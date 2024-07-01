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Новини
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Кілька американських військових баз у Європі переведені у стан підвищеної готовності через загрозу терактів, - CNN

Військова база США

Через загрозу терактів кілька військових баз США, які розміщені у Європі, було переведено у стан підвищеної готовності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання CNN з посиланням на двох неназваних американських посадовців.

За їх словами, 30 червня бази, включно з гарнізоном армії США в німецькому Штутгарті, де розташовується штаб-квартира Європейського командування США, підвищили рівень тривоги до стану захисту сил "Чарлі".

Цей статус застосовується, коли стався інцидент або отримано розвідувальну інформацію, яка вказує на ймовірність терористичної дії чи нападу на персонал або об’єкти, пишуть журналісти.

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Американський посадовець, який перебуває на базі в Європі, сказав, що вони не бачили такого рівня загрози "принаймні 10 років", і додав, що зазвичай це означає, що військові знають про "активну загрозу".

Водночас речник Європейського командування США Ден Дей відмовився коментувати CNN конкретні рівні захисту американських сил, але сказав, що командування "постійно оцінює низку факторів, які впливають на безпеку військового товариства США за кордоном".

"У межах цих зусиль ми часто вживаємо додаткових заходів для забезпечення безпеки наших співробітників. З міркувань оперативної безпеки ми не будемо вдаватися до конкретних заходів, але залишаємось пильними", - пояснив.

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Автор: 

військова база (92) Європа (1873) США (23326) теракт (1023)


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Топ коментарі
+10
Роз'їпіть кремль - і рівень загрози впаде до нуля.
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01.07.2024 00:45
+8
Знову кремлівське бидло наставило свої криваві
пазурі на Єаропу і НАТО !!
Дайте йому вже пожиттєве заспокійливе 😡
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01.07.2024 00:50
+2
що, вже почалось.... ?

"вилкой в глаз" ?
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01.07.2024 00:51
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Роз'їпіть кремль - і рівень загрози впаде до нуля.
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01.07.2024 00:45 Відповісти
розбирайте асфальт ми зарядимо в касетніки
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01.07.2024 00:52 Відповісти
Склотару не забувай виносити, бо вже нема куди касети складати.
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01.07.2024 01:11 Відповісти
баран - пласмаскі тут....
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01.07.2024 01:30 Відповісти
але бачу дід обізнаний по стеклотарі....🤣
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01.07.2024 01:33 Відповісти
дай угля, пропадаєм без бамбасу😂
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01.07.2024 01:57 Відповісти
плюй на танки, бамбас - ****, маскіровка...
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01.07.2024 02:00 Відповісти
а скумбрія поменшала на торгах....
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01.07.2024 00:47 Відповісти
Знову кремлівське бидло наставило свої криваві
пазурі на Єаропу і НАТО !!
Дайте йому вже пожиттєве заспокійливе 😡
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01.07.2024 00:50 Відповісти
що, вже почалось.... ?

"вилкой в глаз" ?
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01.07.2024 00:51 Відповісти
а то ви не знаєте..
зараз вся зелена кацапня повилізає...
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01.07.2024 00:59 Відповісти
ну дай Бог, щоб пітерський гопнік засвітив десь в Європі "вілкой в глаз" !

може нарешті прокинуться... без одного глазіка ?
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01.07.2024 01:05 Відповісти
не прокинуться кацапняві ніколи,
перестаньте себе тішити зеленою надією в очко.
це вже навіть не смішно.
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01.07.2024 01:13 Відповісти
я би сказав закісювати,
бурята танкіста?
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01.07.2024 02:13 Відповісти
бурята танкіста?
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01.07.2024 02:14 Відповісти
Ну тепер можна повірити,що одночасно і при тихій погоді зникло світло на досить цікавих об'єктах. З повітря моніторинг досить активний, мого сусіда забрали, зв'язок шкульгає і такиипід контролем. Мда
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01.07.2024 08:22 Відповісти
 
 