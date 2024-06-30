Удар РФ по Дніпру: На зв’язок вийшли двоє людей, яких вважали зниклими безвісти

У Дніпрі на зв’язок вийшли двоє людей, яких вважали зниклими безвісти після ракетного удару по житловому багатоповерховому будинку.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"На звʼязок вийшли двоє мешканців дніпровської багатоповерхівки, понівеченої під час вчорашньої атаки. Це мама і син. На щастя, з ними все гаразд. Коли сталася трагедія, родини не було вдома. Доля ще кількох людей залишається невідомою.

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Пошуково-рятувальна операція продовжується. Надзвичайники розбирають перекриття зруйнованих поверхів", - розповів він.

28 червня російська ракета влучила у житловий будинок в Дніпрі. Повідоляється, що кількість постраждалих сягнула 13 осіб. Серед них вагітна жінка. Також повідомлялося, що після атаки зниклими безвісти вважаються 5 людей.