Глава МЗС Австрії різко відповів депутату проросійської партії щодо підтримки України: Будете нейтральними і коли на нас нападуть?

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував позицію право-популістської проросійської Австрійської партії свободи, яка критикує підтримку Віднем України та називає її "воюючою стороною".

Про це глава австрійського зовнішньополітичного відомства заявив під час виступу у Федеральній раді (верхня палата парламенту) Австрії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я хотів би сказати дещо дуже чітке попереднім ораторам і присутнім тут партіям: Австрійський федеральний уряд зайняв дуже чітку зовнішньополітичну лінію в кожному з цих випадків і продовжуватиме її дотримуватися, на відміну від деяких партій, які не знають: "Я в залі чи не в залі, коли виступає Президент України Зеленський?", або які не знають: "Чи я нейтральний по відношенню до терористичної організації ХАМАС, чи до демократичної держави Ізраїль", або які вважають, що вони можуть зберегти мир і нейтралітет, роблячи реверанси Росії – для мене це неправильне розуміння зовнішньої політики і політики нейтралітету", - сказав він.

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Таким чином Шалленберг відреагував передусім на промову депутата від крайнє правої та проросійської Австрійської партії свободи Маркуса Ляйнфельнера з Штирії, який виступав перед цим з критикою уряду Австрії за підтримку України та нібито порушення нейтралітету країни. Депутат, зокрема, звинуватив федеральний уряд у тому, що він став на бік "воюючої нації" та "воюючої сторони" України та фінансує "режим Зеленського", а також розкритикував санкції ЄС проти Росії.

Глава МЗС Австрії у відповідь запитав цього депутата з Партії свободи, чи зберігатиме його партія нейтралітет, коли на саму Австрію буде здійснено напад.

"Нам потрібні системи, в яких одна держава вважає, що тільки тому, що вона більша і має ядерну зброю, вона може забрати все, що хоче, у свого сусіда? Чи будете ви і тоді, шановна FPÖ, зберігати нейтралітет, коли на нас нападуть? Чи ви тоді скажете: "Ах, тепер ми повинні зберігати нейтралітет?", - запитав Шалленберг.

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Він наголосив, що Австрія має займати "чітку лінію поведінки" та дотримуватися "активної політики цінностей та нейтралітету".

"Просто щоб ще раз прояснити: якщо хтось не може відрізнити в Україні жертву від злочинця, і робить підміну понять та називає саму Україну воюючою стороною, то я вважаю це досить авантюрним. Адже про що ми говоримо? Не стільки про Україну, скільки про цей факт: планета, на якій хтось просто каже: Я хочу захопити мого сусіда зараз, тому що я заперечую його право на існування, і я просто відберу його частину, тому що вона мені підходить... Це – планета, яка є дуже небезпечною для нас", - наголосив австрійський міністр.