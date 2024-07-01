Україну та Росію на фронті очікує "смертельне літо". Завдання ЗСУ - втримати лінію оборони за допомогою нової західної зброї, - WSJ

На Україну та Росію цього року очікує "смертельне літо" на фронті, під час якого можуть загинути тисячі людей, однак жодна зі сторін навряд чи зможе досягти вирішального перелому

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статтю WSJ.

У публікації йдеться, що завдання ЗСУ на найближчий час - за допомогою нового західного озброєння втримати позиції.

"Лінія фронту стає місцем кривавого шахового матчу, в якому кожна сторона пересуває фігури в пошуках переваги, не поступаючись при цьому позиціями в інших місцях", - йдеться у матеріалі WSJ.

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Як зазначає видання, підхід Росії найближчим часом не зміниться - окупаційне командування продовжить жертвувати великою кількістю людей заради досягнення невеликих успіхів.

Також у росіян, наголошують журналісти, немає достатньої кількості військ для великого наступу на Харків. А якщо перекинути туди сили з інших напрямків, це призведе до ослаблення відповідних ділянок фронту.

Удари з великої відстані по позиціях

Як пише видання, в умовах, коли лінія фронту майже не просувається, отримати перевагу напередодні зими Київ та Москва намагаються, здійснюючи глибокі удари.

Так, Росія б'є по енергетиці у тилу та по позиціях ЗСУ на фронті за допомогою плануючих авіабомб. А Україна за допомогою далекобійних ракет США атакує тимчасово окупований Крим, усвідомлюючи, що має мало шансів найближчими місяцями досягти чогось більшого.

У той час, як Росія все ще домагається певних успіхів на полі бою, складається відчуття, що українці доволі стратегічно грамотно завдають удари й пересуваються, і тримають себе в руках", - прокоментував ситуацію високопоставлений представник Пентагона.

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Також у ЗСУ змогли сформувати достатньо сил для поповнення втрат та деяких резервів. До того ж на початку великого наступу їх зазвичай потрібно в кілька разів більше.

Російські війська просуваються вперед

На думку джерел видання, Росія змогла компенсувати втрати внаслідок поповнення особового складу. Але тепер успіхи ворога є повільними та передбачуваними.

"Спроба Росії провести великомасштабний наступ влітку залишається складним питанням для українських стратегів та їхніх західних радників. За словами представника розвідки, Київ має у своєму розпорядженні досить хорошу розвідувальну інформацію про бойову обстановку і може виявити російські сили, які накопичуються для потенційного нападу", - резюмує WSJ.

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