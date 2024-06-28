Війська РФ на покровському напрямку прагнуть вийти на костянтинівську трасу, - ОСУВ "Хортиця"
Російські війська на покровському напрямку активно здійснюють штурми, щоб вийти на костянтинівську трасу. Ця дорога має важливе логістичне значення
Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону. передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.
Він додав, що, ймовірно, росіяни планують розвивати наступ в напрямку Покровськ – Мирноград – Селидове.
За словами речника ОСУВ "Хортиця", мета армії РФ незмінна – росіяни хочуть дійти до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей, тому вони так активізували свої зусилля.
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