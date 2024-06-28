Шрі-Ланка запросила у Росії компенсацію за вбитих на війні проти України найманців

Шрі-Ланка вимагає від Росії компенсації за загибель своїх громадян-найманців під час війни в Україні.

Про це пише російська "Радіо Свобода" з посиланням на МЗС острова, передає Цензор.НЕТ.

Так, дипломати повідомили, що питання про виплати сім'ям убитих і поранених порушувалося на переговорах у Москві під час візиту делегації Шрі-Ланки на чолі з держміністром закордонних справ Тараком Баласурією.

Що вимагала делегація зі Шрі-Ланки?

Представники Шрі-Ланки зустрілися із заступником голови МЗС Росії Андрієм Руденком і заступником міністра оборони Олександром Фоміним.

На переговорах йшлося про виплату компенсацій сім'ям 17 загиблих і поранених на війні, дострокове розірвання контрактів завербованих і виплату винагород. Про кількість поранених інформації немає.

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Громадяни Шрі-Ланки на війні проти України

Загалом, за даними ЗМІ, у російсько-українській війні беруть участь щонайменше 2000 громадян Шрі-Ланки.

У МЗС РФ про подробиці зустрічі не проінформували.

У повідомленні дипвідомства йдеться, що на зустрічі з Руденком сторони обговорили "актуальні питання російсько-ланкійського порядку денного".

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