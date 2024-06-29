Глава МЗС Польщі Сікорський пропонує конфіскувати 300 млрд росактивів, щоб перемогти Путіна у грі на ескалацію
Росія не є непереможною і Захід все ще може перемогти Володимира Путіна.
Про це глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів, виступаючи з лекцією в британському Фонді Дітчлі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейська правда.
Сікорський зазначив, що Путін "виграє цю війну, якщо ми його не зупинимо". Та він висловив переконання, що Захід зможе це зробити.
"Всупереч своїй божевільній пропаганді, Росія не є непереможною. Вона програла частину своїх воєн. Кремль можна зупинити і навіть перемогти – ми просто забули про це.
Рональд Рейган казав, що його стратегія щодо Радянського Союзу була простою, якщо не сказати спрощеною: "Ми виграємо, а вони програють". Мені подобається такий підхід", – зауважив Сікорський.
Для переваги над РФ, за його словами, потрібно заново навчитися вигравати в грі на ескалацію.
"Наприклад, ми могли б конфіскувати всі 300 мільярдів євро російських суверенних активів. Путін їх вже списав, він не сподівається їх повернути. Але він також не думає, що нам вистачить сили їх забрати. Поки що ми доводимо, що він має рацію", – констатував глава польського МЗС.
Він додав, що Путін шкодує через розпад Радянського Союзу і тепер вирішив провести матч-реванш, кидаючи виклик "нашим цінностям, нашій безпеці і нашому способу життя".
"Наше завдання полягає в тому, щоб запобігти більш широкому конфлікту, але також і в тому, щоб перемогти. Разом, як частина міжнародного альянсу демократій, ми можемо це зробити", – зазначив Сікорський.
Якщо Росія переможе, хронічна нестабільність пошириться не лише на Європу, але й на весь світ, даючи додаткове паливо для глобальної коаліції диктатур, застеріг глава польського МЗС.
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8:14, 29.06.24Дальності ракет ATACMS вистачило б, щоб одним ударом накрити авіабазу, але на це немає дозволу.
Росіяни навіть не ховають літаки, бо "Дядько Сем" гарантує їм безпеку / фото wikipedia.org
Російські літаки, які щодня https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-yak-zsu-mozhut-protidiyati-rosiyskim-aviabombam-12679938.html тероризують Україну , базуються на аеродромах менш ніж у 200 км від лінії кордону, однак ЗСУ не можуть їх знищити на землі через заборону США. Про це пише https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/06/28/russias-most-dangerous-jets-are-parked-in-the-open-a-hundred-miles-from-ukraine-but-kyiv-needs-washingtons-permission-to-strike-them/ Forbes .
Видання наводить приклад воронезької авіабази "Балтімор", розташованої якраз у радіусі досяжності ракет ATACMS. З цього аеродрому щодня злітають винищувачі-бомбардувальники Су-34, які закидують лінію фронту та прифронтові населені пункти України потужними плануючими авіабомбами.
Десятки Су-34 регулярно паркуються просто неба на асфальті нещодавно відремонтованої бази. "Україна потенційно може вивести з ладу весь оперативний флот [літаків], який там дислокується, якщо їй буде дозволено завдати такого удару", - зазначає українська аналітична група Frontelligence Insight.
Наразі адміністрація Джо Байдена забороняє Україні бити по цій базі американськими ракетами, пропонуючи збивати літаки в повітрі. Однак росіяни для того і використовують плануючі бомби, які запускаються здалеку, аби не потрапити в радіус дії української ППО. Крім того, Україні гостро не вистачає далекобійних систем ППО, аби ризикувати ними, підтягуючи впритул до кордону.
"Спроба влаштувати засідку на ці реактивні літаки за допомогою батареї Patriot у середовищі, насиченому безпілотниками... становить значні ризики", - зазначають у Frontelligence Insight.
500 км від рашки хімзавод дронами Кушнарь
Катастрофа ПВО России: ВСУ вырезали 8 ЗРК. Работали новейшими дронами
https://www.youtube.com/watch?v=CXVqtszqc_0
Президент та його офіс захищають шантажиста?Джерело:
чудове відео розгляд новини від Кушнаря за 27 червня
https://www.youtube.com/watch?v=ZnYpJlQggv0&t=221s
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-tsi-kompleksi-v-izrailtyan-prosluzhili-30-rokiv-defense-express-pro-mozhlivu-peredachu-izrailem-zrk-patriot-ukraini
(О. Генри, "Всего понемножку")
А не соплі жувати.