УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10053 відвідувача онлайн
Новини
2 189 15

Орбан хоче, щоб Трамп приїхав на саміт ЄС у листопаді, - ЗМІ

Орбан хоче, щоб Трамп приїхав на саміт ЄС у листопаді, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче, щоб 45-й президент США Дональд Трамп взяв участь у неформальному саміті Євросоюзу, який відбудеться у Будапешті 7-8 листопада. На той момент у Раді ЄС головуватиме Угорщина.

Про це пише видання VSquare з посиланням на численні джерела в уряді Угорщини та серед дипломатів ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

Неназваний дипломат однієї з країн припустив, що відповідне запрошення Орбан уже міг передати Трампу, коли зустрічався з експрезидентом США у його маєтку в Флориді. Ця зустріч відбулася цьогоріч у березні.

Водночас VSquare вважає, що фізична присутність Трампа на саміті практично неможлива. По-перше, 5 листопада в США пройдуть президентські вибори, в яких він бере участь, а, по-друге, республіканець не любить далекі подорожі.

Однак припускається, що Трамп може виступити онлайн, або ж надіслати записане відеозвернення.

Видання зазначає, що на момент 7-8 листопада, імовірно, вже будуть відомі результати президентських виборів у США. Тому Трамп буде або новообраним президентом США, або ж кандидатом, який зазнав поразки.

Читайте також: Трамп - єдиний серйозний шанс на мир в Україні, - Орбан

VSquare додає, що навіть віртуальна участь Трампа в саміті ЄС стала б "безпрецедентною і вкрай руйнівною та кинула б виклик усталеним дипломатичним нормам". Крім цього, це створило б напругу як усередині ЄС, так і в адміністрації чинного президента США Джо Байдена. Як відомо, Байден обійматиме посаду президента США щонайменше до січня 2025 року.

Нагадаємо, що піврічне головування Угорщини у Раді ЄС пройде під гаслом "Make Europe Great Again" ("Зробимо Європу знову великою"). Цей лозунг дуже перегукується з фразою експрезидента США Дональда Трампа "Make America Great Again" ("Зробимо Америку знову великою"), яку він активно використовує у передвиборчій кампанії.

Читайте також: Орбан після зустрічі з Трампом: Світ став би кращим, якби він повернувся

Автор: 

Євросоюз (13616) Трамп Дональд (6027) Віктор Орбан (570)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Какашку потрібно скинути в туалет і спустити воду.
показати весь коментар
28.06.2024 22:55
+6
Ну так езжай к орбану. Будишь помогать ему очко ***** вылизывать. А то видишь у него язык уже болит, помошников себе набирает
показати весь коментар
28.06.2024 23:22
+4
Орбан,а чого так скромно,тільки Трампа?Можна ще Кім Чен Ина,ху@ла,Талібан,Хезболлу,Хамас і Йеменських хуситів запросити.
показати весь коментар
28.06.2024 23:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З якого дива? Трамп що, президент ЄС?
показати весь коментар
28.06.2024 22:49 Відповісти
трамп і орбан - союзники чи не у всьому, аж до мавпування. В них навіть заклики/гасла схожі: МАGA та МUGА
показати весь коментар
28.06.2024 23:25 Відповісти
орбан дасть доні приставний стульчик
показати весь коментар
29.06.2024 00:24 Відповісти
" Орбан хоче..." смачно їсти та міцно спати, і ,зовсім випадково, не скуштувати "новачка". І тому він смиренно робить все, що йому кажуть.
показати весь коментар
29.06.2024 00:47 Відповісти
Орбан хоть и кусок говна, но он легетимный - в отличие от нашего чьма. так шо не пинайте угорский кусок какашки просто так)))
показати весь коментар
28.06.2024 22:50 Відповісти
Какашку потрібно скинути в туалет і спустити воду.
показати весь коментар
28.06.2024 22:55 Відповісти
Ну так езжай к орбану. Будишь помогать ему очко ***** вылизывать. А то видишь у него язык уже болит, помошников себе набирает
показати весь коментар
28.06.2024 23:22 Відповісти
Трамп же хоче зробити великою Америку, а не Європу.
А Орбан в Європі взагалі ізгой.
Дві підстилки кремля.
показати весь коментар
28.06.2024 22:59 Відповісти
Цілком адекватна пропозиція. Привітати нового президента США або висловити співчуття лузеру.
показати весь коментар
28.06.2024 23:00 Відповісти
Орбан,а чого так скромно,тільки Трампа?Можна ще Кім Чен Ина,ху@ла,Талібан,Хезболлу,Хамас і Йеменських хуситів запросити.
показати весь коментар
28.06.2024 23:11 Відповісти
Еще ХАМАС, Талибан, Ына пригласите, чтобы сделать сходняк мировых отбросов
показати весь коментар
28.06.2024 23:18 Відповісти
Начебто все йде як треба. Орбан критикував рішення не пускати Порошенка до Угорщини. Трамп, коли був Президентів, теж був з Порошенком у нормальних відносинах і навіть джавеліни дав. Тож на наступних виборах для Петра зірки зійшлися у правильному напрямку.
показати весь коментар
28.06.2024 23:22 Відповісти
рівноапостольнольному Петру Боженька зірки завжди гарно розставляє.

расслабля, гєна
показати весь коментар
29.06.2024 00:26 Відповісти
Недавно була інфа про Трампа - він здавна симпатизував демократам, навіть внески робив Клінтоновій. А коли демократи через буремні дні та ночі не захотіли бачити,перескочив до республіканців. Так що донні чєловєк фрази і йому європа похер.
показати весь коментар
29.06.2024 00:31 Відповісти
 
 