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Новини Війна
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Шрі-Ланка запросила у Росії компенсацію за вбитих на війні проти України найманців

Шрі-Ланка хоче компенсацій від Росії за найманців

Шрі-Ланка вимагає від Росії компенсації за загибель своїх громадян-найманців під час війни в Україні.

Про це пише російська "Радіо Свобода" з посиланням на МЗС острова, передає Цензор.НЕТ.

Так, дипломати повідомили, що питання про виплати сім'ям убитих і поранених порушувалося на переговорах у Москві під час візиту делегації Шрі-Ланки на чолі з держміністром закордонних справ Тараком Баласурією.

Що вимагала делегація зі Шрі-Ланки?

Представники Шрі-Ланки зустрілися із заступником голови МЗС Росії Андрієм Руденком і заступником міністра оборони Олександром Фоміним.

На переговорах йшлося про виплату компенсацій сім'ям 17 загиблих і поранених на війні, дострокове розірвання контрактів завербованих і виплату винагород. Про кількість поранених інформації немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шрі-Ланка відправить до РФ делегацію для розслідування долі своїх громадян, яких росіяни завербували на війну проти України, - Reuters 

Громадяни Шрі-Ланки на війні проти України

Загалом, за даними ЗМІ, у російсько-українській війні беруть участь щонайменше 2000 громадян Шрі-Ланки.

У МЗС РФ про подробиці зустрічі не проінформували.

У повідомленні дипвідомства йдеться, що на зустрічі з Руденком сторони обговорили "актуальні питання російсько-ланкійського порядку денного".

Читайте також: Окупанти утримували, катували та експлуатували у Харківській області сім громадян Шрі-Ланки, - Нацполіція 

Автор: 

росія (65829) Шрі-Ланка (51) найманці рф (2063)


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Топ коментарі
+15
Непальців за подібних обставин росіяни "послали в КатМанду" Цікаво - куди пошлють ланкійців?
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28.06.2024 15:52
+13
дадуть компенсацію
-портрет фуйла
надрукований в Північной Корее
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28.06.2024 15:47
+12
цена шрі-ланкійскіх дураков-рубль за пучок...
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28.06.2024 15:52
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дадуть компенсацію
-портрет фуйла
надрукований в Північной Корее
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28.06.2024 15:47 Відповісти
А що Україна? Де позиви до міжнародних судів?

Чого мовчемо, Малюска?!
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28.06.2024 16:05 Відповісти
ти вчора народився, чи гуглом не вмієш користуватись?
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28.06.2024 17:46 Відповісти
А что межнародный суд? Запретит чуркобесам наниматься в кацапармию??
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28.06.2024 17:53 Відповісти
цена шрі-ланкійскіх дураков-рубль за пучок...
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28.06.2024 15:52 Відповісти
Непальців за подібних обставин росіяни "послали в КатМанду" Цікаво - куди пошлють ланкійців?
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28.06.2024 15:52 Відповісти
Туди, куди навіть Макар телят не ганяв
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28.06.2024 15:56 Відповісти
В ШрИРІНКУ!))
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28.06.2024 16:58 Відповісти

Слідом за не-палкою і не-пальцем.
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28.06.2024 18:30 Відповісти
в ланду))
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29.06.2024 21:04 Відповісти
Дефолт через невиплату компенсації за утилізованих?
Такого в історії ще не було.
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28.06.2024 15:54 Відповісти
Компенсують сирою нафтою.
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28.06.2024 16:06 Відповісти
Все колись трапляється вперше...
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28.06.2024 22:43 Відповісти
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28.06.2024 15:54 Відповісти
Останні справжні оптимісти... 😂
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28.06.2024 15:57 Відповісти
Куди світ котиться? За найманців агресор не хоче компенсацію платити. )))
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28.06.2024 16:00 Відповісти
Берите спиртом, пельмени не довезете, жарко.
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28.06.2024 16:03 Відповісти
Спирт до кордону росії не доїде.
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28.06.2024 16:07 Відповісти
Билеты в цирк как альтернатива.
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28.06.2024 16:08 Відповісти
До кабZдона?@?
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28.06.2024 18:39 Відповісти
Ха-ха! Це вони так стібуться?
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28.06.2024 16:19 Відповісти
Все, цейлонський чай більш не п'ю!
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28.06.2024 16:29 Відповісти
Так його пити не варто і без їхніх найманців , останім часом якийсь чай -не чай , а помийки коричневі , запитую продавців який чай купити щоб запах чаю мав , то відповідають що ніде такого немає , якась трава , а не чай ((
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28.06.2024 16:34 Відповісти
Айзер чай. Або турецький, але турецького у продажі нема, його можна було леше у турції купувати. Класнючий чай.
А китайський взагалі помиї.
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28.06.2024 17:30 Відповісти
Шубами з Херсону розрахуються. Щоправда, є нюанс: треба піти і взяти, але русня з радістю готова допомогти, забезпечити всім необхідним.
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28.06.2024 16:41 Відповісти
Таджиками компенсируют, на худой конец - арапами.
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28.06.2024 17:31 Відповісти
Менять это гамно на пленных солдат ВСУ кацап не будет, по всем международным законам они - наемники, так что брать их в плен смысла нет, если что.
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28.06.2024 17:51 Відповісти
Жри-Ланку, это что, город в Израиле?
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28.06.2024 19:11 Відповісти
бу-га-га
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29.06.2024 08:59 Відповісти
мартищок прихуачено..- а тепер -дай банана...=та на нахххх бла баннааа
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29.06.2024 21:05 Відповісти
 
 