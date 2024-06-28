Байден про дебати із Трампом: Я знаю, що вже не молодий, але я зможу виконувати роботу американського президента
Президент США Джо Байден на передвиборчому заході в Північній Кароліні вперше прокоментував закиди в поганому виступі на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши критику у свій бік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Під час звернення до прихильників Байден визнав, що справді в похилому віці й не так добре бере участь у дебатах, як раніше.
"Скажу очевидну річ: я знаю, що вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так легко, як раніше, не говорю так зв’язно, як раніше, не веду дебати так добре, як раніше, але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду", – сказав президент США.
Він додав, що знає, як "виконувати роботу" американського президента, а "коли тебе збивають з ніг, ти піднімаєшся".
"Друзі, я даю вам слово Байдена: я б не балотувався знову, якби не вірив усім серцем і душею, що зможу виконати цю роботу. Тому що, відверто кажучи, ставки занадто високі", – наголосив президент США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З цих двох Байден виглядав нормальним державним діячем, навіть з огляду на вік, а Трамп якраз тим ким він і є - галасливим пі.здюком...
Якщо детально, то Трамп розгромив Байдена, навiть самi лiберали це признали.
Питання нелегалiв для Америки болюче, але для такого барана сидячого десь в якомусь Мухосранську повнiстю незрозумiле. Як i все остальне про що говорили. Пояснювати немае смислу бо баран.
А "ліберали" це ті що вже 20 років сруть в щі вашому фюреру.
Де ця корова зараз? з'балася в германію....
А по факту при Байдені віце-президенті був анексваний Крим.
І при Байдені президенті у центрі Європи розпочата повномасштабна війна.
то де поділась допомога на 150млн від 25.06.2024?
чому не виконаний закон про розробку плана підтримки та перемоги України?
Для України це був би плюс
Якщо Трамп поганий, Байден хороший та має команду
Тоді де результат по цим питанням?
Але ще невідомо, чи в Держдепі нема такого плану. Скоріш за все є, але він непублічний.
А трамп справді - типовий популіст; ще більший популіст за Зе, прямо пропорціонально у відповідності з розмірами та впливовістю кожної держави. Популізм на чолі США взагалі може мати катастрофічні наслідки для всього світу. Тай плівочка походеньок трампа в готелях мокши досі зберігається в архівах луб'янки...
в законі прямо сказано "якщо інше не зазначено в цьому розділі, така стратегія має бути подано в несекретній формі, але може містити секретний додаток"
якщо б план був поданий, то в цих комітетах вже б працювали на ним, частина якого могла бути секретною
проте ніяких повідомлень немає
про Україну в законі взагалі нічого не сказано
Україна не може вимагати гроші від США, а закон передбачає саме розробку фінансування перемоги України
"Тай плівочка походеньок трампа в готелях мокши досі зберігається в архівах луб'янки..." - якщо навіть так
Людині під 80 років, що там може бути такого, щоб мати вплив на людину в такому віці
Про зв'язки та компромат - спецпрокурор вже шукав 2 роки, витратив 100+млн, та знайшов - Трамп невірно вніс виплати за мовчання про інтим стосунки з моделлю. І це ше було до виборів, коли він став президентом
Якось так виходить, що всі, окрім Байдена - хочуть чогось досягти поки не сталась зміна президента США
Трамп можна сказати, має бажання, щоб все вирішилось поки він офіційно не став президентом, щоб не приймати "не популярних" рішень
А всі інші чого поспішвають?
Хех, а брехня "про Україну в законі взагалі нічого не сказано" - взагалі вершина лицемірства
В списку відповідальних за розробку плаана- Україна не вказана
хто наплів, що Україна повинна розробити план, згідно цього закона?
"А сам план перемоги має розробити передовсім Україна (і вже потім найкращі союзники мають визнати план за реальний, якщо він таким буде)"
якщо є така вимога в законі, можна надати?
про компромат - є чи немає?
