Україна має вирішувати, коли і за яких умов вести переговори з РФ, - президентка Словенії Пірц Мусар

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар заявила, що лише Україна вирішуватиме, коли і за яких умов вести переговори з РФ.

Про це вона заявила під час пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже радію прогресу на першому Саміті миру в Швейцарії. Словенія брала там участь. І ми всі, хто брав участь у цій конференції, розуміємо, що ми захищаємо міжнародне право і Статут ООН. І ми погодилися з Президентом (Володимиром Зеленським. - Ред.), що немає політика, який не хотів би миру. Ми всі розуміємо ризики, але Україна - це та країна, яка має вирішувати, коли і за яких умов вона вестиме переговори. І тут ми на вашому боці", - пояснила лідерка Словенії.

Пірц Мусар додала, що Україна у війні захищає не лише свої права, а й права всіх народів.

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