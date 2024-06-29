Якщо у США буде "розумний президент", тоді Росія, Китай та КНДР перестануть бути ворогами, - Трамп
Росія, Китай і КНДР не поважають президента США Джо Байдена.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це під час передвиборчого мітингу у Вірджинії заявив Дональд Трамп.
"У нас є зовнішні вороги - Китай, Росія, Північна Корея. Але вони насправді не вороги, якби у нас був розумний президент. Вони не будуть ворогами, якщо у нас буде розумний президент, вони будуть робити прекрасні речі", - сказав Трамп.
Він висловив упевненість, що за його адміністрації Америка користувалася повагою інших країн і не мала жодних проблем. Трамп вважає, що найгірші вороги США перебувають не за межами, а всередині країни.
Трамп також вкотре заявив, що зможе врегулювати війну між Україною та Росією після своєї перемоги на виборах і зробить це ще до того, як зайде до Білого дому, хоча не пояснив, як.
Нагадаємо, під час дебатів між Байденом і Трампом, колишній президент США заявив, що "мирна" пропозиція російського диктатора Володимира Путіна щодо України є неприйнятною для США.
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Ага, параша, комунистчний кетай і "хер його знає шо" північна корея, будуть робити прекрасні речі.
Забув, чомусь, в цей список додати Іран.
Довбаний рептилоїд
Якщо американці йому вірять, значить, вони готуються стати другим після нас мудрим нарідом.
Тільки не за рахунок України.
Після цього зазіханню Трампа на крісло у Білому домі настане кінець.
Це просто жах і зовсім не смішно !!
питання в тому, як він цю силу продемонструє, але він поки що це приховує - і правильно робить
а виборцям зєлєнского достатньо пів-фрази з контексту - і нехай трясуть своїми бойовими шароварами
своєю головою думаєш чи споживаєш тільки те, що тобі в голову впихують телемарафони ,українські чи американські - пофіг ?
якщо хоч на одне питання відповів ствердно, то дивно що дійшов таких висновків