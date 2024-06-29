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Новини Війна
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Білорусь каже про зростання напруженості на кордоні з Україною. У Держприкордонслужбі відреагували

Обстановка на білоруському кордоні

Білоруська сторона стверджує, що упродовж останніх тижнів Україна нібито стягує війська до кордону, через що "зростає напруженість".

З подібними заявами виступили начальник Генерального штабу Збройних сил та перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравейко та заступник командувача силами спеціального призначення Білорусі Вадим Лукашевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Білорусь каже про підтягування українських військ до кордону

"Ми маємо інформацію, що Україна перекидає війська, озброєння і військову техніку до наших кордонів. Зокрема, на Житомирщині розташовані американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важка далекобійна артилерія та інша техніка", - заявив Лукашевич.

За його словами, Україна нібито перекидає "велику кількість особового складу" до білоруського кордону, а "в низці мінно-вибухових загороджень є проходи", які, на його думку, призначені для диверсійно-розвідувальних груп.

Як зазначає "Громадське", за словами Муравейка, ситуація на кордоні з Україною "змінюється щодня, причому не на краще": з українського боку там начебто фіксують "нічим не обґрунтовану і поки що незрозумілу" активність.

У місто Овруч на Житомирщині нібито прибули українські спецпризначенці 1 президентської бригади. 

"Спецпідрозділи поблизу державного кордону завжди насторожують. І це ті об'єкти, які формують реальні виклики, здатні наситити нашу територію диверсійно-розвідувальними групами, здатні проводити провокації", - вважає начальник Генштабу білоруської армії.

Він також розповів про начебто пересування військ та польоти безпілотників на кшталт "Байрактара" поблизу українсько-білоруського кордону. Однак "провокацій", як зазначається, поки не зафіксували.

Водночас начальник білоруських зенітних ракетних військ та військ ППО Андрій Северинчик заявив про постійне порушення повітряного простору Білорусі. Він каже, що українські військові на кордоні з Білоруссю забезпечені не тільки безпілотниками, а й засобами для ураження в глибину території Білорусі.

"Хотілося попередити та остудити гарячі голови тих, хто намагається залучити нашу країну до збройного конфлікту. Ми готові рішуче застосувати всі сили та засоби для захисту своєї території, населення Республіки Білорусь від можливих провокацій у повітряному просторі", - заявив Северинчик.

Що кажуть у Держприкордонслужбі України?

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко відповів на звинувачення білоруських прикордонників.

"Останнім часом Білорусь активізувала свої заперечення проти посилення України в Житомирській області. Це приємно, що вони не забувають про нашу державу, але хай не переймаються: Україна для них - не загроза, навпаки, ми змушені захищатися, в тому числі і на білоруському напрямку, тому що Білорусь продовжує підтримувати терористів і свого часу відкрила кордон для російських загарбників", – цитує слова Демченка Білоруська служба Радіо Свобода.

"Ну і звичайно, як завжди, в білоруському стилі говорити про зброю і засоби терору з України, про провокації, на які буде жорстка відповідь тощо. Попри все це, допоки Білорусь залишається в орбіті впливу країни-терориста, Україна буде нарощувати свою обороноздатність, щоб дати відсіч усім, хто йде до нас із Білорусі з війною", - додав він.

Автор: 

Білорусь (7964) Держприкордонслужба ДПСУ (6119) Демченко Андрій (358)


