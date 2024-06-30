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На Буковині двоє чоловіків напали на прикордонника: одного він застрелив, іншого поранив

На Буковині двоє напали на прикордонника.

На прикордонні Чернівецької області дві людини напали на військовослужбовця ДПСУ. Для збереження свого життя прикордонник відкрив стрілянину - один з нападників загинув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст Віталій Глагола в телеграмі.

За даними джерел журналіста, вчора о 21.00 дві особи з мачете та газовим балончиком напали на військовослужбовця ДПСУ в зоні ділянки ВПС "Селятин". Його повалили та завдали удару по нозі.

Прикордонник у відповідь застосував табельний пістолет Макарова, один правопорушник загинув, інший зазнав поранення.

Також дивіться: На Буковині військовозобов’язаний чоловік намагався втекти з автобуса ТЦК під час відправлення у навчальний центр. ВIДЕО

У Держприкордонслужбі підтвердили, що інцидент дійсно мав місце, наразі проводиться розслідування.

Зокрема речник ДПСУ полковник Андрій Демченко у коментарі "Українській правді зазначив: "Ситуація з нападом на прикордонний наряд справді мала місце. Це сталося вчора (29 червня. - Ред.) після 21 години на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією. Нападників було двоє і при собі вони мали певні засоби, які застосовували проти прикордонника.

З метою збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, у результаті чого один нападник дістав поранення, а інший помер. На місце викликали медиків.

Також дивіться: €300 тис. за перетин кордону: на Одещині 24 чоловіки планували незаконно потрапити до Молдови, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Про інцидент повідомлено ДБР, поліцію та органи прокуратури. Наразі тривають слідчі дії".

Автор: 

Буковина (854) Держприкордонслужба ДПСУ (6119) ухилянти (986)


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Топ коментарі
+31
Так, як зараз на північно корейському
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30.06.2024 15:18
+25
Так як колись біля берлінської стіни?
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30.06.2024 15:17
+22
В Україні прикордонники, а не "погранці".
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30.06.2024 15:17
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Звісно. І колючкою під напругою по периметру обгородити. Бо у нас найвільніша країна в Європі.
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30.06.2024 16:11 Відповісти
В жодній країні Європи не має війни, окрім України
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30.06.2024 16:12 Відповісти
Значить всіх на фарш?
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30.06.2024 16:15 Відповісти
Ну,чому всіх? Таких,як ти та білий.що вештається тут під кожною новиною, на цю тему!!
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30.06.2024 17:34 Відповісти
У тебе не запитав, що мені робити )))
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30.06.2024 17:41 Відповісти
Я даю безкоштовні поради-вдавися,гнидо!!!
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30.06.2024 17:45 Відповісти
Хіба я тобі дозволяв щось мені радити? Йди жінці своїй поради давай, які тампони купувати.
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30.06.2024 17:50 Відповісти
Спочатку виконай обов'язок по Конституції перед Україною, а потім про свободу, не можеш зброю тримати, ми тобі лопату дамо...
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30.06.2024 16:14 Відповісти
То ти броньований патріот? Сам не в окопі? Лопати роздаєш?
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30.06.2024 16:18 Відповісти
Найвільніша в Європі країна привела до влади мудака з 95 шапіто, а той у свою чергу привів у країну війну. А тепер треба здриснути, нехай дурні цю країну захищають. А по справедливості, треба було втекти до виборів 19 року, віддавши паспорт, а ті, хто хотів, щоб у них була своя країна, як у більшості народів, самі, без тупого тада обирали собі керівництво. Може б, а скоріше усього напевне, і такої війни не було.
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30.06.2024 16:19 Відповісти
Маєте повне право на свою точку зору, якою б вона не була.
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30.06.2024 16:22 Відповісти
Все вірно.
Тільки ЗЄльоним треба гівно за собою підтерти... на фронті, до "першої крові".
А потім хай валять на всі чотири !
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30.06.2024 16:26 Відповісти
До якої "першої крові"? До останнього в окопах! Вони ж вірили, що генералісимус з досвідом кривляння в кварталі може керувати армією і забезпечувати її усім необхідним, от нехай під його керівництвом і воюють!
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01.07.2024 11:52 Відповісти
А до 19-го ,що було?
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30.06.2024 17:36 Відповісти
Війну в Україну привів ***** в 14 році.
Казкар...
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30.06.2024 23:38 Відповісти
Казкар - це якраз блазень, який зараз грається в президента і розповідає казки, а лохторат слухає і мліє
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01.07.2024 11:49 Відповісти
Слава українським прикордонникам !

Дякуємо за службу у боротьбі з зовнішніми та внутрішніми орками !
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30.06.2024 16:08 Відповісти
Слава українським прикордонникам !

