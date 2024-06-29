Білорусь каже про зростання напруженості на кордоні з Україною. У Держприкордонслужбі відреагували

Білоруська сторона стверджує, що упродовж останніх тижнів Україна нібито стягує війська до кордону, через що "зростає напруженість".

З подібними заявами виступили начальник Генерального штабу Збройних сил та перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравейко та заступник командувача силами спеціального призначення Білорусі Вадим Лукашевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Білорусь каже про підтягування українських військ до кордону

"Ми маємо інформацію, що Україна перекидає війська, озброєння і військову техніку до наших кордонів. Зокрема, на Житомирщині розташовані американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важка далекобійна артилерія та інша техніка", - заявив Лукашевич.

За його словами, Україна нібито перекидає "велику кількість особового складу" до білоруського кордону, а "в низці мінно-вибухових загороджень є проходи", які, на його думку, призначені для диверсійно-розвідувальних груп.

Як зазначає "Громадське", за словами Муравейка, ситуація на кордоні з Україною "змінюється щодня, причому не на краще": з українського боку там начебто фіксують "нічим не обґрунтовану і поки що незрозумілу" активність.

У місто Овруч на Житомирщині нібито прибули українські спецпризначенці 1 президентської бригади.

"Спецпідрозділи поблизу державного кордону завжди насторожують. І це ті об'єкти, які формують реальні виклики, здатні наситити нашу територію диверсійно-розвідувальними групами, здатні проводити провокації", - вважає начальник Генштабу білоруської армії.

Він також розповів про начебто пересування військ та польоти безпілотників на кшталт "Байрактара" поблизу українсько-білоруського кордону. Однак "провокацій", як зазначається, поки не зафіксували.

Водночас начальник білоруських зенітних ракетних військ та військ ППО Андрій Северинчик заявив про постійне порушення повітряного простору Білорусі. Він каже, що українські військові на кордоні з Білоруссю забезпечені не тільки безпілотниками, а й засобами для ураження в глибину території Білорусі.

"Хотілося попередити та остудити гарячі голови тих, хто намагається залучити нашу країну до збройного конфлікту. Ми готові рішуче застосувати всі сили та засоби для захисту своєї території, населення Республіки Білорусь від можливих провокацій у повітряному просторі", - заявив Северинчик.

Що кажуть у Держприкордонслужбі України?

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко відповів на звинувачення білоруських прикордонників.

"Останнім часом Білорусь активізувала свої заперечення проти посилення України в Житомирській області. Це приємно, що вони не забувають про нашу державу, але хай не переймаються: Україна для них - не загроза, навпаки, ми змушені захищатися, в тому числі і на білоруському напрямку, тому що Білорусь продовжує підтримувати терористів і свого часу відкрила кордон для російських загарбників", – цитує слова Демченка Білоруська служба Радіо Свобода.

"Ну і звичайно, як завжди, в білоруському стилі говорити про зброю і засоби терору з України, про провокації, на які буде жорстка відповідь тощо. Попри все це, допоки Білорусь залишається в орбіті впливу країни-терориста, Україна буде нарощувати свою обороноздатність, щоб дати відсіч усім, хто йде до нас із Білорусі з війною", - додав він.