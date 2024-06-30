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Новини
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Пентагон уклав контракт на закупівлю 870 ракет для Patriot на $4,5 млрд

Patriot

Армія Сполучених Штатів уклала контракт з компанією Lockheed Martin на виробництво 870 ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) вартістю $4,5 млрд.

Про це повідомила пресслужба американських Збройних сил, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Цей багаторічний контракт відповідає зобов’язанню армії щодо стабілізації та розширення наших виробничих можливостей для цієї критично важливої ​​системи озброєння", – сказав помічник міністра сухопутних військ з питань закупівель, логістики та технологій Дуглас Буш.

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Він зазначив, що ця система озброєння є життєво важливою для підтримки армії США, а також України та інших союзників у всьому світі.

У відомстві наголосили, що такі ракети мають значний попит. Вони захищають від вхідних загроз за допомогою технології hit-to-kill, при якій бойова частина влучає безпосередньо у ціль, завдаючи максимального ураження та збиваючи її з траєкторії польоту.

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PAC-3 MSE здатна протидіяти тактичним балістичним ракетам, крилатим ракетам, гіперзвуковим ракетам та літакам.

Автор: 

Пентагон (1435) Patriot (326)


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Топ коментарі
+8
майже 500 метрів асфальту з откатами перекатами з села до села,
уявіть собі...
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30.06.2024 03:09
+7
Замість того, щоб зібратись гуртом та ******* по кремлю та околицям, вони Петріотами запасаються, та продовжують занепокоюватись та спостерігати за знищенням України.
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30.06.2024 01:55
+6
ще пару тройку раз зелені змінять весь генштаб + 3 безуглі?
і точно наступить покращяня...
та призначте вже безмозглу командіром всьго і ділу кінець...
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30.06.2024 05:23
Коментувати
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Через сколько лет изготовят эти ракеты?
Неужели, 2 года тому нельзя было заключить контракт?
Такое впечатление, дебаты Байден-Трамп, где Трамп показал ,,реальную помощь,, Украине, дал толчок к подписанию контракта, который лежал без движения.
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30.06.2024 01:55 Відповісти
Судя по тому, что там очередь на те патриоты годами, то скорей всего цеха по производству ракет не стояли в простойке и ожидании когда же деньги выделят.
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30.06.2024 03:10 Відповісти
Те саме казали про пілотів f-16 : "їх вже таємно навчають в 2022, просто літаків не дають"
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30.06.2024 12:26 Відповісти
Єрмак успіє такі ж гроші просрати на мирні форуми -замітимо, не на форуми ПЕРЕМОГИ він платить BONO and MADONNA
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30.06.2024 03:11 Відповісти
за пост скільки ? дай контакт
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30.06.2024 03:20 Відповісти
шо більше Козир тратить?
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30.06.2024 05:09 Відповісти
Ну дуже дорого вони коштують!Дешевше Томагавки робити і ними вибивати заводи в кацапстані
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30.06.2024 07:15 Відповісти
Пане Анатолію, що заважає нашому Президенту врешті побудувати свою система ППО і ракети до неї? Чи знову, згідно подоляцької чи єрмківської методички у тому, що в нас немає ракет винні США? Можливо я щось пропустив і не замітив, що Україна на 11-му році війни, на 6-му році одноосібного правління Херпіду придумали і зпустили у виробництво свою ракету, яка може летіти за 1000 км, щоб нищити пускові ворога? Ні, немає, все впихують у вуха наріду пропгнду, що у відсутності ракет і систем ППО в Україні винні США і ніде навіть натяку, що чогось не доробив чи про..бав Президент і його монобільшість.
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30.06.2024 08:57 Відповісти
Херпіду, що на прив'язі ОПодЄрмака, чекає, що саме ці кошти нададуть їм для розморожування ракетної програми України, котру їм залишив Порошенко із Турчиновим. Якщо ці підприємства вони вже не здали чи не надали координати для знищення.
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30.06.2024 10:39 Відповісти
Замість того, щоб зібратись гуртом та ******* по кремлю та околицям, вони Петріотами запасаються, та продовжують занепокоюватись та спостерігати за знищенням України.
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30.06.2024 01:55 Відповісти
Пані Ірино, вже людство збиралося гуртом і для захисту своїх народів створили НАТО, а ми гуртом бігли до Мордору в супроводі комуняк і ригів та бігали з кулькми "НАТО НІ"..., не чули? Коли поляки, чехи і народи крааїн Балтії йшли в НАТО, у нас брехали іприйняли закон про нейтральність і зборонили розмиіщення іноземних військ на нашій території, але попри цього закону і Конституції розмістили в Криму свого могильщика - флот мордору, не чули???
