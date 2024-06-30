Перші німецькі БМП вже відновлюють в Україні у межах угоди з Rheinmetall, - Укроборонпром

На території України вже відновлюються перші німецькі бойові машини. Це відбувається у межах угоди з концерном Rheinmetall.

Про це розповів генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін в інтерв'ю АрміяInform, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він відзначив помітне просування у співпраці з Rheinmetall.

"За стислий час ми пройшли шлях від укладання угоди та реєстрації спільного підприємства у жовтні 2023 року до початку роботи виробничих потужностей. Це був досить непростий шлях, але перші німецькі бойові машини вже відновлюються на території України", - сказав гендиректор Укроборонпрому.

Він додав, що надалі планується розвиток і поглиблення взаємодії з німецьким концерном. Зокрема, у короткостроковій перспективі планується ремонт артилерійських систем. Також є і більш масштабний проєкт - виготовлення на майданчику спільного підприємства новітніх німецьких БМП Lynx.

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"Такий швидкий стрибок від відновлення техніки до її виробництва свідчить про високий потенціал партнерства з німецькими зброярами і про довіру до рівня професіоналізму української оборонки", - сказав Сметанін.

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