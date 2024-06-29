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Якщо у США буде "розумний президент", тоді Росія, Китай та КНДР перестануть бути ворогами, - Трамп

Дональд Трамп

Росія, Китай і КНДР не поважають президента США Джо Байдена. 

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це під час передвиборчого мітингу у Вірджинії заявив Дональд Трамп.

"У нас є зовнішні вороги - Китай, Росія, Північна Корея. Але вони насправді не вороги, якби у нас був розумний президент. Вони не будуть ворогами, якщо у нас буде розумний президент, вони будуть робити прекрасні речі", - сказав Трамп.

Він висловив упевненість, що за його адміністрації Америка користувалася повагою інших країн і не мала жодних проблем. Трамп вважає, що найгірші вороги США перебувають не за межами, а всередині країни.

Трамп також вкотре заявив, що зможе врегулювати війну між Україною та Росією після своєї перемоги на виборах і зробить це ще до того, як зайде до Білого дому, хоча не пояснив, як.

Нагадаємо, під час дебатів між Байденом і Трампом, колишній президент США заявив, що  "мирна" пропозиція російського диктатора Володимира Путіна щодо України є неприйнятною для США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перемога Трампа на виборах США призведе до початку Третьої світової війни, - Байден

Автор: 

Китай (4680) КНДР (1246) росія (65883) Трамп Дональд (6043)


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Топ коментарі
+42
Яке ж воно тупе, а тупі виборці це лайно хавають. Як він взагалі міліардером зміг стати, де накрав - неначе кремль доклався.
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29.06.2024 11:19
+42
Сразу видно умного человека. И Китай и рашка и КНДР и ХАМАС с Талибаном будут для Трампа друзьями. Писец Америке и всему миру если ета тварь придет к власти
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29.06.2024 11:19
+25
То якщо буде розумний
А якщо буде трамп, то у США буде перший президент, який відсмоктав у *****.
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29.06.2024 11:21
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Зеленский №2
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29.06.2024 12:08 Відповісти
У вічі їм подивлюся!
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29.06.2024 12:10 Відповісти
Якщо такий "розумний" як ти прийде до влади то є всі шанси перетворити США з світового лідера в регіонального ,а світ відправити в хаос де зло буде домінувати і знищувати світовий порядок. Дуже жаль що немає в республіканській партії лідерів як був Рейган ,Макейн і ось шахрай і невіглас рвется до влади.
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29.06.2024 12:09 Відповісти
"вони будуть робити прекрасні"

Ага, параша, комунистчний кетай і "хер його знає шо" північна корея, будуть робити прекрасні речі.

Забув, чомусь, в цей список додати Іран.