чи знову хтось "наплів"
Просто це не буде мати ніякої сили для України офіційно
Факт що такого немає, та не може бути - тому що немає сенсу
Україна звісно може розробити план
Виконати його буде не можливо
Якщо зараз просити ППО, котре не дають - то чому будуть давати те що закладено в план.
Той же аудит PDA, вже виявив завищення цін на 8.1млрд - це велика сума, котра обнулить любий план, який би гарний він не був
Я не маю відношення до "ботяра трампівська" - тому можна не ображати
Просто хочу зрозуміти,
Конгрес виділив 61млрд
в цьому місяці надано 225млн
Є команда, є кошти, є права, є обіцянка від 25.07.2026 - а допомога не підписана...
Якщо є пояснення, цікаво послухати
Може дійсно, Трамп якось заважає підписати - наприклад згодився на дебати, тому немає часу підпис поставити...
а в тому, щоб успішно протистояти агресивному кремлю.
Як це робив Рональд Рейган, теж не молодий.
Байден
Це перебільшено. 1
Це вводить в оману 5
Для цього потрібен контекст 6
Всього 12
Трамп
Помилковий 19
Для цього потрібен контекст 7
Це вводить в оману. 9
Цьому бракує доказів. 3
Це перебільшено 3
Всього 41
Дивує, різниця 12 проти 41 висловлювання - котрі оцінювалось
Перекос в 3.5 рази, якщо взагалі мовчати - то не буде помилок
Питання, котрі перевірила газета - досить спеціфічні (внутрішня політика, аборти, медицина, податки), щоб наші блогери та журналісти, відразу могли це підтвердити
Проте на більшості каналів "Трамп казав не правду"
Чи все перевірили журналісти, чи ні?
Ось ще https://edition.cnn.com/2024/06/27/politics/fact-checking-the-cnn-presidential-debate/index.html CNN розібрав
но маємо те що маємо
поки вибір з інших двох кандидатів
виходить що республіканці - кращий вибір, якщо Нікі Хейлі
а до цього тільки один кандидат не влаштовував
хоча це нормально змінювати думку, коли всі різко змінюють
Байдена порівннювати з маговцями - якось не коректно.
З одної сторони одна людина від підпису якої все залежить, з іншої група людей від котрих не все залежить. Той же пакет на 61млрд був прийнятий навіть за маги.
До речі в іншій новині, сказано, що 150млн оголосять 1.07.2024 - снаряди та трохи ракет
Тобто за червень допомога склала 225млн, що в 4-5 разів менше ніж в 2022-2023 роках
З такими темпами, "згорять" кошти PDA, котрі виділені до 1 жовтня 2024
Зі сторони виглядає, як підготовка до переговорів
щоб вести з позиції сили - поки нічого для цього не робиться, судячи з фактів
Наприклад по Україні (в перкладі)
Сімдесят відсотків виборців MAGA погоджуються, що для Сполучених Штатів важливо, щоб Україна виграла війну з Росією (проти 64 відсотків республіканців, які не належать до MAGA). Крім того, 51 відсоток республіканців MAGA вважають, що Росія наразі виграє війну, але лише 8 відсотків хочуть , щоб Росія перемогла (теса про те, що виборці MAGA хочуть перемоги Росії, є міфом). І незважаючи на побоювання щодо того, як Байден керував війною, 47 відсотків опитаних хочуть продовжувати надсилати зброю в Україну.
Математично виходить, що в середньому 67% республіканців за перемогу України, з яких 70% відноситься до MAGA
Якщо міряти, як зазвичай
то спікера Джонсона зняли демократи, хоча формально претензію виставив республіканець, набравши тільки 8 голосів республіканців, котрим допомогли всі демократи
І це після того, як президент заявив, що домовився зі спікером - і це була офіційна позиція, чому зняли
Лідер більшості демократів в Сенаті - відмовився подовжити закон про лендліз
Проте незважаючи на це, демократи також допомогають Україні
По вашому прикладу - виходить треба бути проти всіх демократів, тому що там також є персони, котрі щось робили проти.
