Війська РФ на покровському напрямку прагнуть вийти на костянтинівську трасу, - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська на покровському напрямку активно здійснюють штурми, щоб вийти на костянтинівську трасу. Ця дорога має важливе логістичне значення

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону. передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Він додав, що, ймовірно, росіяни планують розвивати наступ в напрямку Покровськ – Мирноград – Селидове.

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За словами речника ОСУВ "Хортиця", мета армії РФ незмінна – росіяни хочуть дійти до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей, тому вони так активізували свої зусилля.