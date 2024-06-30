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Новини Війна
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У нас один убитий українець на шістьох росіян, - Зеленський про співвідношення втрат на війні

У нас один убитий українець на шістьох росіян, - Зеленський про співвідношення втрат на війні

Станом на зараз співвідношення втрат на полі бою складає 6 росіян до 1 українця.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer, повідомляє Цензор.НЕТ.

Главу держави запитали, як Україні подолати перевагу Росії в живій силі та озброєнні. 

"Із того, що я побачив за два тижні в Україні, включно з візитом на східну лінію фронту, це має сенс... Дійсно, у них набагато більше людей, і дійсно, ми більше дбаємо про своїх людей. Але сьогодні ми маємо одного загиблого українця на шістьох росіян на східному і північному фронтах", - сказав український лідер.

Президент також зазначив, що це війна технологій. Він наголосив, що перемогти може той, хто більш технологічний.

"Це інша війна, війна технологій, і виграє той, хто більш технологічно розвинений", - заявив Зеленський.

Зазначимо, що Україна не розкриває свої втрати серед військових. Однак 25 лютого 2024 року президент Зеленський заявляв, що за час повномасштабного вторгнення загинули 31 тисяча українських захисників.

Читайте також: У травні армія РФ щодня втрачала понад 1000 убитими та пораненими на війні в Україні, - NYT

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) втрати (4436) ЗСУ (7647)


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Топ коментарі
+44
Вован а ти і мирних порахував? І Маріуполь? А не ти особисто віддав наказ на знесення 3 ліній оборони Маріуполя ще і контролював це? А не ти особисто знищив наші міни протипіхотні? А не ти особисто знищив нашу ракетну програму середньої дальності?

Надіюсь тебе посадять а якщо ні то націоналісти видатково тебе втоплять десь
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30.06.2024 16:25
+35
тільки в кацапів гинуть зеки і алкаши, а у нас цвіт нації інженери ядерщики , спортсмени , оперні співаки ...
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30.06.2024 16:27
+32
І це, падла неголена, на твоєй смердючей душонке. КОЖНА смерть українца на особисто тебе, мразота.
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30.06.2024 16:31
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От цей висер для чого? Для виправданння? Для гордості? На*уя?
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30.06.2024 17:48 Відповісти
Вірю. З подаруночками від штатів і союзників це цілком правдоподібно.
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30.06.2024 17:58 Відповісти

