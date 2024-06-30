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Дебати практично не змінили думку виборців про Байдена і Трампа, - опитування

Трамп під час дебатів з Байденом

Президентські дебати у США, які спричинили переполох у таборі демократів і заклики замінити кандидатуру Джо Байдена, практично не змінили думки багатьох виборців щодо жодного з кандидатів.

Про це свідчить опитування Ipsos спільно з вебсайтом 538, який присвячений аналізу опитувань громадської думки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Згідно з аналізом, Трамп виявився явним переможцем дебатів. 60% сказали, що Трамп виступив найкраще, тоді як лише 21% сказав, що найкращим був Байден. 19% відповіли, що не знають.

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Утім, коли респондентів запитали, за яких кандидатів вони розглядають можливість проголосувати, з’ясувалося, що виборці практично не змінили свої рішення.

Байден втратив тільки невелику частку потенційних виборців. Після дебатів 46,7% потенційних виборців заявили, що розглядають можливість проголосувати за нього, що на 1,6 відсоткових пункта нижче, ніж було до дебатів.

Підтримка Трампа майже не змінилася, що, можливо, відображає той факт, що, хоча Байден погано виступив у четвер увечері, виборці також не були особливо вражені виступом Трампа. Частка потенційних виборців, які заявили, що розглядають можливість проголосувати за Трампа після дебатів, зросла з 43,5% до лише 43,9%.

Перед дебатами потенційних виборців запитали, які питання матимуть найбільший вплив на те, як вони проголосують цієї осені. Найпоширенішою відповіддю була інфляція або зростання витрат, далі йшли імміграція та політичний екстремізм або поляризація.

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Як і до дебатів, опитані ймовірні виборці вважають, що Трамп краще впорається з двома головними проблемами: інфляцією або зростанням витрат, а також з імміграцією. Однак виборці вважають, що Байден краще впорається з політичним екстремізмом або поляризацією, а також з наступним за значимістю питанням у списку – абортами.

Опитування провели у дві хвилі – до та після дебатів. Друга хвиля була проведена пізно ввечері 27 червня та рано вранці 28 червня серед 2543 ймовірних виборців, які раніше відповіли на запитання першої хвилі. Опитування має похибку 2,1 відсоткових пункта.

З цих респондентів 1700 дивилися дебати повністю або частково. Похибка в опитуванні тих, хто дивився дебати, становить 2,5 відсоткових пункта.

Автор: 

вибори (6717) дебати (351) опитування (1963) США (23326)


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Топ коментарі
+8
А що, вони після дебатів помолодшали ?
Чи порозумнішали ?
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30.06.2024 00:52
+7
трамп, сонце ясне - це біда не тільки для Америкі.
впевнений, що Україна вирощює свого тако ж самого ідіота як трамп,
за однією маленькою різницею - бубі нема щє 50ті,
а скільки воно до 70ті щє шашликів наробить Україні?
бо стан війни не скасується - ці гарсони назавжди.
а трамп?, ну шо трамп? - ну щє 4.
вік доґоняє внезпно...
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30.06.2024 01:44
+6
мою думку теж , два маразматика які хапаються старими руками за владу .
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30.06.2024 00:52
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Я читала інше - в ПОЛІТІКО наприклад. Довгомісячні умовляння Байдена призвели до цієї реакції. Вони були готові на два випадки ситуації. Але мабуть все недаремно відбулося саме на CNN- такий варіант запрошення для Трампа на чуже поле й така реакція своїх на свого...Та чи радісно тепер республіканцям , якщо демократи виберуть молодого демократа та теж порядного й достойного як Байден. А вони у них є! ,А у червоних залишиться дурний та старий - а з"їзд у них вже над носі
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30.06.2024 09:48 Відповісти
Байден норм, хватит блогерам панику разгонять.
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30.06.2024 09:08 Відповісти
Так так...підкачають енергетиком, ще гопака станцює
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30.06.2024 09:21 Відповісти
Теледебатами можна змінити думку лише ''телепузіків'' які вірять всьому що почують з телевізора. Виборці які стежать не за словами а за діями кандидатів мають свою думку і обгрунтовану позицію, і жодні ''дибати'' її не змінять.
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30.06.2024 09:23 Відповісти
Опитування виборців після дебатів саме так і показали ,
що їх думка не змінилася .
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30.06.2024 09:42 Відповісти
так так, після других дебатів ще щось трохи впаде та нейтральні не підуть взагалі.
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30.06.2024 09:50 Відповісти
Я звісно ще той експерт в виборчих питаннях США, але на мою думку, думка 98% виборців і не зміниться. Байдена могли прикотити на ліжку під крапельницею, а Трамп міг зняти в прямому ефірі штани і показати усім дупу, і все одно це не сильно змінило б результат.
Політична ситуація в США занадто поляризувалась (на 80% це заслуга саме Трампа). Половина голосуватиме за Байдена, бо 1) він демократ, а не клятий республіканець 2) за кого хочеш, аби не Трамп. А друга половина виборців голосуватиме за Трампа, бо 1) він ніби республіканець, а не клятий демократ. 2) бо це Трамп, Make America great again 2.0. і все таке.
І вирішить долю виборів - а.) декілька відсотків тих хто коливається в виборі, б) ті хто визначився, але може проголосує, а може і ні.
Зараз там ідеальна ситуація для третього незалежного кандидата, але з тих про кого писали, як можливих кандидатів, то краще вже або Байден чи Трамп, вони суттєво адекватніші від альтернатив. Втім ідеальна ситуація це нові кандидати від демів та респів. Більш класичні по своїм поглядам, та дійсно трохи молодші.
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30.06.2024 10:01 Відповісти
Почти все так и есть, за исключнием 3го кандидата. Такой кандидат имеет 0 шансов, но он наверняка отберет голоса у одной из сторон и гарантированно сделает другую победителем. Если это конечно кандидат имеющий серьезный вес, бо так то на всех выборах имеется 3й, а то и 4й претендент - то от либертарианцев, то еще от чего, да только о них никто слыхом не слыхивал и естественно за них не голосует.
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30.06.2024 17:36 Відповісти
За президента Байдена почалось повномасштабне вторгнення в Україну, напади на Ізраїль.
5 листопада вибори в США - хто стане президентом невідомо.
Проте вже зараз всі заговорили про мирний план, що готові домовлятись кожний на своїх умовах - за діючого президента США.
Ця можливість існувала 2.5 роки - говорити почали зараз.

