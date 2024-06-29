Хорватія продовжить надавати Україні всі форми підтримки, - прем’єр Пленкович

Хорватія допомагає Україні в політичній, дипломатичній, технічній, гуманітарній, економічній та військовій сферах, і надалі продовжить надавати всі форми підтримки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це під час виступу на Дубровницькому форумі заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович.

Він вказав на негативні наслідки для Європи та світу пандемії Covid-19, "продовжені російською агресією проти України, яка знецінила важливість міжнародного права, фундаментальних принципів".

"Від імені уряду Хорватії я хотів би ще раз висловити свою підтримку Україні, українському народові, президенту, усьому уряду і подякувати міністру Кулебі за те, що він приїхав сьогодні до Дубровника", - зазначив Пленкович.

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Прем'єр наголосив, що серед величезної кількості країн існує єдність у підтримці України. Так, Пленкович нагадав про нещодавній Глобальний саміт миру у Швейцарії, де, як він зазначив, було представлено близько сотні міжнародних організацій і країн, які підтримали проєкт пошуку мирного вирішення наслідків російської агресії проти України, а не рішення, що винагородило б агресора і тим самим надіслало би негативний сигнал решті потенційних агресорів.

"Хорватія допомагає Україні в політичній, дипломатичній, технічній, гуманітарній, економічній та військовій сферах, і ми продовжимо надавати всі форми підтримки. Особливо з урахуванням наших конкретних інтересів у розслідуванні воєнних злочинів, у гуманітарному розмінуванні, з яким ми стикаємося вже 30 років і який ми завершимо тільки в березні 2026 року", - додав Пленкович.

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