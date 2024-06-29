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Новини
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Глава МЗС Польщі Сікорський пропонує конфіскувати 300 млрд росактивів, щоб перемогти Путіна у грі на ескалацію

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

Росія не є непереможною і Захід все ще може перемогти Володимира Путіна.

Про це глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів, виступаючи з лекцією в британському Фонді Дітчлі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейська правда.

Сікорський зазначив, що Путін "виграє цю війну, якщо ми його не зупинимо". Та він висловив переконання, що Захід зможе це зробити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ може тримати в Калінінградській області близько 100 ядерних боєголовок, - глава МЗС Польщі Сікорський

"Всупереч своїй божевільній пропаганді, Росія не є непереможною. Вона програла частину своїх воєн. Кремль можна зупинити і навіть перемогти – ми просто забули про це.

Рональд Рейган казав, що його стратегія щодо Радянського Союзу була простою, якщо не сказати спрощеною: "Ми виграємо, а вони програють". Мені подобається такий підхід", – зауважив Сікорський.

Для переваги над РФ, за його словами, потрібно заново навчитися вигравати в грі на ескалацію.

"Наприклад, ми могли б конфіскувати всі 300 мільярдів євро російських суверенних активів. Путін їх вже списав, він не сподівається їх повернути. Але він також не думає, що нам вистачить сили їх забрати. Поки що ми доводимо, що він має рацію", – констатував глава польського МЗС.

Він додав, що Путін шкодує через розпад Радянського Союзу і тепер вирішив провести матч-реванш, кидаючи виклик "нашим цінностям, нашій безпеці і нашому способу життя".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має проводити складні реформи вже зараз, після війни буде важче, - глава МЗС Польщі Сікорський

"Наше завдання полягає в тому, щоб запобігти більш широкому конфлікту, але також і в тому, щоб перемогти. Разом, як частина міжнародного альянсу демократій, ми можемо це зробити", – зазначив Сікорський.

Якщо Росія переможе, хронічна нестабільність пошириться не лише на Європу, але й на весь світ, даючи додаткове паливо для глобальної коаліції диктатур, застеріг глава польського МЗС.

Автор: 

росія (65908) Сікорський Радослав (277) МЗС Польщі (217)


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Топ коментарі
+11
Но когда-нибудь я сведу с ним счеты, Джим. Я уже все обдумал. Подкрадусь к нему ночью с ножом и проделаю в пологе над его кроватью хорошую дырку, чтобы его покусали москиты. Я буду не я, если не сделаю этого.

(О. Генри, "Всего понемножку")
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29.06.2024 22:22
+9
Вони чекать , партнери, щоб цим 300 млрд було чим годувати рашку , КОЛИ (якщо) ВОНИ ДАДУТЬ ПЕРЕМОГТИ УКРАЇНІ .
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29.06.2024 22:16
+9
А кінчати ***** не збираєтесь?
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29.06.2024 22:16
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Вони чекать , партнери, щоб цим 300 млрд було чим годувати рашку , КОЛИ (якщо) ВОНИ ДАДУТЬ ПЕРЕМОГТИ УКРАЇНІ .
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29.06.2024 22:16 Відповісти
Авіація РФ стоїть просто неба неподалік кордону, але США забороняють бити туди, - Forbes

8:14, 29.06.24Дальності ракет ATACMS вистачило б, щоб одним ударом накрити авіабазу, але на це немає дозволу.


Росіяни навіть не ховають літаки, бо "Дядько Сем" гарантує їм безпеку / фото wikipedia.org

Російські літаки, які щодня https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-yak-zsu-mozhut-protidiyati-rosiyskim-aviabombam-12679938.html тероризують Україну , базуються на аеродромах менш ніж у 200 км від лінії кордону, однак ЗСУ не можуть їх знищити на землі через заборону США. Про це пише https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/06/28/russias-most-dangerous-jets-are-parked-in-the-open-a-hundred-miles-from-ukraine-but-kyiv-needs-washingtons-permission-to-strike-them/ Forbes .

Видання наводить приклад воронезької авіабази "Балтімор", розташованої якраз у радіусі досяжності ракет ATACMS. З цього аеродрому щодня злітають винищувачі-бомбардувальники Су-34, які закидують лінію фронту та прифронтові населені пункти України потужними плануючими авіабомбами.

Десятки Су-34 регулярно паркуються просто неба на асфальті нещодавно відремонтованої бази. "Україна потенційно може вивести з ладу весь оперативний флот [літаків], який там дислокується, якщо їй буде дозволено завдати такого удару", - зазначає українська аналітична група Frontelligence Insight.

