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Новини
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Кулеба і міністр Північної Македонії Муцунський обговорили підготовку безпекової угоди

Дмитро Кулеба і Тимчо Муцунський

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів зустріч із міністром закордонних справ і торгівлі Північної Македонії Тимчо Муцунським.

Про це повідомили в МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"Я був радий зустрітися з новопризначеним міністром закордонних справ і торгівлі Північної Македонії Тимчо Муцунським.

Ми обговорили шляхи розширення нашого двостороннього співробітництва та просування на шляху до вступу наших країн до ЄС. Ми також зосередилися на підготовці двосторонньої угоди про безпеку.

Також читайте: Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками. Це передбачає $60 млрд щорічної підтримки впродовж наступних 4 років, - Шмигаль

Я подякував Північній Македонії за участь в інавгураційному Саміті миру", - зазначив Кулеба.

Крім того, сторони обговорили подальші спільні кроки на шляху до відновлення міжнародної безпеки та довгострокового миру відповідно до Статуту ООН та Формули миру.

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Автор: 

безпека (944) Македонія (117) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
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29.06.2024 19:41
+3
С пінгвінами підготували текст угоди,не просто ж так на них кошти виділили.Довбойоб Дикий зря штани протира??
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29.06.2024 19:40
+2
Кожен день рашисти вбивають десятки мирних українців ,руйнуются міста і села ,через провальну мобілізацію ворог захоплює нові території ,а влада граєтся в безпекові угоди.
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29.06.2024 19:41
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С пінгвінами підготували текст угоди,не просто ж так на них кошти виділили.Довбойоб Дикий зря штани протира??
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29.06.2024 19:40 Відповісти
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29.06.2024 19:41 Відповісти
ну в принципі так і є
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29.06.2024 19:44 Відповісти
Кожен день рашисти вбивають десятки мирних українців ,руйнуются міста і села ,через провальну мобілізацію ворог захоплює нові території ,а влада граєтся в безпекові угоди.
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29.06.2024 19:41 Відповісти
Влада виконує план-Оман,що не зрозуміло?Є ще люди,які цього не розуміють чи не вірять в Оман?
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29.06.2024 19:45 Відповісти
не мобілізацію, а політику зеленої *****.
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29.06.2024 19:45 Відповісти
мала всьо парішаєт

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29.06.2024 19:48 Відповісти
Отаким воно стане коли почне тікати кудись в Південу Америку, тільки поброється
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29.06.2024 20:59 Відповісти
Кулібін у дЄрмака дозвіл отримав? Чи " своєвольнічає"?
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29.06.2024 19:51 Відповісти
Доволі рідкісна подія - зустріч міністра закордонних справ із фактичним радником керівника ОПи у закордонних справах.
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29.06.2024 19:52 Відповісти
А отой, куратор Оманський, єрмак, дав дозвіл кулебі, як керовніку МЗС, на такі дії??
Самоуправство… волюнтаризм … шмигаль отримає від ОПУ,запотиличників на СТАВЦІ!
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29.06.2024 19:53 Відповісти
Про "формулу миру"
Називайте речі свома іменами - БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ 2
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29.06.2024 20:58 Відповісти
Хто кого буде захищати за цим договором?
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29.06.2024 21:09 Відповісти
 
 