Південна Корея заборонить експортувати до Росії та Білорусі ще майже 250 товарів

Міністерство промисловості Південної Кореї додає ще 243 позиції до списку товарів, для експорту яких у Росію та Білорусь потрібен спецдозвіл уряду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За даними південнокорейського міністерства, ці товари можуть потенційно бути використані у військових цілях. Ідеться про металорізальне обладнання, частини оптичних приладів і датчики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Альянс вітатиме рішення Сеулу щодо надання Україні летальної допомоги, - генсек НАТО Столтенберг

Товари зі списку заборонено ввозити до Росії та Білорусі, хоча уряд може надати схвалення в кожному конкретному випадку.

Очікується, що нові правила набудуть чинності до кінця серпня, після завершення необхідних процедур.

Таким чином тепер у списку товарів для посиленого експортного контролю 1402 пункти.