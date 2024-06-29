Кулеба і міністр Північної Македонії Муцунський обговорили підготовку безпекової угоди
Глава МЗС Дмитро Кулеба провів зустріч із міністром закордонних справ і торгівлі Північної Македонії Тимчо Муцунським.
Про це повідомили в МЗС, передає Цензор.НЕТ.
"Я був радий зустрітися з новопризначеним міністром закордонних справ і торгівлі Північної Македонії Тимчо Муцунським.
Ми обговорили шляхи розширення нашого двостороннього співробітництва та просування на шляху до вступу наших країн до ЄС. Ми також зосередилися на підготовці двосторонньої угоди про безпеку.
Я подякував Північній Македонії за участь в інавгураційному Саміті миру", - зазначив Кулеба.
Крім того, сторони обговорили подальші спільні кроки на шляху до відновлення міжнародної безпеки та довгострокового миру відповідно до Статуту ООН та Формули миру.
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