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Топ коментарі
+12
Знову, Україна хоче, напасти на миролюбну беларусію з чотирьох сторін...
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29.06.2024 17:24
+11
Я сподіваюсь що з українського боку там все заміновано і фортифіковано і НЕ так як під Харьковим.
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29.06.2024 17:20
+11
Бульбашская ссыкливая шавка стала брехливее кацапской вшивой собаки... Вся эта мразь отлично понимает, чем для неё однажды закончится поддержка ***** и его паскудной своры.
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29.06.2024 17:28
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Ви стали ворогами! То чого дивуєтеся?
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29.06.2024 17:08 Відповісти
Та нi, Лукашенко тонко нагадує своєму чоловікові, що він хоч і старенький, але матеріальні потреби залишаються ті самі
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29.06.2024 18:00 Відповісти
Сябры лукашенковцы плачутся,что Украина посылает спецподразделения на границу с Белоруссией,зачем это Украине,если Лукашенко ничего не предпринимает?
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29.06.2024 17:10 Відповісти
Шавка путлера, лука мудіщев , по команді « фас» нахабно бреше , несе ахінею, як завжди!
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29.06.2024 17:13 Відповісти
Збирачі чорниці - це не війська. Поясніть це трусливому лукашку. Бо тоді його бульба стане ракетами Іскандер.
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29.06.2024 17:14 Відповісти
Хто тепер цим брехунам повірить.
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29.06.2024 17:17 Відповісти
У паші муравейка зросла напруженість булок, і вадіка лукашевича це турбує...
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29.06.2024 17:19 Відповісти
...плятьььь....карта ж оновилась
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29.06.2024 17:34 Відповісти
Я сподіваюсь що з українського боку там все заміновано і фортифіковано і НЕ так як під Харьковим.
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29.06.2024 17:20 Відповісти
Там керував Наєвб поки його генералісімус не звільнив
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29.06.2024 17:26 Відповісти
Знову, Україна хоче, напасти на миролюбну беларусію з чотирьох сторін...
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29.06.2024 17:24 Відповісти
Да бульба фюреру Ху...ло деньги задержал, на "оборонные" нужды, во он и подстёгивает Ху...Ла., а то мы Ху...лостан уже победили, и освободившиеся войска стягиваем на лукостан
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29.06.2024 18:20 Відповісти
Нужно было расхерачить ********** и лукашенсковские заводы когда была возможность.
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29.06.2024 17:25 Відповісти
Так а чому ти цього не зробив?
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29.06.2024 17:45 Відповісти
Так він і засмучується, що у нього можливості не було, зайнятий був
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29.06.2024 18:25 Відповісти
А коли саме була ця "возможность"? "Просвіти" нас, будь ласка!
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30.06.2024 05:16 Відповісти
Надішліть тому вусатому на повітряній кульці пакет смаженої бульби, най збивають
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29.06.2024 17:25 Відповісти
Бульбашская ссыкливая шавка стала брехливее кацапской вшивой собаки... Вся эта мразь отлично понимает, чем для неё однажды закончится поддержка ***** и его паскудной своры.
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29.06.2024 17:28 Відповісти
А чого бульбофюрер кіпіш піднімає? Краще нехай згадає як він кацапів через свою територію пропускав для нападу на Україну. Аін думає під дурника і зараз проконає?
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29.06.2024 17:33 Відповісти
Лише "пропускав"? А БТГр білоруська - під Михайло-Коцюбинським (Чернігівщина)? А ДРГ з КГБ-шниками по всій Київщині та Чернігівщині (Лукашівка)? Адже в Лукашівці наших полонених саме "сябри" допитували!
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30.06.2024 05:21 Відповісти
А хіба існує така країна як Білорусь? Бульбаші її давно вже просрали!
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29.06.2024 17:33 Відповісти
Белорашка.
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29.06.2024 17:40 Відповісти
Бяшкостан.
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29.06.2024 18:29 Відповісти
Оскільки,м'ясний тиск москалі збільшили по всій лінії фронту і результати сумнівні їх наступу,то вони б хотіли з бульбових плантацій також напасти,щоб відтягнути українців і сюди,а оскільки Чикчирик сцить сам почати,то шукають привід,мовляв українці самі напали.
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29.06.2024 17:36 Відповісти
"Учитывая очень сухую погоду, пересыхание мелких речек и болот на Севере Житомирской, Ровенской, Киевской и Черниговской областей армия рф может в любую минуту начать наступление" - из заявления советника Пентагона. Украине стоит задуматься о внезапном массированном наступлении с Севера. Об это сообщили в новостном блоке, ссылаясь на разведданные из ЦРУ США.
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29.06.2024 17:48 Відповісти
Наступление на Вашингтон?

