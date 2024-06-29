Якщо у США буде "розумний президент", тоді Росія, Китай та КНДР перестануть бути ворогами, - Трамп

Росія, Китай і КНДР не поважають президента США Джо Байдена.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це під час передвиборчого мітингу у Вірджинії заявив Дональд Трамп.

"У нас є зовнішні вороги - Китай, Росія, Північна Корея. Але вони насправді не вороги, якби у нас був розумний президент. Вони не будуть ворогами, якщо у нас буде розумний президент, вони будуть робити прекрасні речі", - сказав Трамп.

Він висловив упевненість, що за його адміністрації Америка користувалася повагою інших країн і не мала жодних проблем. Трамп вважає, що найгірші вороги США перебувають не за межами, а всередині країни.

Трамп також вкотре заявив, що зможе врегулювати війну між Україною та Росією після своєї перемоги на виборах і зробить це ще до того, як зайде до Білого дому, хоча не пояснив, як.

Нагадаємо, під час дебатів між Байденом і Трампом, колишній президент США заявив, що "мирна" пропозиція російського диктатора Володимира Путіна щодо України є неприйнятною для США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перемога Трампа на виборах США призведе до початку Третьої світової війни, - Байден