А говорять наш верховний ..ідор немає фанатів(
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30.06.2024 18:32 Відповісти
Чому так мало , треба було одразу брехати що один до десяти ,падло брехливе подивись скільки нових. могил загиблих українців на кладовищах по всій Україні
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30.06.2024 17:58 Відповісти
Було б не жалко одного убитого ****..бола, який вважає себе президентом. А кожного українця жаль, і їх не можна порівнювати з рашистським непотребом.
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30.06.2024 18:04 Відповісти
*Как хорошо*Президент считает сколько убитых украинцев.Да заткнул бы ты своё **......Протухший попередник.
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30.06.2024 18:07 Відповісти
кацап зміни лапті бо смердять на весь сайт .
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30.06.2024 19:30 Відповісти
Кацапчику, від тебе смердить. Зміни
Підгузки.
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30.06.2024 19:41 Відповісти
Нажаль , на війні своя арифметика. Донедавно було 90% всіх втрат від арти. Тобто треба рахувати по співввідношенню снарядів. Правда з появою дронів пропорція трохи змінилась, але дронів у нас також менше
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30.06.2024 18:13 Відповісти
Якщо такі втрати, то для чого тобі мобілізація, гнидо зелена
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30.06.2024 18:24 Відповісти
Ты не пи***Zди дурень!!
А сколько граждан погибло в Мариуполе и на ВОТ. Сколько у линии фронта
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30.06.2024 18:32 Відповісти
для нього нажаль це не громадяни, тим більше для цього виродка квартального це навіть не люди....
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30.06.2024 18:34 Відповісти
В нас зараз день і ніч усі заводи клепають зброю , гутуємося до Ліванскої , а у вас ??? третій рік іде , де ракети Карл ? Музей космонавтіки є у Дніпрі , а ракет немає , ..... позоріще
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30.06.2024 18:37 Відповісти
в нас ПОТУЖНИЙ ..ідор на чолі і маса ура-патріотів на диванах сидить фронт тримає.... Зачим нам ваші ракети?
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30.06.2024 18:44 Відповісти
Ліпше б скумбрією по 8 грн. Їв чим з такими заявами виступав.
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30.06.2024 18:40 Відповісти
Я надіюсь що колись всеж всіх його рідних починаючи від ванючого мами саші і до його сволочних опаришів, всіх зариють десь поблизу Маріуполя щоб кожен зміг прийти і обісцяти це падло і його рідних виб@ядків!!!
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30.06.2024 18:43 Відповісти
У нас би взагалі не було , повномаштабного московського нападу ...як би ти су* о🤡 обнюхана , мав би розум чи совість ...та не вліз у крісло президента по приколу ,кожний вбитий українець з початков цієї війни з 22 р.на твоєї кармічної книзі ...
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30.06.2024 18:51 Відповісти
Станом на сьогодні,ГШ подає втрати ворога 542700,які ділим на 6.
Виходить 90450,притому,якщо не бреше зеля.
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30.06.2024 19:04 Відповісти
Бреше. Воно по-другому не вміє.
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30.06.2024 19:15 Відповісти
А в феврале он озвучивал цифру в 31 тысячу... То есть или резко выросли потери, при чем очень сильно или он трындит. И тогда и сейчас.
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30.06.2024 19:26 Відповісти
Потім скаже, що кількість втрат подає ЗСУ, він за це не відповідає і його надурили
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30.06.2024 19:32 Відповісти
ГШ давно роз'яснив що втрати ворога наводить загальні разом з санітарними

я розумію, що хочеться повсиратися зрадою, але нащо робити це публічно

я не розовий поні, і розумію про маніпуляції цифрами і про великий рівень наших втрат,
але ваше "виходить" в даному випадку висосане з пальця
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30.06.2024 20:22 Відповісти
В даному випадку слова зелі висосані з пальця:в серпні 2023 амери називали цифру 70т.Це рік тому.
Про зраду: колись він скаже:я ніколи не зраджував,а виконував спеціальне завдання,як громадянин росії.
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30.06.2024 21:17 Відповісти
70т за полтора года, и еще примерно 30т с сентября 23 по май 24. Приблизительно так и выходит, что это вероятно тот редкий случай, когда он не 3,14здит вообще-то. Если конечно исходить из потерь кацапов заявленных Генштабом ВСУ.
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01.07.2024 00:21 Відповісти
Якщо реально рахувати, то десь 200 тисяч дохлих кацапів на 70 тисяч українців.
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30.06.2024 19:43 Відповісти
99% загиблих українців - на совісті Зеленського - який вказівками розмінував Чонгар та відвів армійські підрозділи з шляху окупантів. Який згорнув всі програми озброєння армії, фінансування армії передав на "велике крадівництво", чекав "Київ за три дні".
Але замість поняття "совість" в Зеленського є лише поняття "кайф" та "гроші".
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01.07.2024 00:22 Відповісти
Він *******
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01.07.2024 00:34 Відповісти
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01.07.2024 02:00 Відповісти
Для чого він це каже, невже хоче щоб більше українців не брали у полон та відрізали їм голови?
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01.07.2024 03:58 Відповісти
Судьбы украинцев превратились в статистику
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01.07.2024 04:14 Відповісти
Дуже шкода, що цей "один" українець мій племінник, мій сусід, чийсь батько чи син а не ти чи хтось з твого шапіто котрі своїми діями чи бездіяльністю привели до всього що зараз маємо "я вам ничего не должен"
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01.07.2024 07:02 Відповісти
Ага, тиждень тому дивився виступ воэнного експерта на CNN Portugal, так він говорив що втрати один до одного, в день від 1500 до 2000 ранених і мертвих
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01.07.2024 15:37 Відповісти
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