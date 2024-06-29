Удар РФ по Вільнянську: п’ятеро постраждалих, з них одна дитина, - у тяжкому стані

Внаслідок ракетного удару по Вільнянську допомогу у лікарні отримало 20 людей, з них четверо дорослих та одна дитина знаходиться у важкому стані.

Про це в повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"На цей час є інформація про 7 загиблих мешканців. Допомогу у лікарні отримало 20 осіб. В стаціонарі знаходиться 7 людей. З них 4 дорослих та 1 дитина у тяжкому стані", - розповів він.

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Федоров додав, що провів нараду на місці, всі служби працюють, лікарі надають допомогу.

Нагадаємо, війська РФ 29 червня ввечері атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Наразі відомо про 7 загиблих, з них 2 дітей, і 18 травмованих, з них 4 дітей, внаслідок російського удару.