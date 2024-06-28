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Новини Війна
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Україна має вирішувати, коли і за яких умов вести переговори з РФ, - президентка Словенії Пірц Мусар

Президентка Словенії Пірц Мусар прокоментували можливість перемовин між РФ та Україною

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар заявила, що лише Україна вирішуватиме, коли і за яких умов вести переговори з РФ.

Про це вона заявила під час пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже радію прогресу на першому Саміті миру в Швейцарії. Словенія брала там участь. І ми всі, хто брав участь у цій конференції, розуміємо, що ми захищаємо міжнародне право і Статут ООН. І ми погодилися з Президентом (Володимиром Зеленським. - Ред.), що немає політика, який не хотів би миру. Ми всі розуміємо ризики, але Україна - це та країна, яка має вирішувати, коли і за яких умов вона вестиме переговори. І тут ми на вашому боці", - пояснила лідерка Словенії.

Пірц Мусар додала, що Україна у війні захищає не лише свої права, а й права всіх народів.

Читайте: Зеленський та президентка Словенії Пірц Мусар вшанували пам’ять полеглих захисників України. ФОТОрепортаж

Автор: 

Словенія (184) переговори з Росією (1233) Наташа Пірц Мусар (9)


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Мені вислови "президентки Словенії" нагадують "школу танцев Самуила Пляца" : "Два шаги налево... Два шаги направо... Шаг вперёд и два - назад... "!
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28.06.2024 16:57 Відповісти
Сенс слів такий, хлопці вистачить грати у війну, сідайте за стіл і вирішуйте переговорами, як це все зупинити. Тому, що нам це все вже.....
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28.06.2024 17:05 Відповісти
грати у війну?
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28.06.2024 17:11 Відповісти
А інакше навіщо штовхають на переговори? Якби для них це була війна, то говорили про перемогу, а так про переговори.
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28.06.2024 17:21 Відповісти
 
 