Пентагон уклав контракт на закупівлю 870 ракет для Patriot на $4,5 млрд
Армія Сполучених Штатів уклала контракт з компанією Lockheed Martin на виробництво 870 ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) вартістю $4,5 млрд.
Про це повідомила пресслужба американських Збройних сил, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Цей багаторічний контракт відповідає зобов’язанню армії щодо стабілізації та розширення наших виробничих можливостей для цієї критично важливої системи озброєння", – сказав помічник міністра сухопутних військ з питань закупівель, логістики та технологій Дуглас Буш.
Він зазначив, що ця система озброєння є життєво важливою для підтримки армії США, а також України та інших союзників у всьому світі.
У відомстві наголосили, що такі ракети мають значний попит. Вони захищають від вхідних загроз за допомогою технології hit-to-kill, при якій бойова частина влучає безпосередньо у ціль, завдаючи максимального ураження та збиваючи її з траєкторії польоту.
PAC-3 MSE здатна протидіяти тактичним балістичним ракетам, крилатим ракетам, гіперзвуковим ракетам та літакам.
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Неужели, 2 года тому нельзя было заключить контракт?
Такое впечатление, дебаты Байден-Трамп, где Трамп показал ,,реальную помощь,, Украине, дал толчок к подписанию контракта, который лежал без движения.
він всім за все запиляє відосів з добагато...
а коли за ракети до Петріот? - тo це до партнерів, нехай пиляють...
а ми їм, по партнерські так, щє на й голову накаємо,
бо нерозумні американці асфальтом переймалися...
уявіть собі...
це добре знають зелені...
ми ж всі все бачимо...
і точно наступить покращяня...
та призначте вже безмозглу командіром всьго і ділу кінець...
дарую назву - "зелені непереконані"
влада клептоманів...