Довбаний рептилоїд
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29.06.2024 12:13 Відповісти
Так цеи "розумнии" же ж був президентом - деменція?
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29.06.2024 12:13 Відповісти
Тупорылый рыжий *******. Тьфу.
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29.06.2024 12:14 Відповісти
А також реднеки з ЛГБТ подружаться.
Якщо американці йому вірять, значить, вони готуються стати другим після нас мудрим нарідом.
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29.06.2024 12:16 Відповісти
Цікавий факт. Якщо пишуть.про ЛГБТ , то це 100% не виборець Зеленського.)
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29.06.2024 12:22 Відповісти
Дружіть,****** скільки влізе.
Тільки не за рахунок України.
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29.06.2024 12:22 Відповісти
от що він несе! І де взяти розумного? Здається IQ менший ніж у деяких!
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29.06.2024 12:24 Відповісти
Они угроза господству Запада. Мир без хозяина это хаос и войны.
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29.06.2024 12:25 Відповісти
Просто "перестануть бути"
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29.06.2024 12:27 Відповісти
Менш як за два тижні суддя у справі Трампа виголосить йому міру покарання і його ув'язнять, як кримінального злочинця.
Після цього зазіханню Трампа на крісло у Білому домі настане кінець.
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29.06.2024 12:34 Відповісти
урод моральный и шизофреник!
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29.06.2024 12:38 Відповісти
Нетаньяху?
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29.06.2024 12:41 Відповісти
Ваш ушастый самодур собрался идти войной на Ливан, в таком случае Украине даже патроны перестанут поставлять, Трампа он х*есосит, весь кагал только и ждёт когда он сменит Байдена.
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29.06.2024 12:47 Відповісти
Трамп признал голанские высоты территорией Израиля, столица Иерусалим, торжественно заявил что в Белом доме играются его пархатые внуки, да за всю историю США не было более произраильского президента, а он тут спектакль устроил и пишет гадости, да вы готовы Трампа в жопу расцеловать он для вас в доску свой.
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29.06.2024 13:03 Відповісти
Воно *******
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29.06.2024 12:38 Відповісти
Це нерозумна заява. Узяти росію, китай і північну корею у "друзі" - це дати їм можливість виграти часу і наростити свої збройні потенціали (у т.ч. і ядерні). І РАЗОМ (ГУРТОМ) ************ АМЕРИКУ
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29.06.2024 12:39 Відповісти
Маразматик Байден дебатував з довбой@бом трампом. Довбой@б виглядав краще, тому що більш живий. Це треш.🤦
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29.06.2024 12:50 Відповісти
мене взагалі бентежать хохли - вони знають політичні стратегії трампа й макрона з шольцом впридачу.але вірять в перемогу України ЗЄрмака - того хто розпочав цю війну розмінуванням,брехнею,знищенням армії.ви довбойоби ?
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29.06.2024 12:53 Відповісти
Ой дурак..
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29.06.2024 13:00 Відповісти
Та ні , ідіот ((
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29.06.2024 13:11 Відповісти
США приєднаються до осі зла?
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29.06.2024 13:10 Відповісти
Якщо в США буде Трамп - чекайте на 3тю світову . Це буде пиндець
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29.06.2024 13:13 Відповісти
Идиот.
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29.06.2024 13:19 Відповісти
Люди планети Земля не слухайте біснуватих правителів політиків вони є у кожній державі . Вони є зло для людства тому що їхня ціль зменшити населення на планеті за допомогою ядерної зброї. Бункерів в них вистачає врятуватись а у звичайних людей ні
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29.06.2024 13:22 Відповісти
Глупости какие, чтобы уменьшить население не нужно ядерное оружие, Билл Гейтс в Африке прививал бесплатно негров какой-то дрянью, набросал им на уши лапши про какую-то супер-пупер вакцину, абсолютное большинство привитых теперь бесплодные, вот так это делается.
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29.06.2024 13:28 Відповісти
Не мог бы он ещё китайцев с индусами вакцинировать?!
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29.06.2024 14:25 Відповісти
і руських
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29.06.2024 14:51 Відповісти
#идок злякався, що нігера своїми величезними #єрами спаскудять усе біле населення штатів, ну, молодець
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29.06.2024 15:25 Відповісти
Тоді питання, чому Трамп балотується?)
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29.06.2024 13:26 Відповісти
Спасає свою продажну шкуру , от і балотується 🙁
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29.06.2024 13:29 Відповісти
Рудий кретин вважає себе розумним президентом ???😊
Це просто жах і зовсім не смішно !!
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29.06.2024 13:27 Відповісти
Для работящих американцев из среднего класса он умный, потому что американцу работающему к примеру на заводе или дальнобойщику нет дела о притеснениях гомосеков на другом конце света, я скажу больше им в целом на весь мир насрать, их больше волнует цена на бензин и кто у них шериф. А вот собачьи парикмахеры, стилисты хомячков и дизайнеры аквариумов утверждают что 72 пола это недостаточно и нужно спасать гомосеков Гималаях.
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29.06.2024 13:44 Відповісти
Зазвичай всі кретини вважають себе дуже розумними
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29.06.2024 14:04 Відповісти
Воно думає, якщо подружитись з упирями світу та поділити його, то загроза зникне? Тоді доведеться самій Америці перетворюватись в таке саме лайно, та всеодно війна неминуча! Або ідіот, або куплений упирями, або і те і інше...
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29.06.2024 14:09 Відповісти
Так це вже було! Чому в 2017 році, коли Трумп став президентом, він не зупинив війну в Україні і не подружився з Китаєм?
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29.06.2024 14:21 Відповісти
Да поймите вы, многие американцы даже не знают что происходит за пределами их штата, а вы про Украину и Китай, для них это другая планета.
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29.06.2024 14:25 Відповісти
Тобто дозволить вбивати,завойовувати чужі тереторії.Звичайно йому начхати на права людей в цих диктатурах.
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29.06.2024 14:29 Відповісти
А теперь поставь себя на место обычного американца, тебя сильно волнуют диктаторы в Африке, вот им тоже похрен на каких-то там диктаторов.
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29.06.2024 14:31 Відповісти
Незнаю як тебе,але мене хвилювали події в Сирії,де мордор вбивав тисячі і тисячі.Також я обурювався коли французькі лідери зустрічалися з африканськими диктаторами ітд.Якщо тобі дорогі права людини,то кордон немає значення.
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29.06.2024 14:54 Відповісти
Дословный перевод USA соединённые государства америки, они знают законы своего штата (государства) знают какие цены и на что, сколько стоит образование и медицина, какой у них уровень преступности и что с экологией, вот именно это их волнует, им интересней какая у них завтра будет погода, нежели что там с Украиной или Китаем.
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29.06.2024 15:00 Відповісти
Я тобі не розказую що вони думають,я тобі про людські ціності.Доречі стосовно Законів сумніваюсь.Трампу вже винесли кілька вироків а їм пофіг.Може тут блище популізм?
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29.06.2024 15:29 Відповісти
Це позиція страуса, якого в дупу буде мати хто захоче. Ну, нехай стоять раком з головою у пісок - там під піском багато цікавого: мільярди пісчинок
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29.06.2024 15:30 Відповісти
States також перекладаеться як штати. Хоча, тут скоріше мається на увазі незалежна адміністративна одиниця, зі своїми законами та традиціями.
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29.06.2024 15:33 Відповісти
Ну если вам нравится, бегайте по всему белому свету словно пожарная команда и боритесь за демократию с гей-парадами, американцы от этого устали, это стоит больших денег и эти деньги берут из их карманов, поэтому большинство поддерживает Трампа.
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29.06.2024 16:26 Відповісти
Бюджет США на 2024 р. становить 1,2 трлн., тож "українські" 60 млрд. це 5% від нього. Вони сильно підвищать благополуччя пересічного американця? Ви особисто помітите збільшення власного добробуту на 5%, якщо ніхто Вам про це не розповість? З іншого боку, чи є 5 % захмарною ціною для знищення головного ворога? Здорова логіка підказує, що має бути не шкода віддати і 100, і навіть 200 відсотків річного бюджету на те, щоб про цього ворога вже більше ніколи не згадувати.
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29.06.2024 17:19 Відповісти
Можливо. Але цим самим американцям давно вже пора було б дохідливо пояснити, що третю світову війну можна уникнути лише вигравши квазі третю світову війну, яка насправді йде зараз на території України. Може на цю ціль варто було б пустити гроші, які зараз витрачаються на "національний телемарафон" (нас російські ракети і безпілотники "агітують" набагато дієвіше, ніж всі телекоментатори разом узяті)?
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29.06.2024 17:09 Відповісти
Госдолг США приближается к 40 триллионам, даже необразованному фермеру с берегов Миссисипи понятно что бесконечно так продолжаться не может, когда лопнет долговой пузырь доллар обесценится, а доллар это единственное что есть у США, не будет доллара страна превратится в Сомали или Афганистан.
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29.06.2024 17:28 Відповісти
Для країни, яка ці долари сама й малює, байдуже який буде в неї держборг (це як у "Весіллі в Малинівці" - та бери все, я собі ще намалюю). А "доларовий пузир" лопатися буде ще дуже довго і довго, бо його стабільність підтримує по суті вся світова економіка (ось так гарно американці влаштувалися), і у випадку краху долара інші країни заваляться ще швидше, ніж США. Що, наприклад, станеться з Китаєм, який, щоб підтримувати конкурентну спроможність своїх товарів завдяки "дешевому юаню", накопичив цих самих доларів трильйони? Китай найяскравіший приклад, бо з усіма іншими те ж саме.
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30.06.2024 01:22 Відповісти
Доні та наш зеля мабудь родичі? Шо воно несе?
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29.06.2024 15:03 Відповісти
Доні хабадник, тому збирається дружити к кремлем.
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29.06.2024 15:50 Відповісти
Кожен дурень вважає себе "розумним", а якщо пофантазувати і трампа зробити президентом рашки, то воно було б таке саме йухло.
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29.06.2024 15:11 Відповісти
Стоп, я щось розумних серед претендентів не бачу. Хтось бачить?
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29.06.2024 15:27 Відповісти
Рональд Рейган не хвалився тим, що надто розумний, але совок успішно розвалив.
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29.06.2024 15:43 Відповісти
Таке ж припіздохане, як і наш Зьо.
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29.06.2024 16:19 Відповісти
виборцям зєлєнского важко зрозуміти що Трамп сказав : "з сильними всі хотять дружити"

