Дії генерала Содоля перевірять у справі про прорив оборони на Харківщині, - ДБР
Державне бюро розслідувань (ДБР) після заяви Богдана Кротевича має намір перевірити дії генерал-лейтенанта Юрія Содоля у межах справи про прорив кордону військами РФ на півночі Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це ДБР повідомило у коментарі РБК-Україна.
Як зазначають правоохоронці, Бюро розглянуло звернення начальника штабу бригади "Азов" Богдана Кротевича щодо можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування військами з боку командувача оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Юрія Содоля.
Заяву Кротевича приєднали до матеріалів кримінальної справи щодо прориву росіян на Харківському напрямку.
ДБР перевірить дії генерала Содоля, зокрема надається правова оцінка діям військового командування ОСУВ "Хортиця" під час планування та проведення оборонних операцій.
Що передувало?
23 червня начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) повідомив,що він написав листа в Державне бюро розслідувань із закликом відкрити кримінальне провадження проти одного українського генерала, який, на його переконання, "вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал". Прізвище генерала військовий не назвав.
24 червня у ДБР підтвердили, що отримали заяву начштабу бригади "Азов" Кротевича стосовно генерала.
Того ж дня Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.
Справа щодо прориву окупантів на Харківщині
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що територіальне управління ДБР у Полтаві вилучає низку таємних військових документів у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами прориву російськими окупантами державного кордону у Харківській області у травні 2024 року.
У 125-ї окремій бригаді ТрО відкидали звинувачення: Сили оборони були готові до наступу і з позицій ніхто не відступав.
На третій день масованого наступу окупантів, 13 травня було замінено командувача ОТУВ "Харків". Ним став генерал Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна. Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ.
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Закон передбачає ліквідацію військових прокуратур і, відповідно, посади головного військового прокурора, зменшення штату прокуратури і призупинення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року.
Новий закон дає право генеральному прокурору в разі потреби створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, обласних чи окружних прокуратур.
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БИСТРІНЬКА ТАК ПРОВЕРНУЛИ ЗЕублді !!!
Вони ж на 100відсоткового СВОГО ПРАКУРОРА розраховували...
А на НАЙСВОЇША була ЛЯРВА ВЕНЕДИКТОВА , а її довелося зі справами на Байдена ВІД НЕЇ сховати у Швейцарію...
Я можу навіть припустити що ЗЕленовму дурню Zеленському Vолодимиру Oлесандровичу це все було до сраки й ніхто йому тоді нічого не розказував...
Апшори!!!! Апшори!!!!
офісний дебіл, ти хоч спершу поцікався деталі того обміну захисників Азовсталі, а потім розкидуй гівно на вентилятор.
Єдиний вихід - це заміна злочинної влади через демократичні вибори.
Ніде немає такого в Конституції, що не можна проводити вибори під час війни. Воєнний стан не є станом війни.
Періодичні вибори є життєвою необхідністю існування держави і повинні проводитися завжди при будь-яких обставинах для безперебійного функціонування демократичної держави та є запобіжником зловживанню владою, захоплення її ворожою агентурою.
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Готуйтеся, вкраїнчики, до капітуляції. Зелені комунисти під наші оплески нас туди ведуть.
А справа "ми не підривали мости, тому що не думали" вже передана до суду?
Довго готувалися у Зеленьського, щоб одмазати шашличника від проє..у у підготовуі оборони України до вторгнення.
Спершу знайшли сержата у якого чомусь бікфордів шнур згнив і він не зміг підірвати півтора десятка мостів у херсонській області, над Єрмаком і Зеленьським тільки посміялися.
Потім справу доручили російським технологам, ті розробили примітивну схему, як і під час виборів Зе, знайшли гучних виконавців у особі Кротевича( якого росіяни чомусь самі визволили із полону у вересні 22 гого), Безуглу і посіпаку зелених Стерненка. І діло пішло!
Так це військові винні у зриві оборонних програм, у Оманьських домовленностях, після яких Зеленьський особисто іздив на катері по акваторії Маріуполького порту із перевірками як іде розмінування , це військові припинили формуванняя танкової бригади на півночі Київщини, і це вони розмінували весь Південь і відвели звідти війська.
Ну, ну...
головне не вийти на офіс президента і кабмін,а зробити винним у всьому,ну скажемо Найєма.