Перші німецькі БМП вже відновлюють в Україні у межах угоди з Rheinmetall, - Укроборонпром
На території України вже відновлюються перші німецькі бойові машини. Це відбувається у межах угоди з концерном Rheinmetall.
Про це розповів генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін в інтерв'ю АрміяInform, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він відзначив помітне просування у співпраці з Rheinmetall.
"За стислий час ми пройшли шлях від укладання угоди та реєстрації спільного підприємства у жовтні 2023 року до початку роботи виробничих потужностей. Це був досить непростий шлях, але перші німецькі бойові машини вже відновлюються на території України", - сказав гендиректор Укроборонпрому.
Він додав, що надалі планується розвиток і поглиблення взаємодії з німецьким концерном. Зокрема, у короткостроковій перспективі планується ремонт артилерійських систем. Також є і більш масштабний проєкт - виготовлення на майданчику спільного підприємства новітніх німецьких БМП Lynx.
"Такий швидкий стрибок від відновлення техніки до її виробництва свідчить про високий потенціал партнерства з німецькими зброярами і про довіру до рівня професіоналізму української оборонки", - сказав Сметанін.
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І наші піндерасти таки озвучать десь..
Можна кацам надіслати:
Бандерштат, "вафен Галичина" 😂👍
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