Може бути...
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29.06.2024 17:51 Відповісти
На youtube була якась притрушена, яка так і співала: "на вашінгтон, на вашінгтон..."
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29.06.2024 18:00 Відповісти
Чё за бред, Танюха? Нигде такого нет. Или тебе что в методичке написали ,ты тут и раскидывает?
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29.06.2024 17:59 Відповісти
Учитывая, что для наших контрадмиралов неожиданностью стало даже когда танки были заведенные на границы, а все страны послов эвакуировали, то да. Тут для них все может стать неожиданностью

Но за фактом - кацапам нужно как минимум в полтора-два раза больше сил, чтобы попытку номер два делать чем в предыдущий раз. Этих сил нет. Лукашенко понимает, что в это раз может как и ответку военную получить так и полную торгово-экономическую блокаду от Европы - придется полностью раком под куйла вставать, а куйло и свой зад в это время полноценно под Китай подстроить не может. Короче, нюансом много
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29.06.2024 18:15 Відповісти
Пусть пока москали оказываются в Чернобыльской зоне бульбостана, недельку прокатываются и замена
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29.06.2024 18:28 Відповісти
Уся ця заворуха на сході і півночі, це відтягування наших сил від півдня. Ще раз: кетаю потрібен прохід на Крим до портів, а ще краще - через увесь південь України і через Молдову до ЄС. One belt, one way. І 3,14здець тій Америці з Європами: енергетичні ресурси, продовольчі ресурси, такі-сякі людські ресурси, накрадені західні технології (Тайвань вже точно кетай захапає з отим TSMC). І де після цього на планеті можна буде сказати слово "демократія"? На краю розстрільної ями? Власне, а де та демократія ще є?
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29.06.2024 17:50 Відповісти
...По темному переулку шел неуловимый бульба фюрер, ...почему неуловимый?
...Потому что и нахер никому не нужен был...
Даже с картой
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29.06.2024 17:55 Відповісти
Панове, щось ви забули, що зовсім недавно найвеличніший клоун щось там штовхав про демократичну білорусь у сім'ї еуропейських народів. Забули? І ти диви, ніколи такого не було, і ось знову. А шо такоє, бітум для доріг закінчився?
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29.06.2024 17:57 Відповісти
А теперь посмотрим на союзников в славянских странах:
Россия: Беларусь, Сербия (официально), Черногория (официально)
Украина: Польша, Болгария, Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония, Черногория (неофициально)

Беларусы, зачем вы предали славянское братство?
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29.06.2024 18:05 Відповісти
С каких адриатических фуёв Черногория кацапов поддерживает, с другой страной не спутали?

30 июля 2022 года парламент Черногории принял резолюцию, в которой «наиболее резко осуждает» вторжение России на Украину. Согласно документу, «целью российского вторжения является гражданское население, материальные ценности, территориальная целостность и суверенитет Украины».
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29.06.2024 18:10 Відповісти
Во-первых неплохо бы увидеть Черногорию в обоих списках, которые я привел. А во-вторых, Черногория помогает Украине в меру своих возможностей:

Загальна військова допомога Чорногорії Україні з початку повномасштабного російського вторгнення вже перевищила 10 мільйонів євро.

Перша партія військової допомоги вартістю 83 650 євро складалась із 7000 сухпайків, 500 шоломів, 300 бронежилетів і 600 бронепластин. Друга, вартістю понад пів мільйона євро, містила міномети 60 мм і 82 мм, а також радянські переносні зенітно-ракетні комплекси "Стрела-2М".

Третій і найбільший на сьогодні пакет військової допомоги Україні від Чорногорії оцінюється у 8,24 мільйона євро. Він складався із 216 ПЗРК "Стрела-2М", 759 зенітних снарядів калібру 57 мм і майже вісім тисяч - калібру 76 мм, а також 2,3 мільйона патронів 7,62 мм.
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29.06.2024 18:59 Відповісти
30 июля 2022 года парламент Черногории принял резолюцию, в которой «наиболее резко осуждает» вторжение России на Украину

Куда уже может быть официальней?
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29.06.2024 19:05 Відповісти
Мітинг у Подгориці з російськими триколорами і літерою Z, якій охороняють поліцейські, а прокуратура не бачить у символах російської агресії проти України нічого протизаконного.

Зірвані концерти в Будві і Которі "Ляпіса", який позиціонує себе як український гурт і збирає гроші на ЗСУ...

І на цьому тлі виконувач обов'язків прем'єр-міністра Дрітан Абазович, який влітку 2022 року побував у Ірпені та Бородянці, а тепер, у лютому 2023-го, радіє запуску в Чорногорії горілчаного заводу найбільшої алкогольної компанії Росії.