Дякуємо за службу у боротьбі з зовнішніми та внутрішніми орками !
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30.06.2024 16:09 Відповісти
Ти хоч ліки свої по два рази не приймай. )))
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30.06.2024 16:12 Відповісти
звичка - контрольний робити 😂

а ти укол в голову пропустив!
бігом на процедури!

кацап обаний ! 😂👍

.

.
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30.06.2024 16:20 Відповісти
Типовий придурок
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30.06.2024 16:22 Відповісти
Рад познакомиться 😂👍
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30.06.2024 16:23 Відповісти
Алекс, та ну вас-на нiч смiшите мене.😁
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30.06.2024 17:27 Відповісти
Та то мусорок на пенсії. Постійно тут під ногами крутиться.
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30.06.2024 16:24 Відповісти
Можливо,бо тупий,як пеньок
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30.06.2024 16:25 Відповісти
Там інших не буває.
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30.06.2024 16:26 Відповісти
Стрілочник чи разводящій як він має бути при памяті щоб українофобські пости строчити
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30.06.2024 16:23 Відповісти
Ну если мачете не помогло, следующие пойдут с калашом. Так бывает когда не смогли о цене договорится, приходится прорываться с боем.
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30.06.2024 16:15 Відповісти
Підуть не з калашом, а з ********* і відсмокчать спочатку всьому погранотряду, а потім всій зоні де вони будуть сидіти років 15. Бо це вже кримінальна стаття. Євросоюз 100% таких видасть незважаючи на війну в Україні і права біженців від війни.
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30.06.2024 18:18 Відповісти
Если людей запереть словно в зверинце, народ дичает, так что ничего удивительного.
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30.06.2024 16:18 Відповісти
можна розвіятись від тоски в ЗСУ -

там немає коли "дуріти"

.
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30.06.2024 16:22 Відповісти
Ну не хотят молодые люди умирать накануне переговоров, Зеля отменит свой указ о запрете переговоров в этом нет сомнений, демократы снимают Байдена и подыскивают нового кандидата, в ближайшем будущем начнутся переговоры, какая будет развязка я не знаю, но война близится к завершению, мне абсолютно ясен мотив молодых людей которые хотят жить и отказываются умирать, когда всем очевидно что война закончится в этом году.
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30.06.2024 16:35 Відповісти
Мотив оправдывает нападение с мачете?
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30.06.2024 18:06 Відповісти
Границы с какой целью закрыли, зелёная жопа боится что поляки, венгры и румыны хлынут? А если украинцы бегут из страны, значит в стране что-то не так, советский опыт показал что закрытие границ не помогает, нужно в стране наводить порядок чтобы люди не бежали.
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30.06.2024 19:01 Відповісти
Так оправдывает или нет?
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30.06.2024 19:11 Відповісти
Конечно нет, закон есть закон и нападать на пограничника с мачете это преступление, но как говорится одно преступление породило новое, беззаконие власти вынуждает идти на преступления.
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30.06.2024 19:23 Відповісти
Перемовин не буде до деокупації українських земель і миру не буде. Військові прямо пишуть якщо зеля почне домовлятись про мир з окупантом то військові зроблять переворот і в нас буде військова хунта я сам особисто буду ламати кістки любителям миру
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01.07.2024 11:52 Відповісти
Как в засрашке.
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30.06.2024 16:54 Відповісти
Тебе с билетами помочь или сам доберёшься? Как приедешь забей в телефон геолокацию военкомата, а дальше тебе доставят на передок.
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30.06.2024 17:05 Відповісти
Кацапенок спалился) Припекло у тебя, дурачок?
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30.06.2024 19:45 Відповісти
Якщо в Україні діє закон сильнішого (бо саме його впровадила влада), то в цій ситуації немає ні правих ні винних. Хто переміг тому і премію. І ми будемо свідками ще багатьох сценічних випадків дикого західу сходу.
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30.06.2024 16:23 Відповісти
Никаких сомнений что на меня накинутся, но тем не менее скажу, всё это напоминает махровый совок в самые худшие времена. При советах не всё было плохо, но всё что сейчас наблюдаю, это и есть самое омерзительное, власти решают что людям смотреть, читать и слушать, границы под замком словно в стране живут прокажённые.
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30.06.2024 16:24 Відповісти
Отпустят людей, страна разбежится. Это то что нужно москалям.
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30.06.2024 16:33 Відповісти
А ти чого розбіжався? Теж на москалів працюєш?
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30.06.2024 16:37 Відповісти
для дебілів - саме махрові савєти сюди ломляться, і нормальні люди воюють щоб не жити з ними як прокаженним
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30.06.2024 16:33 Відповісти
Ставлять людей в зони відповідальності, ці люди застосовують зброю. Питання.

