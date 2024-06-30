На Буковині двоє чоловіків напали на прикордонника: одного він застрелив, іншого поранив

На прикордонні Чернівецької області дві людини напали на військовослужбовця ДПСУ. Для збереження свого життя прикордонник відкрив стрілянину - один з нападників загинув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст Віталій Глагола в телеграмі.

За даними джерел журналіста, вчора о 21.00 дві особи з мачете та газовим балончиком напали на військовослужбовця ДПСУ в зоні ділянки ВПС "Селятин". Його повалили та завдали удару по нозі.

Прикордонник у відповідь застосував табельний пістолет Макарова, один правопорушник загинув, інший зазнав поранення.

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У Держприкордонслужбі підтвердили, що інцидент дійсно мав місце, наразі проводиться розслідування.

Зокрема речник ДПСУ полковник Андрій Демченко у коментарі "Українській правді зазначив: "Ситуація з нападом на прикордонний наряд справді мала місце. Це сталося вчора (29 червня. - Ред.) після 21 години на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією. Нападників було двоє і при собі вони мали певні засоби, які застосовували проти прикордонника.

З метою збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, у результаті чого один нападник дістав поранення, а інший помер. На місце викликали медиків.

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Про інцидент повідомлено ДБР, поліцію та органи прокуратури. Наразі тривають слідчі дії".