Дії генерала Содоля перевірять у справі про прорив оборони на Харківщині, - ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) після заяви Богдана Кротевича має намір перевірити дії генерал-лейтенанта Юрія Содоля у межах справи про прорив кордону військами РФ на півночі Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ДБР повідомило у коментарі РБК-Україна.

Як зазначають правоохоронці, Бюро розглянуло звернення начальника штабу бригади "Азов" Богдана Кротевича щодо можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування військами з боку командувача оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Юрія Содоля.

Заяву Кротевича приєднали до матеріалів кримінальної справи щодо прориву росіян на Харківському напрямку.

ДБР перевірить дії генерала Содоля, зокрема надається правова оцінка діям військового командування ОСУВ "Хортиця" під час планування та проведення оборонних операцій.

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Що передувало?

23 червня начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) повідомив,що він написав листа в Державне бюро розслідувань із закликом відкрити кримінальне провадження проти одного українського генерала, який, на його переконання, "вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал". Прізвище генерала військовий не назвав.

24 червня у ДБР підтвердили, що отримали заяву начштабу бригади "Азов" Кротевича стосовно генерала.

Того ж дня Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

Справа щодо прориву окупантів на Харківщині

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що територіальне управління ДБР у Полтаві вилучає низку таємних військових документів у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами прориву російськими окупантами державного кордону у Харківській області у травні 2024 року.

У 125-ї окремій бригаді ТрО відкидали звинувачення: Сили оборони були готові до наступу і з позицій ніхто не відступав.

На третій день масованого наступу окупантів, 13 травня було замінено командувача ОТУВ "Харків". Ним став генерал Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна. Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ.