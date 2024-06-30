У нас один убитий українець на шістьох росіян, - Зеленський про співвідношення втрат на війні

Станом на зараз співвідношення втрат на полі бою складає 6 росіян до 1 українця.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer, повідомляє Цензор.НЕТ.

Главу держави запитали, як Україні подолати перевагу Росії в живій силі та озброєнні.

"Із того, що я побачив за два тижні в Україні, включно з візитом на східну лінію фронту, це має сенс... Дійсно, у них набагато більше людей, і дійсно, ми більше дбаємо про своїх людей. Але сьогодні ми маємо одного загиблого українця на шістьох росіян на східному і північному фронтах", - сказав український лідер.

Президент також зазначив, що це війна технологій. Він наголосив, що перемогти може той, хто більш технологічний.

"Це інша війна, війна технологій, і виграє той, хто більш технологічно розвинений", - заявив Зеленський.

Зазначимо, що Україна не розкриває свої втрати серед військових. Однак 25 лютого 2024 року президент Зеленський заявляв, що за час повномасштабного вторгнення загинули 31 тисяча українських захисників.

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