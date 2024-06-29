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Новини
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Глава МЗС Австрії різко відповів депутату проросійської партії щодо підтримки України: Будете нейтральними і коли на нас нападуть?

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував позицію право-популістської проросійської Австрійської партії свободи, яка критикує підтримку Віднем України та називає її "воюючою стороною".

Про це глава австрійського зовнішньополітичного відомства заявив під час виступу у Федеральній раді (верхня палата парламенту) Австрії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я хотів би сказати дещо дуже чітке попереднім ораторам і присутнім тут партіям: Австрійський федеральний уряд зайняв дуже чітку зовнішньополітичну лінію в кожному з цих випадків і продовжуватиме її дотримуватися, на відміну від деяких партій, які не знають: "Я в залі чи не в залі, коли виступає Президент України Зеленський?", або які не знають: "Чи я нейтральний по відношенню до терористичної організації ХАМАС, чи до демократичної держави Ізраїль", або які вважають, що вони можуть зберегти мир і нейтралітет, роблячи реверанси Росії – для мене це неправильне розуміння зовнішньої політики і політики нейтралітету", - сказав він.

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Таким чином Шалленберг відреагував передусім на промову депутата від крайнє правої та проросійської Австрійської партії свободи Маркуса Ляйнфельнера з Штирії, який виступав перед цим з критикою уряду Австрії за підтримку України та нібито порушення нейтралітету країни. Депутат, зокрема, звинуватив федеральний уряд у тому, що він став на бік "воюючої нації" та "воюючої сторони" України та фінансує "режим Зеленського", а також розкритикував санкції ЄС проти Росії.

Глава МЗС Австрії у відповідь запитав цього депутата з Партії свободи, чи зберігатиме його партія нейтралітет, коли на саму Австрію буде здійснено напад.

"Нам потрібні системи, в яких одна держава вважає, що тільки тому, що вона більша і має ядерну зброю, вона може забрати все, що хоче, у свого сусіда? Чи будете ви і тоді, шановна FPÖ, зберігати нейтралітет, коли на нас нападуть? Чи ви тоді скажете: "Ах, тепер ми повинні зберігати нейтралітет?", - запитав Шалленберг.

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Він наголосив, що Австрія має займати "чітку лінію поведінки" та дотримуватися "активної політики цінностей та нейтралітету".

"Просто щоб ще раз прояснити: якщо хтось не може відрізнити в Україні жертву від злочинця, і робить підміну понять та називає саму Україну воюючою стороною, то я вважаю це досить авантюрним. Адже про що ми говоримо? Не стільки про Україну, скільки про цей факт: планета, на якій хтось просто каже: Я хочу захопити мого сусіда зараз, тому що я заперечую його право на існування, і я просто відберу його частину, тому що вона мені підходить... Це – планета, яка є дуже небезпечною для нас", - наголосив австрійський міністр.

Автор: 

Австрія (974) Шалленберг Александер (61)


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Топ коментарі
+19
За підтримку Українців, у їх протистоянні московській окупації, дякуємо Австрії!
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29.06.2024 20:01
+5
Срезал (с)
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29.06.2024 19:58
+5
...планета, на якій хтось просто каже: Я хочу захопити мого сусіда зараз, тому що я заперечую його право на існування, і я просто відберу його частину, тому що вона мені підходить... Це - планета, яка є дуже небезпечною для нас

Цій планеті вже звісдос якщо треба доводити подібні речі...
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29.06.2024 20:18
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Срезал (с)
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29.06.2024 19:58 Відповісти
Нейтральний - він і в Африці нейтральний....
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29.06.2024 20:00 Відповісти
За підтримку Українців, у їх протистоянні московській окупації, дякуємо Австрії!
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29.06.2024 20:01 Відповісти
Я хотів би сказати дещо дуже чітке попереднім ораторам. Джерело:

Попередні оратори вони такі, без мізків. І не лише у них.)
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29.06.2024 20:10 Відповісти
...планета, на якій хтось просто каже: Я хочу захопити мого сусіда зараз, тому що я заперечую його право на існування, і я просто відберу його частину, тому що вона мені підходить... Це - планета, яка є дуже небезпечною для нас

Цій планеті вже звісдос якщо треба доводити подібні речі...
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29.06.2024 20:18 Відповісти
Яка така планета - шось ці двоногі бібізяни забагато на себе беруть , планеті начхати будуть чи ні хтось там копошитися на її поверхні - а будуть нагліти планета має чим бібізянам мозки вправити ( точніше декілька нейронів - бо поведінка бібізян не показує наявність повноцінного мозку ).
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30.06.2024 01:54 Відповісти
Спецслужби Австрії мають перевірити зрадника сраколиза Ляйнфельнера та депортувати на паРашу в родниє *****
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29.06.2024 20:29 Відповісти
От-от Точно так само як зробили в США століття тому Вони примусово завантажили кілька сот своїх місцевих комуністів на пароплав і відправили до Радянської Росії Де їм "жаба цицьки дала"!
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30.06.2024 05:49 Відповісти
Австрія, дякуємо!
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29.06.2024 20:34 Відповісти
Та що там казати, якщо в самій Україні підтримуючих напад Россії багато!
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29.06.2024 20:48 Відповісти
придурашене, як ти ерефію чи кацапію написав?
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29.06.2024 21:00 Відповісти
став на бік "воюючої нації" та "воюючої сторони" України та фінансує "режим Зеленського" Джерело:

дебіл однозначно чи моральний каліка, але із виділеним словом погоджуюсь...
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29.06.2024 20:59 Відповісти
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29.06.2024 21:35 Відповісти
Молодець, справжній дипломат , відстібав путінського любителя .
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29.06.2024 23:42 Відповісти
Підтримую, бо кажу те саме. Справа не лише в Україні. Якщо Захід проковтне загарбання орками України, то далі лише одне питання - хто наступний? Бо прецедент порушення принципу поваги суверенітету та територіальної цілісності тільки на руку ******** гітлерам
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30.06.2024 00:32 Відповісти
все по суті. Але що саме австрія зробила для України?
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30.06.2024 01:01 Відповісти
 
 