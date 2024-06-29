Білорусь каже про зростання напруженості на кордоні з Україною. У Держприкордонслужбі відреагували
Білоруська сторона стверджує, що упродовж останніх тижнів Україна нібито стягує війська до кордону, через що "зростає напруженість".
З подібними заявами виступили начальник Генерального штабу Збройних сил та перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравейко та заступник командувача силами спеціального призначення Білорусі Вадим Лукашевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Білорусь каже про підтягування українських військ до кордону
"Ми маємо інформацію, що Україна перекидає війська, озброєння і військову техніку до наших кордонів. Зокрема, на Житомирщині розташовані американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важка далекобійна артилерія та інша техніка", - заявив Лукашевич.
За його словами, Україна нібито перекидає "велику кількість особового складу" до білоруського кордону, а "в низці мінно-вибухових загороджень є проходи", які, на його думку, призначені для диверсійно-розвідувальних груп.
Як зазначає "Громадське", за словами Муравейка, ситуація на кордоні з Україною "змінюється щодня, причому не на краще": з українського боку там начебто фіксують "нічим не обґрунтовану і поки що незрозумілу" активність.
У місто Овруч на Житомирщині нібито прибули українські спецпризначенці 1 президентської бригади.
"Спецпідрозділи поблизу державного кордону завжди насторожують. І це ті об'єкти, які формують реальні виклики, здатні наситити нашу територію диверсійно-розвідувальними групами, здатні проводити провокації", - вважає начальник Генштабу білоруської армії.
Він також розповів про начебто пересування військ та польоти безпілотників на кшталт "Байрактара" поблизу українсько-білоруського кордону. Однак "провокацій", як зазначається, поки не зафіксували.
Водночас начальник білоруських зенітних ракетних військ та військ ППО Андрій Северинчик заявив про постійне порушення повітряного простору Білорусі. Він каже, що українські військові на кордоні з Білоруссю забезпечені не тільки безпілотниками, а й засобами для ураження в глибину території Білорусі.
"Хотілося попередити та остудити гарячі голови тих, хто намагається залучити нашу країну до збройного конфлікту. Ми готові рішуче застосувати всі сили та засоби для захисту своєї території, населення Республіки Білорусь від можливих провокацій у повітряному просторі", - заявив Северинчик.
Що кажуть у Держприкордонслужбі України?
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко відповів на звинувачення білоруських прикордонників.
"Останнім часом Білорусь активізувала свої заперечення проти посилення України в Житомирській області. Це приємно, що вони не забувають про нашу державу, але хай не переймаються: Україна для них - не загроза, навпаки, ми змушені захищатися, в тому числі і на білоруському напрямку, тому що Білорусь продовжує підтримувати терористів і свого часу відкрила кордон для російських загарбників", – цитує слова Демченка Білоруська служба Радіо Свобода.
"Ну і звичайно, як завжди, в білоруському стилі говорити про зброю і засоби терору з України, про провокації, на які буде жорстка відповідь тощо. Попри все це, допоки Білорусь залишається в орбіті впливу країни-терориста, Україна буде нарощувати свою обороноздатність, щоб дати відсіч усім, хто йде до нас із Білорусі з війною", - додав він.
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Но за фактом - кацапам нужно как минимум в полтора-два раза больше сил, чтобы попытку номер два делать чем в предыдущий раз. Этих сил нет. Лукашенко понимает, что в это раз может как и ответку военную получить так и полную торгово-экономическую блокаду от Европы - придется полностью раком под куйла вставать, а куйло и свой зад в это время полноценно под Китай подстроить не может. Короче, нюансом много
...Потому что и нахер никому не нужен был...
Даже с картой
Россия: Беларусь, Сербия (официально), Черногория (официально)
Украина: Польша, Болгария, Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония, Черногория (неофициально)
Беларусы, зачем вы предали славянское братство?
30 июля 2022 года парламент Черногории принял резолюцию, в которой «наиболее резко осуждает» вторжение России на Украину. Согласно документу, «целью российского вторжения является гражданское население, материальные ценности, территориальная целостность и суверенитет Украины».
Загальна військова допомога Чорногорії Україні з початку повномасштабного російського вторгнення вже перевищила 10 мільйонів євро.
