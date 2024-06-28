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Новини Санкції проти Росії
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Південна Корея заборонить експортувати до Росії та Білорусі ще майже 250 товарів

Південна Корея

Міністерство промисловості Південної Кореї додає ще 243 позиції до списку товарів, для експорту яких у Росію та Білорусь потрібен спецдозвіл уряду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За даними південнокорейського міністерства, ці товари можуть потенційно бути використані у військових цілях. Ідеться про металорізальне обладнання, частини оптичних приладів і датчики.

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Товари зі списку заборонено ввозити до Росії та Білорусі, хоча уряд може надати схвалення в кожному конкретному випадку.

Очікується, що нові правила набудуть чинності до кінця серпня, після завершення необхідних процедур.

Таким чином тепер у списку товарів для посиленого експортного контролю 1402 пункти.

Автор: 

росія (65829) санкції (12043) Південна Корея (467)


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Росію потихеньку заганяють у "технологічну пустелю"!
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28.06.2024 16:27 Відповісти
І до Казахстану не погано було б.
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28.06.2024 17:08 Відповісти
Піззєц раші!
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28.06.2024 17:19 Відповісти
Тока на пользу. Металорізальне обладнання, кацапи будуть виготовляти з берести. А оптика їм взагалі не знадобиться. Накидаються бояри до стану коли очі на лоба повилазять, ото їм і вся оптика. Все інше від лукавого.
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28.06.2024 17:25 Відповісти
 
 