Кілька американських військових баз у Європі переведені у стан підвищеної готовності через загрозу терактів, - CNN

Через загрозу терактів кілька військових баз США, які розміщені у Європі, було переведено у стан підвищеної готовності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання CNN з посиланням на двох неназваних американських посадовців.

За їх словами, 30 червня бази, включно з гарнізоном армії США в німецькому Штутгарті, де розташовується штаб-квартира Європейського командування США, підвищили рівень тривоги до стану захисту сил "Чарлі".

Цей статус застосовується, коли стався інцидент або отримано розвідувальну інформацію, яка вказує на ймовірність терористичної дії чи нападу на персонал або об’єкти, пишуть журналісти.

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Американський посадовець, який перебуває на базі в Європі, сказав, що вони не бачили такого рівня загрози "принаймні 10 років", і додав, що зазвичай це означає, що військові знають про "активну загрозу".

Водночас речник Європейського командування США Ден Дей відмовився коментувати CNN конкретні рівні захисту американських сил, але сказав, що командування "постійно оцінює низку факторів, які впливають на безпеку військового товариства США за кордоном".

"У межах цих зусиль ми часто вживаємо додаткових заходів для забезпечення безпеки наших співробітників. З міркувань оперативної безпеки ми не будемо вдаватися до конкретних заходів, але залишаємось пильними", - пояснив.

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