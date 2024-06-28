Байден про дебати із Трампом: Я знаю, що вже не молодий, але я зможу виконувати роботу американського президента

Президент США Джо Байден на передвиборчому заході в Північній Кароліні вперше прокоментував закиди в поганому виступі на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши критику у свій бік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Під час звернення до прихильників Байден визнав, що справді в похилому віці й не так добре бере участь у дебатах, як раніше.

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"Скажу очевидну річ: я знаю, що вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так легко, як раніше, не говорю так зв’язно, як раніше, не веду дебати так добре, як раніше, але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду", – сказав президент США.

Він додав, що знає, як "виконувати роботу" американського президента, а "коли тебе збивають з ніг, ти піднімаєшся".

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"Друзі, я даю вам слово Байдена: я б не балотувався знову, якби не вірив усім серцем і душею, що зможу виконати цю роботу. Тому що, відверто кажучи, ставки занадто високі", – наголосив президент США.