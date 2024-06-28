Орбан хоче, щоб Трамп приїхав на саміт ЄС у листопаді, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче, щоб 45-й президент США Дональд Трамп взяв участь у неформальному саміті Євросоюзу, який відбудеться у Будапешті 7-8 листопада. На той момент у Раді ЄС головуватиме Угорщина.

Про це пише видання VSquare з посиланням на численні джерела в уряді Угорщини та серед дипломатів ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

Неназваний дипломат однієї з країн припустив, що відповідне запрошення Орбан уже міг передати Трампу, коли зустрічався з експрезидентом США у його маєтку в Флориді. Ця зустріч відбулася цьогоріч у березні.

Водночас VSquare вважає, що фізична присутність Трампа на саміті практично неможлива. По-перше, 5 листопада в США пройдуть президентські вибори, в яких він бере участь, а, по-друге, республіканець не любить далекі подорожі.

Однак припускається, що Трамп може виступити онлайн, або ж надіслати записане відеозвернення.

Видання зазначає, що на момент 7-8 листопада, імовірно, вже будуть відомі результати президентських виборів у США. Тому Трамп буде або новообраним президентом США, або ж кандидатом, який зазнав поразки.

Читайте також: Трамп - єдиний серйозний шанс на мир в Україні, - Орбан

VSquare додає, що навіть віртуальна участь Трампа в саміті ЄС стала б "безпрецедентною і вкрай руйнівною та кинула б виклик усталеним дипломатичним нормам". Крім цього, це створило б напругу як усередині ЄС, так і в адміністрації чинного президента США Джо Байдена. Як відомо, Байден обійматиме посаду президента США щонайменше до січня 2025 року.

Нагадаємо, що піврічне головування Угорщини у Раді ЄС пройде під гаслом "Make Europe Great Again" ("Зробимо Європу знову великою"). Цей лозунг дуже перегукується з фразою експрезидента США Дональда Трампа "Make America Great Again" ("Зробимо Америку знову великою"), яку він активно використовує у передвиборчій кампанії.

Читайте також: Орбан після зустрічі з Трампом: Світ став би кращим, якби він повернувся