатів - Байден все вирішить, все продумав, а якщо щось не вдалось, то винуватий Трамп.
Після дебатів, думка змінилась - Байден просто вже поважного віку, не розуміє і т.п.
Таку оцінку давав навіть прокурор - як причину не відкривати справу.
А якже допомога Україні?
25.06.2024 преса написала про 150млн допомоги, проте до сьогодні допомога так і не підписана.
Забули підписати?
Плана перемоги України, як вимагає закон - також немає.
Хоча термін в 45 днів вже вийшов.
Забули виконати закон?
Якщо вибір тільки між двома кандидатами - то хто краще для України?...