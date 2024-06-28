1 466 4
Південна Корея заборонить експортувати до Росії та Білорусі ще майже 250 товарів
Міністерство промисловості Південної Кореї додає ще 243 позиції до списку товарів, для експорту яких у Росію та Білорусь потрібен спецдозвіл уряду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За даними південнокорейського міністерства, ці товари можуть потенційно бути використані у військових цілях. Ідеться про металорізальне обладнання, частини оптичних приладів і датчики.
Товари зі списку заборонено ввозити до Росії та Білорусі, хоча уряд може надати схвалення в кожному конкретному випадку.
Очікується, що нові правила набудуть чинності до кінця серпня, після завершення необхідних процедур.
Таким чином тепер у списку товарів для посиленого експортного контролю 1402 пункти.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яр Холодний
показати весь коментар28.06.2024 16:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Sarah Connor
показати весь коментар28.06.2024 17:08 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Алекс Скела
показати весь коментар28.06.2024 17:19 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
morfo morfo
показати весь коментар28.06.2024 17:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль