Пентагон уклав контракт на закупівлю 870 ракет для Patriot на $4,5 млрд

Армія Сполучених Штатів уклала контракт з компанією Lockheed Martin на виробництво 870 ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) вартістю $4,5 млрд.

Про це повідомила пресслужба американських Збройних сил, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Цей багаторічний контракт відповідає зобов’язанню армії щодо стабілізації та розширення наших виробничих можливостей для цієї критично важливої ​​системи озброєння", – сказав помічник міністра сухопутних військ з питань закупівель, логістики та технологій Дуглас Буш.

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Він зазначив, що ця система озброєння є життєво важливою для підтримки армії США, а також України та інших союзників у всьому світі.

У відомстві наголосили, що такі ракети мають значний попит. Вони захищають від вхідних загроз за допомогою технології hit-to-kill, при якій бойова частина влучає безпосередньо у ціль, завдаючи максимального ураження та збиваючи її з траєкторії польоту.

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PAC-3 MSE здатна протидіяти тактичним балістичним ракетам, крилатим ракетам, гіперзвуковим ракетам та літакам.