Перша партія військової допомоги вартістю 83 650 євро складалась із 7000 сухпайків, 500 шоломів, 300 бронежилетів і 600 бронепластин. Друга, вартістю понад пів мільйона євро, містила міномети 60 мм і 82 мм, а також радянські переносні зенітно-ракетні комплекси "Стрела-2М".
Третій і найбільший на сьогодні пакет військової допомоги Україні від Чорногорії оцінюється у 8,24 мільйона євро. Він складався із 216 ПЗРК "Стрела-2М", 759 зенітних снарядів калібру 57 мм і майже вісім тисяч - калібру 76 мм, а також 2,3 мільйона патронів 7,62 мм.
Куда уже может быть официальней?
Зірвані концерти в Будві і Которі "Ляпіса", який позиціонує себе як український гурт і збирає гроші на ЗСУ...
І на цьому тлі виконувач обов'язків прем'єр-міністра Дрітан Абазович, який влітку 2022 року побував у Ірпені та Бородянці, а тепер, у лютому 2023-го, радіє запуску в Чорногорії горілчаного заводу найбільшої алкогольної компанії Росії.
"Водка", вочевидь, необхідна Чорногорії, тому що "хороші росіяни", що масово кинулися в балканську країну після початку повномасштабної російської агресії проти України, хочуть пити звичні напої, а не якусь незрозумілу ракію.
"Але як же ж так? - запитаєте ви. - Ми чули, що протягом 2022 року чорногорська влада вислала 85% працівників російського посольства в Подгориці (очевидно, що за шпигунство)". Це дійсно так. Але, як стверджує посол РФ у Чорногорії Владислав Масленніков, дії офіційної Подгориці різко контрастують зі ставленням чорногорського суспільства, народу Чорногорії до Росії та громадян РФ.
балалайки, медведи, фофудья. Полиция охраняет. Причем тут одно ко второму?
1) Кацапні в Чорногорії повно
2) "Водка" більш для кацапів звична ніж "ракія"
3) Торгівля в Чорногорії поповнює бюджет Чорногорії
4) З бюджету Чорногорії йдуть гроші на допомогу Україні
5) Кацапи швидше спиваються!
Одні "ніштяки" для нас!
- Они всегда озабочены - они же исламские террористы!
(с) Голый пистолет
Это Балканы, там всегда все не одназначно
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
*
Прокидається Білорусь серед ночі Відчуває - їй задерли нічну сорочку і, нахабно розсуваючи їй ноги, пхають щось тверде у "проміжжя"!
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!
*
Білорусь - «затичка в жопі» Росії!
*
- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зручная и нигде не натирает"!
▪️Российская элита, которая была против войны, примирилась с этим и сейчас обсуждает, какие условия для России могут считаться победой;
▪️"Мыhttps://t.me/insiderUKR должны победить в этой войне. Иначе они не дадут нам жить и Россия рухнет", - заявил один из них;
▪️Если Россия начнет вторую кампанию по захвату украинской столицы, то, скорее всего, начнется наступление из Беларуси, как это было зимой 2022 года, которое будет включать в себя продвижение российских войск около Чернобыльской АЭС;
▪️многие в Москве считают, что на этот раз, когда армия России укрепится, а резервы Украины ослабнут, их страна может победить. По мнению российской элиты, украинцы просто слишком устали, чтобы выстроить еще одну упорную оборону;
▪️элита в Москве считает, что чтобы победить своих настоящих врагов в Брюсселе и Вашингтоне, Путин может почувствовать, что ему нужно атаковать члена НАТО.https://t.me/insiderUKR Это может быть Эстония или Латвия;
▪️российские олигархи не боятся ядерного конфликта, так как считают, что НАТО не посмеет ответить. По их мнению, НАТО будет охвачено такой паникой и хаосом, что вообще мало что сможет сделать;
▪️Подобная провокацияhttps://t.me/insiderUKR может оказаться особенно полезной для России в преддверии президентских выборов в США;
▪️при этом, некоторых из элиты считают, что война в Украине соответствует политическим интересам Путина, и поэтому он будет продолжать сражаться до конца своих дней.