Чи є прикордонна смуга полігоном? Чи є вона точкою, що цінується вище за життя порушника?

Чи самозахист прикордонників визначається як спробу заволодіти його зброєю? Якщо так, то змінюєте доктрину на летальний захист.

Бо ви під цими фактами багато ще кого застрелите.
І будете казати, що порушник щось хотів з вами зробити.

На мою думку, срати вони(біженці) на всіх прикордонників хотіли, вони для них вертухаї. Поплічники диктату і виконують свою частина узурпації, тим самим забиратють вільний спосіб на життя.
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30.06.2024 16:30 Відповісти
Ти щось таке незрозуміле висрав.. Чи в тебе перекладач зламалася?
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30.06.2024 16:52 Відповісти
Ось іще одне, незрозуміле. Будуть звозити до сірої зони пораноїків, і після самозахисту назвуть їх порушниками.
Так зрозуміло?
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30.06.2024 16:56 Відповісти
Яких в сраку параноїків? Що ти мелиш, дурнику?
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30.06.2024 17:05 Відповісти
Якщо не виносите. Споглядайте на мурали Мацієвського та Кузьми. Для вас малювали. А терміни пристріляні окопи, знищені більше 50 журналістів, і інша незрозуміла інфа залиште іншим дурниками. Яки можуть побачити в дозволі робити все, і казати що це все для вашого захисту для вашого процвітання. Вам ця локшина заходить. Споживайте.
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30.06.2024 17:12 Відповісти
Хто тут відповідальний? Відремонтуйте бота будь ласка.
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30.06.2024 17:20 Відповісти
На правах прізвища охрещую Вас довбо*обом. Носи з гордістю.
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30.06.2024 17:28 Відповісти
Прийде кислоока кацапня,вона тобі влаштує,,вільний,, спосіб життя.......десь під Магаданом!!!!!!
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30.06.2024 17:42 Відповісти
Як погроза годиться. А поки що, будемо відстрілювати неугодних. Ділити всіх за здобутками і іншу зверхню річ.
Як спосіб деградації.(Хитаю головою в напрямку згоди )
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30.06.2024 17:53 Відповісти
Покусали, мачете, в наступній серії гранатомети. Звичайні будні в Сомалі.
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30.06.2024 16:36 Відповісти
Краще би русню шли вбивати. Було би більше користі.
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30.06.2024 16:50 Відповісти
А ви чому русню не вбиваєте а пивко потягуєте в Дойчланд? Біполярні розлади?
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30.06.2024 17:18 Відповісти
Нормальний поворот подій. Те, що й хотіли отримати 10 років тому, перестріляти, підірвати, порізати та покалічити самих себе.
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30.06.2024 16:57 Відповісти
Хотіли не жити з кацапами. Не бути такими як ці навіжені тварини. Не бути закомплексованими довбнями котрі ненавидять весь світ, через те, що ніхто не сприймає їх руський мір. Через велику кров це стало можливим.
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30.06.2024 17:17 Відповісти
Кацап і Рагуль ~ то адіннарот…

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30.06.2024 17:24 Відповісти
Зайшов через годинку і тута далі срач .Ви нарід хоча б розумієте що таке кордон і для чого його охороняють. Був він один чи не один прикордонники завжди на службі.
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30.06.2024 17:14 Відповісти
Судячи по прикордонникам, яких я бачив, служба пішла їм на користь. Кордон якось цікавіше охороняти ніж корівник.
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30.06.2024 17:21 Відповісти
Запис з бодікамери є, що підтверджує повідомлення ДПСУ ?

що дійсно на прикордонника напали ?
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30.06.2024 17:25 Відповісти
що за наряд з однієї людини? Маячня...може вів та ті відмовились платити?
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30.06.2024 17:50 Відповісти
Asshole, how much did you pay for escape from Ukraine?
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30.06.2024 18:01 Відповісти
Отак просто йшов і взяли напали? В наряд для контролю кордону по одному не посилають, значить щось інше. Часом не попутав прикордонник свої повноваження? Наявність зброї в кишені дехто сприймає як обладунки і владу Бога, а народ у нас терплячий до певної міри.
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01.07.2024 00:29 Відповісти
дурень з спреєм напав на військового з пістолетом ? хто в це вірить ? чому людей тримають за довбойобів ? тому,що вони - довбойоби.
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01.07.2024 06:05 Відповісти
вот и молодец!
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01.07.2024 09:50 Відповісти
100 відсотків ці 2 виродка голосували за зелю, а значить отримали те що заслужили. В мене серед знайомих і тих кого я знаю 15 людей голосували за зелю. І тільки 2 з них воюють, а решта ховаються це несправедливо я вважаю, вони повинні нести відповідальність за свій вибір і навіть покарання
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01.07.2024 11:55 Відповісти
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