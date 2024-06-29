Українські кіберактивісти атакували російські компанії, які підтримують війну, - ГУР МО. ФОТОрепортаж

Активісти кіберспільноти BO Team спільно із фахівцями Головного управління Міністерства оборони продовжують атакувати об’єкти на території Росії. За минулий тиждень вони, серед іншого, знищили усі дані на восьми серверах розробника та постачальника обладнання для навігації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

Згідно з повідомленням Головного управління розвідки, кіберактивісти знищили важливі дані й обладнання, паралізували роботу, а також завдали збитків низці ворожих ресурсів.

За минулий тиждень:

знищено понад 100 терабайтів даних компанії "OrbitSoft" - розробника програмного забезпечення, який виконував контракти для російської окупаційної армії.

знищено усі дані на 8 серверах компанії "Orient Systems" - розробника та постачальника обладнання для навігації. Вказана компанія співпрацювала із російськими виробниками військової техніки, зокрема БПЛА.

знищено усі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів Нижньому Новгороді - "Линктелеком НН" та "Аксесс Телеком". Усім абонентам вказаних провайдерів надійшли листи з нагадуванням про неминучу розплату за війну проти України.

Нагадаємо, на початку червня кіберфахівці ГУР атакували російські аеропорти та сервери влади Росії.

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