"Водка", вочевидь, необхідна Чорногорії, тому що "хороші росіяни", що масово кинулися в балканську країну після початку повномасштабної російської агресії проти України, хочуть пити звичні напої, а не якусь незрозумілу ракію.

"Але як же ж так? - запитаєте ви. - Ми чули, що протягом 2022 року чорногорська влада вислала 85% працівників російського посольства в Подгориці (очевидно, що за шпигунство)". Це дійсно так. Але, як стверджує посол РФ у Чорногорії Владислав Масленніков, дії офіційної Подгориці різко контрастують зі ставленням чорногорського суспільства, народу Чорногорії до Росії та громадян РФ.
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29.06.2024 19:10 Відповісти
В Нью-Йорке вон дни кацапской культуры. Все ахфициально, аквафрешные растяжки, тупые шлюхи в кокошниках, балалайки, медведи, фофудья. Полиция охраняет. Причем тут одно ко второму?
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29.06.2024 19:18 Відповісти
Ты уверен, что в Нью Йорке дадут провести митинг под свастикой Z ? А вот в этих "мелочах" и короется принципиальное отличие. Друзья Украины - это не те, кто запрещают бабалайки, а те, кто понимают причины нынешней войны и поэтому помогают Украине.
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29.06.2024 19:20 Відповісти
Кстати, "Ляпис" - это не анти-кокошник, это - анти-"Шаман".
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29.06.2024 19:23 Відповісти
А ти глянь на це з іншого боку:
1) Кацапні в Чорногорії повно
2) "Водка" більш для кацапів звична ніж "ракія"
3) Торгівля в Чорногорії поповнює бюджет Чорногорії
4) З бюджету Чорногорії йдуть гроші на допомогу Україні
5) Кацапи швидше спиваються!
Одні "ніштяки" для нас!
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30.06.2024 05:34 Відповісти
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30.06.2024 16:52 Відповісти
Ты бывал в Черногории? Я вот до войны часто бывал и в Черногории и в Хорватии. Принципиально с женой общались исключительно на украинском языке. Так вот, в Черногории количество москалей на душу населения зашкаливало, особенно в Свети Стефане, и только там, услышав украинскую речь, некоторые туристы испуганно смотрели на нас или отходили в сторону. Это все происходило до 2014 года.
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29.06.2024 19:15 Відповісти
Возможно, есть смысл поменять местами "официально" и "неофициально" для Черногории, но то, что там "не все так однозначно" - это 100%.
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29.06.2024 19:18 Відповісти
- Вы должны понимать, что наши партнеры весьма озабочены вашей последней неудачей...
- Они всегда озабочены - они же исламские террористы!
(с) Голый пистолет

Это Балканы, там всегда все не одназначно
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29.06.2024 19:21 Відповісти
Ну вот Балканы разные. И Черногория всегда больше симпатизировала кацапам, чем та же Хорватия. Чтобы это ощутить, достаточно туда съездить и сравнить.
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29.06.2024 19:25 Відповісти
А в-третьих, на Балканах точно не хотят вернуться в Югославию и переподписать Варшавский договор, поэтому и Черногория, и даже в некотором роде Сербия, неофициально помогают Украине.
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29.06.2024 19:01 Відповісти
- Слухай, а чого у Білорусі так багато "вати"?
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...

*
Прокидається Білорусь серед ночі Відчуває - їй задерли нічну сорочку і, нахабно розсуваючи їй ноги, пхають щось тверде у "проміжжя"!
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!

*

Білорусь - «затичка в жопі» Росії!