питання в тому, як він цю силу продемонструє, але він поки що це приховує - і правильно робить

а виборцям зєлєнского достатньо пів-фрази з контексту - і нехай трясуть своїми бойовими шароварами
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29.06.2024 16:46 Відповісти
А чи може побудувати сильну країну людина з купою комплексів; людина, яка в минулу каденцію плазувала не лише перед "великими" Пу та Сі, а навіть перед іранськими аятолами та корейським товстуном, людина, яка навіть боїться визнати, що колись трахала повію (та й "коханець" з нього напевно був так собі, якщо ця сама повія через десятиліття вирішила на нього наїхати - мабуть жодного задоволення вона від цього тоді не отримала)? Питання риторичне...
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29.06.2024 17:01 Відповісти
англійською володієш ? дивишся тільки CNN чи інших теж (FoxNews, NewsMax) ?

своєю головою думаєш чи споживаєш тільки те, що тобі в голову впихують телемарафони ,українські чи американські - пофіг ?

якщо хоч на одне питання відповів ствердно, то дивно що дійшов таких висновків
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29.06.2024 18:36 Відповісти
США, як і будь-якій іншій країні, дійсно потрібен розумний президент, але ця заява свідчить про те, що Трамп до переліку ймовірних кандидатів, які відповідають даному критерію, явно не належить.
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29.06.2024 16:54 Відповісти
А кого трамп имеет в виду под разумным человеком?
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01.07.2024 09:33 Відповісти
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