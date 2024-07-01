Від сьогодні Угорщина пів року головуватиме в Раді ЄС

З 1 липня упродовж 6 місяців Угорщина головуватиме в ЄС та організовуватиме роботу Ради ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, основою логотипу Угорського головування стало стилізоване зображення відомого "Кубика Рубика", що символізує складність процесів, що відбуваються в ЄС, а головним своїм слоганом уряд Угорщини обрав дещо видозмінений, але відомий вислів: "Зробимо Європу великою знову" (Make Europe Great Again).

Як зазначив напередодні міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока, представляючи пріоритети уряду своєї країни на наступні шість місяців, Угорське головування виконуватиме роль "чесного брокера", розбудовуючи конструктивну роботу із усіма країнами-членами та Європейськими інституціями, з урахуванням викликів, які наразі постають перед Європейським Союзом.

Читайте також: Стефанішина про 11 вимог Угорщини: Ми бачимо успіх у відносинах зі "специфічним" урядом Орбана

"Європа постає перед спільними викликами війни у нашому сусідстві, глобальної конкуренції, вразливої ситуації з безпеки, незаконної міграції, природних катаклізмів, впливу кліматичних змін та (складної) демографічної ситуації", - зазначив Бока.

Для пошуку спільної європейської відповіді на зазначені виклики Угорське головування в ЄС будуватиме програму діяльності на основі семи визначених пріоритетів. Серед них - підвищення конкурентоспроможності ЄС, посилення Європейської політики у сфері оборони, підтримка політики розширення ЄС на основі досягнень країн-кандидатів.

Наступні пріоритети стосуються вирішення проблеми нелегальної міграції, визначення майбутнього політики ЄС з регіонального розвитку, уточнення сільськогосподарської політики ЄС з орієнтацією на інтереси європейських фермерів, вирішення демографічних проблем тощо.

Упродовж наступних шести місяців Угорське головування організовуватиме роботу 1500 робочих груп Ради ЄС, проведе 37 формальних зустрічей міністерського рівня у Брюсселі та Люксембурзі.

Читайте також: Головування Угорщини в ЄС не матиме жодного впливу на Євросоюз, - речник Стано

Крім того, Угорщина запропонує ще 230 подій, які відбуватимуться, переважно, в Будапешті, включаючи 16 неформальних зустрічей Ради ЄС та одну неформальну зустріч Європейської ради, а також саміт Європейської політичної спільноти.

Нагадаємо, У Євросоюзі розробляють план щодо ізоляції ухвалень рішень Євросоюзу від дедалі частішого використання Віктором Орбаном права вето.