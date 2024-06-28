Словаччина візьме участь у новому пакеті допомоги НАТО для України, - президент Пеллегріні

Словаччина братиме участь у новому пакеті допомоги НАТО для України, а також продовжуватиме постачання боєприпасів.

Про це сьогодні у Брюсселі під час заяви для преси перед зустріччю з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сказав президент Словаччини Петер Пеллегріні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Словаччина покращує спроможності власної оборонної промисловості, зокрема, у виробництві гаубичних систем та боєприпасів. Завдяки нашим спроможностям, Чеська (снарядна – ред.) ініціатива може бути історією успіху, тому що через Словаччину наступного місяця пройдуть 630 тисяч одиниць боєприпасів різного розміру. Це важливий внесок зі сторони Словаччини", - зазначив президент.

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Він додав, що Словаччина продовжує постачати в Україну боєприпаси та системи розмінування. Також Словаччина залишається одним із найбільш важливих постачальників енергії для України, щоб підтримувати її енергетичну мережу у життєздатному стані.

"Безумовно, Словаччина буде продовжувати брати участь у цьому новому пакеті (допомоги) НАТО для України", - підкреслив Пеллегріні.

Президент зауважив, що його країна є і залишатиметься надійним союзником по НАТО. Цього року інвестиції Словаччини в оборону становитимуть 2,11 відсотка від ВВП. На території країни розміщується багатонаціональна бойова група Альянсу. Разом з цим, за словами Пеллегріні, актуальною проблемою для Словаччини залишається оборона власного повітряного простору, що країна має намір вирішувати за допомогою НАТО та країн-союзниць.

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"Невдовзі після того, як почалася війна, ми поставили в Україну наші протиповітряні системи С-300 та передали всі наші винищувачі МІГ-29. На цей момент наш повітряний простір захищається силами з Польщі, Чеської Республіки й Угорщини, за що ми їм дуже вдячні. Але на цей момент на нашій території немає будь-якої протиповітряної системи. Були в минулому два "петріоти", один з них належав Італії, але згодом вони були кудись передані, ймовірно, в Україну", - сказав словацький лідер.

"На цей момент для Словаччини важливо знайти рішення, як захистити наш повітряний простір. У майбутньому може трапитися багато речей, і це не буде "ок" якщо Словаччина, країна на східному фланзі НАТО, яка межує з нашим сусідом – Україною, буде на той момент повністю незахищеною", - додав Пеллегріні.

В свою чергу, генеральний секретар НАТО подякував Словаччині за внесок у спільну безпеку Альянсу та за її допомогу для України. Він висловив сподівання, що під час саміту у Вашингтоні союзники погодять провідну роль НАТО у наданні безпекової допомоги та тренування для України, а також довгострокові фінансові зобов’язання у цьому сенсі.

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"Що більш потужною буде підтримка України, тим швидше завершиться ця війна. Президент Путін переконаний, що він зможе нас "перечекати". Ми наполягаємо, що він не зможе цього зробити, цього не трапиться на полі бою… Я вітаю той факт, що Словаччина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, і що ви сьогодні підтвердили свою підтримку Чеській ініціативі з боєприпасів", - сказав Столтенберг.