Шрі-Ланка запросила у Росії компенсацію за вбитих на війні проти України найманців
Шрі-Ланка вимагає від Росії компенсації за загибель своїх громадян-найманців під час війни в Україні.
Про це пише російська "Радіо Свобода" з посиланням на МЗС острова, передає Цензор.НЕТ.
Так, дипломати повідомили, що питання про виплати сім'ям убитих і поранених порушувалося на переговорах у Москві під час візиту делегації Шрі-Ланки на чолі з держміністром закордонних справ Тараком Баласурією.
Що вимагала делегація зі Шрі-Ланки?
Представники Шрі-Ланки зустрілися із заступником голови МЗС Росії Андрієм Руденком і заступником міністра оборони Олександром Фоміним.
На переговорах йшлося про виплату компенсацій сім'ям 17 загиблих і поранених на війні, дострокове розірвання контрактів завербованих і виплату винагород. Про кількість поранених інформації немає.
Громадяни Шрі-Ланки на війні проти України
Загалом, за даними ЗМІ, у російсько-українській війні беруть участь щонайменше 2000 громадян Шрі-Ланки.
У МЗС РФ про подробиці зустрічі не проінформували.
У повідомленні дипвідомства йдеться, що на зустрічі з Руденком сторони обговорили "актуальні питання російсько-ланкійського порядку денного".
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-портрет фуйла
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Чого мовчемо, Малюска?!
Слідом за не-палкою і не-пальцем.
Такого в історії ще не було.
А китайський взагалі помиї.