На Буковині двоє чоловіків напали на прикордонника: одного він застрелив, іншого поранив
На прикордонні Чернівецької області дві людини напали на військовослужбовця ДПСУ. Для збереження свого життя прикордонник відкрив стрілянину - один з нападників загинув.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст Віталій Глагола в телеграмі.
За даними джерел журналіста, вчора о 21.00 дві особи з мачете та газовим балончиком напали на військовослужбовця ДПСУ в зоні ділянки ВПС "Селятин". Його повалили та завдали удару по нозі.
Прикордонник у відповідь застосував табельний пістолет Макарова, один правопорушник загинув, інший зазнав поранення.
У Держприкордонслужбі підтвердили, що інцидент дійсно мав місце, наразі проводиться розслідування.
Зокрема речник ДПСУ полковник Андрій Демченко у коментарі "Українській правді зазначив: "Ситуація з нападом на прикордонний наряд справді мала місце. Це сталося вчора (29 червня. - Ред.) після 21 години на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією. Нападників було двоє і при собі вони мали певні засоби, які застосовували проти прикордонника.
З метою збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, у результаті чого один нападник дістав поранення, а інший помер. На місце викликали медиків.
Про інцидент повідомлено ДБР, поліцію та органи прокуратури. Наразі тривають слідчі дії".
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Тільки ЗЄльоним треба гівно за собою підтерти... на фронті, до "першої крові".
А потім хай валять на всі чотири !
Казкар...
Дякуємо за службу у боротьбі з зовнішніми та внутрішніми орками !
Дякуємо за службу у боротьбі з зовнішніми та внутрішніми орками !
а ти укол в голову пропустив!
бігом на процедури!
кацап обаний ! 😂👍
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там немає коли "дуріти"
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західусходу.
Чи є прикордонна смуга полігоном? Чи є вона точкою, що цінується вище за життя порушника?
Чи самозахист прикордонників визначається як спробу заволодіти його зброєю? Якщо так, то змінюєте доктрину на летальний захист.
Бо ви під цими фактами багато ще кого застрелите.
І будете казати, що порушник щось хотів з вами зробити.
На мою думку, срати вони(біженці) на всіх прикордонників хотіли, вони для них вертухаї. Поплічники диктату і виконують свою частина узурпації, тим самим забиратють вільний спосіб на життя.
Так зрозуміло?
Як спосіб деградації.(Хитаю головою в напрямку згоди )
що дійсно на прикордонника напали ?