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Удар РФ по Вільнянську: п’ятеро постраждалих, з них одна дитина, - у тяжкому стані

Вільнянськ

Внаслідок ракетного удару по Вільнянську допомогу у лікарні отримало 20 людей, з них четверо дорослих та одна дитина знаходиться у важкому стані.

Про це в повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"На цей час є інформація про 7 загиблих мешканців. Допомогу у лікарні отримало 20 осіб. В стаціонарі знаходиться 7 людей. З них 4 дорослих та 1 дитина у тяжкому стані", - розповів він.

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Федоров додав, що провів нараду на місці, всі служби працюють, лікарі надають допомогу.

Іван Федоров про удар РФ по Вільнянську

Нагадаємо, війська РФ 29 червня ввечері атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Наразі відомо про 7 загиблих, з них 2 дітей, і 18 травмованих, з них 4 дітей, внаслідок російського удару.

Автор: 

Запорізька область (3706) Федоров Іван (651)


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