У нас один убитий українець на шістьох росіян, - Зеленський про співвідношення втрат на війні
Станом на зараз співвідношення втрат на полі бою складає 6 росіян до 1 українця.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer, повідомляє Цензор.НЕТ.
Главу держави запитали, як Україні подолати перевагу Росії в живій силі та озброєнні.
"Із того, що я побачив за два тижні в Україні, включно з візитом на східну лінію фронту, це має сенс... Дійсно, у них набагато більше людей, і дійсно, ми більше дбаємо про своїх людей. Але сьогодні ми маємо одного загиблого українця на шістьох росіян на східному і північному фронтах", - сказав український лідер.
Президент також зазначив, що це війна технологій. Він наголосив, що перемогти може той, хто більш технологічний.
"Це інша війна, війна технологій, і виграє той, хто більш технологічно розвинений", - заявив Зеленський.
Зазначимо, що Україна не розкриває свої втрати серед військових. Однак 25 лютого 2024 року президент Зеленський заявляв, що за час повномасштабного вторгнення загинули 31 тисяча українських захисників.
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А говорять наш верховний ..ідор немає фанатів(
Підгузки.
А сколько граждан погибло в Мариуполе и на ВОТ. Сколько у линии фронта
Виходить 90450,притому,якщо не бреше зеля.
я розумію, що хочеться повсиратися зрадою, але нащо робити це публічно
я не розовий поні, і розумію про маніпуляції цифрами і про великий рівень наших втрат,
але ваше "виходить" в даному випадку висосане з пальця
Про зраду: колись він скаже:я ніколи не зраджував,а виконував спеціальне завдання,як громадянин росії.
Але замість поняття "совість" в Зеленського є лише поняття "кайф" та "гроші".