Якщо вірити, що Трамп куплений росією, та може стати президентом.
Тоді чому росія почала заявляти, що готова домовлятися тільки на своїх умовах
Можна просто почекати поки Трамп стане президентом, та домовлятися зі своїм "купленим"
Якщо Байден стане президентом, то нічого не зміниться, та відомо як себе поводити.
Виходить краща стратегія - почекати півроку, та діяти за обставинами

Для України дійсно важливо укладання миру.
Вийти на кордони 91 року, за поточної підтримки - поки немає можливості.
Радники Трампа озвучили план - території не віддаються, повернення тільки через переговори. Озброення України до зубів.
Україна через "Саміт миру" - хоче укласти мир, до можливої зміни президента.
Тобто план повинен бути кращий, ніж пропонують радники Трампа?
А хіба новий президент зможе завадити "Саміту миру", та укладання миру згідно саміту?
Або змусити Україну виконувати свій план, якщо завтра буде "Саміт миру"

Цікаво чи є зв'язок між перемовинами та виборами
Якщо є, то росія хочє зафіксувати "профіт" до виборів - не чекаючи "свого купленого", як всі вважають

Китай з Тайванем теж цікаво - якщо президент не змінюється то можна ще почекати
Якщо змінюється, то вікно можливостей зачиняється, або ...
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30.06.2024 12:43 Відповісти
Треба надати Вам належне - добре підвели з миром зегнид та з майбутнім МОЖЛИВИМ захисником Трампом...Може Ви навіть сам ПОДОЛЯК продажний яво ВЯЛІЧЕСТВО політехнологічний шулер

Так, саме слабкий фізично Байден нерішучий в діях, але впертий ворог Хйляндії ... й у цьому біда - в США не стало держдіячів не рапотм , політики скурвились як й в усьому світі . Але відповідальність скурвлення політиків США як сказав ОМУДРЄШІЙ ЄРМАК, не просто дуже замасшатабована , а просто тхне кінцем світуІ
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30.06.2024 16:03 Відповісти
АМІНЬ!
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30.06.2024 16:05 Відповісти
"саме слабкий фізично Байден нерішучий в діях" - проблема в тому, що нерішучість доходить до того, що навіть прийняті закони не виконуються
як тоді можна чогось досягти?

З Трампом теж саме може бути - не виконувати закони, котрі приймає Конгрес.
Різниця в тому, що це станеться або ні, а з Байденом - це вже сталось

Було б цікаво порівняти різні плани, особливо зі сторони США
Поки існує один план від Трампа, котрий він не особливо озвучує, хоча загальні риси відомі,
та закон котрий вимагає адміністрацію розробити план перемоги України.
Термін виконання закона вже минув - плана немає.
Тоді що порівнювати?
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30.06.2024 17:42 Відповісти
На работе американцы как правило о своих политических преференциях не говорят. Но иногда случается. Вот есть у меня один коллега-ярый демократ, так он сказал после дебатов "за Байдена в этот раз я голосовать не могу, он должен уступить свое место кому-то другому". Понятно, это один человек, в одном месте, но кто знает, сколько таких по стране на самом деле? Если многие они не пойдут на выборы, доля избирателей Трампа увеличится достаточно, что б ему выиграть..
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30.06.2024 17:32 Відповісти
Точно следующие дебаты приведут к чрезвычайно обостренному вниманию еще не решивших...У кого из явных сторонников Байдена есть твердая уверенность,. что они его спасут. И не съезжать - не все победившие в дебатах побеждали а гонке . Байден может сам представить кандидата именно ДО РЕСПУБЛИКАНСКОГО СЪЗДА . Не думаю, что он может обмануться в нем.
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30.06.2024 22:41 Відповісти
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