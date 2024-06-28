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Новини Війна
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Війська РФ на покровському напрямку прагнуть вийти на костянтинівську трасу, - ОСУВ "Хортиця"

Речник ОСУВ Хортиця Назар Волошин

Російські війська на покровському напрямку активно здійснюють штурми, щоб вийти на костянтинівську трасу. Ця дорога має важливе логістичне значення

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону. передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Він додав, що, ймовірно, росіяни планують розвивати наступ в напрямку Покровськ – Мирноград – Селидове.

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За словами речника ОСУВ "Хортиця", мета армії РФ незмінна – росіяни хочуть дійти до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей, тому вони так активізували свої зусилля.

Автор: 

Донецька область (8724) Волошин Назар (101)


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І вийдуть, а на зеленому телемарафоні будуть розповідати що ми відступили на більш вигідні позиці. Ще раз кажу, поки москаль Сирський буде командувати українською армію, будуть одні поразки.
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28.06.2024 23:13 Відповісти
Що ти пропонуєш? ЗСУ роблять все можливе, ефективно вбивають русню.
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29.06.2024 00:23 Відповісти
Бл@дь, та ми в курсі, ви б не 3,14зділи, а щось робили по тихому і по ділу. Бо вже заїб@ла війна в телемарахфоні
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28.06.2024 23:32 Відповісти
може телемарахфон в них єдиний варіант армєйського звʼязку?
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28.06.2024 23:36 Відповісти
Де ж та американська зброя, яка по словам Блінкена, змінить хід війни?!
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29.06.2024 04:14 Відповісти
Это известно уже три месяца )
Фельдмаршал Очевидность.
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29.06.2024 09:47 Відповісти
А тим часом Содоль, який деякі військові підрозділи України називає "бандеровцамі", знятий з посади лише командувача об'єднаних сил. А "Хортиця" під ним.
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29.06.2024 10:58 Відповісти
 
 