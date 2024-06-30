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Удар РФ по Дніпру: На зв’язок вийшли двоє людей, яких вважали зниклими безвісти

Дніпро

У Дніпрі на зв’язок вийшли двоє людей, яких вважали зниклими безвісти після ракетного удару по житловому багатоповерховому будинку.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"На звʼязок вийшли двоє мешканців дніпровської багатоповерхівки, понівеченої під час вчорашньої атаки. Це мама і син. На щастя, з ними все гаразд. Коли сталася трагедія, родини не було вдома. Доля ще кількох людей залишається невідомою.

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Пошуково-рятувальна операція продовжується. Надзвичайники розбирають перекриття зруйнованих поверхів", - розповів він.

Сергій Лисак про атаку РФ по Дніпру

28 червня російська ракета влучила у житловий будинок в Дніпрі. Повідоляється, що кількість постраждалих сягнула 13 осіб. Серед них вагітна жінка. Також повідомлялося, що після атаки зниклими безвісти вважаються 5 людей.

Автор: 

Дніпро (3297) обстріл (29021)


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Хоч щось хороше..у сорочках народились..
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30.06.2024 00:42 Відповісти
Пощастило людям , що не потрапили під обстріл диких кацапів !!
Будтьте ви прокляті окупанти кончені 😡
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30.06.2024 00:48 Відповісти
 
 