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30.06.2024 09:06 Відповісти
Пане Анатолій! У вас якісь дуже упаднецькі настрої. Може це депресія?
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30.06.2024 09:56 Відповісти
не перевибирайте бубу ніколи!
він всім за все запиляє відосів з добагато...
а коли за ракети до Петріот? - тo це до партнерів, нехай пиляють...
а ми їм, по партнерські так, щє на й голову накаємо,
бо нерозумні американці асфальтом переймалися...
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30.06.2024 02:19 Відповісти
5 лямонов одна ракета? Однако...
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30.06.2024 03:01 Відповісти
майже 500 метрів асфальту з откатами перекатами з села до села,
уявіть собі...
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30.06.2024 03:09 Відповісти
10 кнцертів BONO and MADONNA. по Африці в агітації на бенефіс Єрмака у Швейцарії - чи там вже дешевше
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30.06.2024 03:14 Відповісти
гроші мають зуби, а не зароблені гроші мають ікла!
це добре знають зелені...
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30.06.2024 03:20 Відповісти
Ракети для Patriot зараз поспішно стали виробляти німці і японці, тому китайці на всякі деталі для Patriot сильно задрали ціни.
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30.06.2024 05:12 Відповісти
5 172 413,793103448 $
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30.06.2024 05:22 Відповісти
3 129 678, 00023741 $
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30.06.2024 06:05 Відповісти
$4,5 млрд / 870 = ...
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30.06.2024 06:53 Відповісти
швеці швецями, світани світанами...
ми ж всі все бачимо...
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30.06.2024 03:54 Відповісти
давайте помріємо - контрнаступ наступить без піежа
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30.06.2024 05:13 Відповісти
а ще мрійніше- для цього вові наказали не ипускатия нікуди Залужного
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30.06.2024 05:14 Відповісти
а якщо ще мрійніше - то до 10 вересня , других дебатів, і Байдену не треба бути супергероєм на них- воно так просто станеться
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30.06.2024 05:19 Відповісти
ще пару тройку раз зелені змінять весь генштаб + 3 безуглі?
і точно наступить покращяня...
та призначте вже безмозглу командіром всьго і ділу кінець...
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30.06.2024 05:23 Відповісти
сметан-світанько - ********* ріт!
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30.06.2024 13:45 Відповісти
колись хтось напише книжку про всю цю біль....
дарую назву - "зелені непереконані"
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30.06.2024 05:59 Відповісти
Біль - чоловічого роду.
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30.06.2024 07:25 Відповісти
і шо?
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30.06.2024 07:29 Відповісти
для зелених распатронить $4,5 млрд допомоги? - семачки...
влада клептоманів...
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30.06.2024 06:57 Відповісти
нужны самолеты.
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30.06.2024 08:04 Відповісти
надати? - Мрія як і все остальне плаче під зеленим асфальтом...
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30.06.2024 08:44 Відповісти
Ціна однієї ракети 5млн.? Тобто вона дорожча за будь яку балістичну чи крилату ракету русні?
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30.06.2024 11:30 Відповісти
Обязательно рассказывайте ***** о своих планах. Он должен всё знать и хорошо подготовиться.
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30.06.2024 12:53 Відповісти
***** і так про все доповідають ще на етапі намірів.
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30.06.2024 13:40 Відповісти
5 лимонов за ракету. Калибр 500тыс. экспортный вариант. Если и тратить патриота на калибр, то это должно быть только за пределами Украины, чтобы ни один, даже 50-граммовый осколок, не упал бы на ее территории, не говоря уже о БЧ и других обломках, которые рушат и сжигают дома и инфраструктуру.
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30.06.2024 13:14 Відповісти
Но когда есть поодтверждение он лучше спит.
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30.06.2024 13:49 Відповісти
Серйозне повідомлення, дієве і обнадійливе. Варте усіх сраних мараффонів, обісраного клоуна і його гівняних відосіків.
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30.06.2024 14:37 Відповісти
Прошу багатьох витерти слюні і навчитися уважно читати - ці ракети останньої модифікації поповнять арсенали американської армії. Нам може й дадуть якісь списані, якщо тільки Безуглу не назначать Царицею Генштаба і начальников ПВО по приколу і савместітельству... Тоді б**ь будуть давати тільки тушонку і ту вже у відкритих банках, щоб наші генерали пальці ножем не порізали відкриваючи її...
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30.06.2024 19:46 Відповісти
5 млн долл за ракету, дорогое удовольствие, однако...
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01.07.2024 03:04 Відповісти
 
 