Наразі адміністрація Джо Байдена забороняє Україні бити по цій базі американськими ракетами, пропонуючи збивати літаки в повітрі. Однак росіяни для того і використовують плануючі бомби, які запускаються здалеку, аби не потрапити в радіус дії української ППО. Крім того, Україні гостро не вистачає далекобійних систем ППО, аби ризикувати ними, підтягуючи впритул до кордону.

"Спроба влаштувати засідку на ці реактивні літаки за допомогою батареї Patriot у середовищі, насиченому безпілотниками... становить значні ризики", - зазначають у Frontelligence Insight.
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29.06.2024 22:18 Відповісти
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vsu-udarili-po-himzavodu-klyuchevomu-zvenu-*********-rf.html https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vsu-udarili-po-himzavodu-klyuchevomu-zvenu-*********-rf.html

500 км від рашки хімзавод дронами Кушнарь
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29.06.2024 22:35 Відповісти
Кушнарь, вечір 29 червня

Катастрофа ПВО России: ВСУ вырезали 8 ЗРК. Работали новейшими дронами

https://www.youtube.com/watch?v=CXVqtszqc_0
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29.06.2024 22:37 Відповісти
блог Юрій Бутусов

Президент та його офіс захищають шантажиста?Джерело:
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29.06.2024 22:45 Відповісти
Часов Яр: ВСУ выбили врага. Рекорд Bradley. Противник жалуется на артиллерию Украины-

чудове відео розгляд новини від Кушнаря за 27 червня

https://www.youtube.com/watch?v=ZnYpJlQggv0&t=221s
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29.06.2024 22:41 Відповісти
Ці комплекси в ізраїльтян прослужили 30 років: Defense Express про можливу передачу Ізраїлем ЗРК Patriot
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-tsi-kompleksi-v-izrailtyan-prosluzhili-30-rokiv-defense-express-pro-mozhlivu-peredachu-izrailem-zrk-patriot-ukraini
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29.06.2024 22:43 Відповісти
А кінчати ***** не збираєтесь?
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29.06.2024 22:16 Відповісти
А що це дасть? Там таких 140 млн., хоча сподіваюсь вже значно меньше ...
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29.06.2024 22:28 Відповісти
Ну і .... - рашка тільки на нафті зараз має 200 млд дол на рік
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29.06.2024 22:18 Відповісти
І що?
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29.06.2024 22:20 Відповісти
Гроші на віину є
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29.06.2024 22:22 Відповісти
,,Захід все ще може перемогти росію,, Чесно кажучи така риторика якась дуже попаданська.Тобто, висловлюється що є якийсь мізерний шанс. Мовляв, раніше був більший, але, все ще можливо. Це піпець, панове! Маючи економіку, людські резерви,рівень військової техніки колективний Захід каже- Ще є можливість перемоги над Москвою. Допускає такий шанс.Гидота!
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29.06.2024 22:19 Відповісти
А навіщо її перемагати ?
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29.06.2024 22:20 Відповісти
Для власної безпеки.
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29.06.2024 22:23 Відповісти
З Зеленським ми переможемо і без допомоги Заходу !
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29.06.2024 22:41 Відповісти
Розумію. Але допомогти вже не можу.
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29.06.2024 22:45 Відповісти
Тільки якщо сценарій перемоги напишуть сценаристи 95-го квАрталу!
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29.06.2024 23:22 Відповісти
Но когда-нибудь я сведу с ним счеты, Джим. Я уже все обдумал. Подкрадусь к нему ночью с ножом и проделаю в пологе над его кроватью хорошую дырку, чтобы его покусали москиты. Я буду не я, если не сделаю этого.

(О. Генри, "Всего понемножку")
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29.06.2024 22:22 Відповісти
Треба перестати красти гроші західних платників податків, - Євген Магда https://www.youtube.com/watch?v=fNnJyCowmC4
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29.06.2024 22:49 Відповісти
Завтра Франція вибере прокремлівський рух - що робити із цим божевіллям?
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29.06.2024 22:54 Відповісти
Франція вступить в ОДКБ і ШОС.
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29.06.2024 23:24 Відповісти
Ця тема вже давно гуляє по ЄС ,Сікорський діло каже ,штовхає цей "локомотив"...бо треба зупиняти вже не тільки московію а і китай
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29.06.2024 23:07 Відповісти
вони зупинити можуть тільки українські фури !
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29.06.2024 23:57 Відповісти
Вже давно пора роздуплитись.
А не соплі жувати.
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30.06.2024 00:46 Відповісти
 
 