*

- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зручная и нигде не натирает"!
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30.06.2024 05:27 Відповісти
«В низці мінно-вибухових загороджень є проходи», якими ДʼЄрмак їздить на неМінські переговори.
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29.06.2024 18:09 Відповісти
Лучше коров доить, чем говорить!
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29.06.2024 18:12 Відповісти
Надеюсь когда-нибудь этому уссатому Таракану покажут "от куда собиралось нападение..."
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29.06.2024 18:32 Відповісти
********..
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29.06.2024 18:35 Відповісти
Пусть боятся, оправдываться не надо! Они участвовали во вторжении в Украину !
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29.06.2024 18:35 Відповісти
напряженность? так отведите своих выродков на 25 км к северу от границы, и будет вам покой, говноеды картошечные.
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29.06.2024 18:42 Відповісти
Виженіть москалів, і напруженість зникне
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29.06.2024 18:45 Відповісти
Попытка выхода из ОДКБ приведет к прямой оккупации Беларуси. После чего беларусам и украинцам станет только хуже.
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29.06.2024 19:27 Відповісти
Отодраників бульбафюреру терміново
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29.06.2024 18:56 Відповісти
Підготовка рашистів до розширення фронту на кордоні з Білорусією
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29.06.2024 19:28 Відповісти
Путин не будет удовлетворен завоеванием северо-востока Украины. Единственный результат, который он примет, - это захват Киева, - https://www.foreignaffairs.com/ukraine/how-russian-elites-made-peace-war Foreign Affairs со ссылкой на бизнесмена, имеющего тесные связи с Кремлем

▪️Российская элита, которая была против войны, примирилась с этим и сейчас обсуждает, какие условия для России могут считаться победой;
▪️"Мыhttps://t.me/insiderUKR должны победить в этой войне. Иначе они не дадут нам жить и Россия рухнет", - заявил один из них;
▪️Если Россия начнет вторую кампанию по захвату украинской столицы, то, скорее всего, начнется наступление из Беларуси, как это было зимой 2022 года, которое будет включать в себя продвижение российских войск около Чернобыльской АЭС;
▪️многие в Москве считают, что на этот раз, когда армия России укрепится, а резервы Украины ослабнут, их страна может победить. По мнению российской элиты, украинцы просто слишком устали, чтобы выстроить еще одну упорную оборону;
▪️элита в Москве считает, что чтобы победить своих настоящих врагов в Брюсселе и Вашингтоне, Путин может почувствовать, что ему нужно атаковать члена НАТО.https://t.me/insiderUKR Это может быть Эстония или Латвия;
▪️российские олигархи не боятся ядерного конфликта, так как считают, что НАТО не посмеет ответить. По их мнению, НАТО будет охвачено такой паникой и хаосом, что вообще мало что сможет сделать;
▪️Подобная провокацияhttps://t.me/insiderUKR может оказаться особенно полезной для России в преддверии президентских выборов в США;
▪️при этом, некоторых из элиты считают, что война в Украине соответствует политическим интересам Путина, и поэтому он будет продолжать сражаться до конца своих дней.
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29.06.2024 19:33 Відповісти
НАТО не посмеет ответить - посмеет. Тем более теперь, когда очевидно, что хваленые "Кинжалы" сбиваются западными средствами ПВО технологического уровня 90-х годов. НАТО начало раскачивать ВПК и наращивать технологическое преимущество - не в мультфильмах, как путин - а реальное. Не знаю, что там думает кремлевская элита, но страна, которая не моргнув глазом, первой применила ядерное оружие на планете, имеет очень высокие шансы ответить массированным ударом всеми средствами НАТО, если со стороны рф возникнет даже просто угроза применения ядерного оружия.
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30.06.2024 16:59 Відповісти
Ну хто перший кричить: Тримайте вора! Звісно сам......
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29.06.2024 19:33 Відповісти
Тарганяра як подумає про кордон України, так у нього напруженість ануса спостерігається? Правильно напружується.
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29.06.2024 19:34 Відповісти
І шо-почали тра"атись від напруженості? Який накуй толк віл таких новин? журналісти-ви *******?
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29.06.2024 19:49 Відповісти
Даже авиацию уже перекинули туда.
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29.06.2024 20:01 Відповісти
Цитата від ДВ( німецька хвиля ) Міноборони Білорусі стягнуло додаткові сили ППО до кордону з Україною, пояснивши це "наростанням напруженості" - зокрема, активною розвідкою ЗСУ та поміченими поблизу Білорусі підрозділами РДК.
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29.06.2024 23:22 Відповісти
А так читайте про "загрозу для Білорусі" з боку України! навпаки та отримайте ПРАВДУ.
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29.06.2024 23:25 Відповісти
Якщо білоруси пишуть про "напруженість" - то хай не "напружуються" (третій рік проводячи навчання поблизу своїх кордонів) І "напруження" відразу зникне! А ми не будемо тримать біля кордонів БРСР мережу комплексів по виготовленню "чіпсів"
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30.06.2024 06:40 Відповісти
 
 