про ту саму статтю ****** Ілларіонов в себе на каналі. такий собі тіп. дуже мутний. та ще й кацап. ах да, він передбачив війну... ну-ну. може не передбачив, а може точно знав, що війна планується і йому спецом злили ту інфо, щоб він лякав народ задовго ще до початку війни, щоб таким чином приспати пильність у народу. бо коли з літа 21-го року лякають війною, а війни все немає, то того Ілларіонова почали сприймати вже як просто лякалку і тому наші можновладці стали готуватись до шашликів в травні. і жодного кривого слова у нього про маговців. хоча 100% саме маговці гальмували виділення допомоги Україні. не Байден, а саме маговці. через тиск на свого спікера, щоб той не ставив на голосування пакет допомоги для України. ну цеж факти. проте Ілларіонов мовчить, нічого не говорить критичного на маговців, а тільки на Байдена котить бочку. якщо маговці проти виділення допомоги Україні, то значить і Ілларіонов теж проти раз їх не критикує. єж купа фактів у пресі, де повідомлялось, що адміністрація Байдена звернулась до Конгресу ще у серпні 23-го року, щоб той виділив Україні 60 млрд допомоги на 24-й фінансовий рік, щоб його встигли проголосувати в Палаті і в Сенаті до 01.10.23... проте "завдяки" саме маговцям його проголосували аж в кінці квітня 24-го року. ось де реальність. а все інше - то слоблуддя. від Ілларіонова і від тебе.
По новому пакету в 61млрд.
Так в пресі були статті про це.
Проте на сайті Конгресу цього закону в той час не було, щоб його відмовились голосувати.
В результаті, вийшло що 61млрд в законі H.R.815, котрий згідно сайта Конгреса був переданий з Сената до Палати представників в середині лютого 2024 року.
Я довіряю фактам, цей факт можна перевірити.
Чи можна перевірити факт, що в вересні 2023 року був законопроект про 61млрд в Палаті представників?
Мабуть можливо, якщо такий був.
Якщо ви знаєте номер, або посилання - надайте будь ласка.
Перевіримо цей факт, та встановимо правду.
Джонсон, котрий республіканець - вніс у вигляді закону, хороші зміни до закону.
На жаль деякі частину закону (нариклад розробити план підтримки та перемоги України), чомусь виконавча влада відмовляється виконовуати
І про 61млрд, кошти доступні вже 2+ місяці
за цей період надано 900млн, за червень тільки 225млн
Якщо в вересні мага заважала прийняти закон, то хто зараз заважає виконувати прийнятий закон?
Зазвичай починають в Палаті, потім Сенат, потім узгоджують.
Цього разу вийшло навпаки
Ок - пакет підписаний
Згідно закона, виділено 7.8млрд PDA допомоги на всі країни до 1 жовтня 2024
Використано 0.9млрд
Тобто за 2місяці використало 11%, залишилось 3 місяці.
Чи встигнуть все використати?
Якщо гроші знову будуть втрачені, то який сенс було просити кошти у Конгреса?
я за факти - поки по фактам здається республіканці роблять більше корисного в плані прийняття законів
потім закони, повинна виконувати виконавча влада
і тут починаються проблеми з виконанням
на сьогодні виконавча влада за демократами
у вас же пунктик, на мага та трампа
трамп не при владі,
мага ті хто конгресмени - ок може вставляють "палки в колеса"
но те, що доходить до виконавчої влади, а потім не виконується,
на що немає впливу мага та Трамп
то ви все виправдовуєте
Ок
через 3 місяці подивимось,
скільки коштів буде використано з 7.8млрд виділених на PDA до 1 жовтня 2024
та скільки буде втрачено
станом на сьогодні використали 0.9млрд, та повтороно пообіцяли 150млн 1 липня
13.8млрд USAI для України
1.6млрд FMF для України
8.2млрд бюджетна підтримка для України
7.8млрд PDA для України, Ізраїлю, Тайваню та інших
Загалом 31.4млрд для України, за умови що весь PDA віддадуть Україні
Через 3 місяці побачимо, що використають, зокрема по PDA котрий має обмеження до 1 жовтня 2024