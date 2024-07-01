Україну та Росію на фронті очікує "смертельне літо". Завдання ЗСУ - втримати лінію оборони за допомогою нової західної зброї, - WSJ
На Україну та Росію цього року очікує "смертельне літо" на фронті, під час якого можуть загинути тисячі людей, однак жодна зі сторін навряд чи зможе досягти вирішального перелому
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статтю WSJ.
У публікації йдеться, що завдання ЗСУ на найближчий час - за допомогою нового західного озброєння втримати позиції.
"Лінія фронту стає місцем кривавого шахового матчу, в якому кожна сторона пересуває фігури в пошуках переваги, не поступаючись при цьому позиціями в інших місцях", - йдеться у матеріалі WSJ.
Як зазначає видання, підхід Росії найближчим часом не зміниться - окупаційне командування продовжить жертвувати великою кількістю людей заради досягнення невеликих успіхів.
Також у росіян, наголошують журналісти, немає достатньої кількості військ для великого наступу на Харків. А якщо перекинути туди сили з інших напрямків, це призведе до ослаблення відповідних ділянок фронту.
Удари з великої відстані по позиціях
Як пише видання, в умовах, коли лінія фронту майже не просувається, отримати перевагу напередодні зими Київ та Москва намагаються, здійснюючи глибокі удари.
Так, Росія б'є по енергетиці у тилу та по позиціях ЗСУ на фронті за допомогою плануючих авіабомб. А Україна за допомогою далекобійних ракет США атакує тимчасово окупований Крим, усвідомлюючи, що має мало шансів найближчими місяцями досягти чогось більшого.
У той час, як Росія все ще домагається певних успіхів на полі бою, складається відчуття, що українці доволі стратегічно грамотно завдають удари й пересуваються, і тримають себе в руках", - прокоментував ситуацію високопоставлений представник Пентагона.
Також у ЗСУ змогли сформувати достатньо сил для поповнення втрат та деяких резервів. До того ж на початку великого наступу їх зазвичай потрібно в кілька разів більше.
Російські війська просуваються вперед
На думку джерел видання, Росія змогла компенсувати втрати внаслідок поповнення особового складу. Але тепер успіхи ворога є повільними та передбачуваними.
"Спроба Росії провести великомасштабний наступ влітку залишається складним питанням для українських стратегів та їхніх західних радників. За словами представника розвідки, Київ має у своєму розпорядженні досить хорошу розвідувальну інформацію про бойову обстановку і може виявити російські сили, які накопичуються для потенційного нападу", - резюмує WSJ.
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Оце реальність ,яка на нас може чекати ще роки війни,якщо країна не зміниться . А не преможні наступи і пабєди - з співвідношенням один до десяти на нашу користь . Як недавно заявляв найвеличніший
Об'єднати бригади у дивізії (в такому випадку буде меньше штабних щурів, буде меньше штабів). Назначити в дивізії компетентних бойових офіцерів, навіть на генеральські посади.
Наприклад , фактичного керівника оборони Маріуполя Редіса.
Розігнати всі ті прокладки ОСУВ, які створені тільки для того, щоб прилаштувати туди десятки совкових паркетних генералів.
І тоді буде поліпшення на фронті.
А якщо нічого і нікого не міняти, то в підсумку буде тільки відступ та капітуляція, в підсумку.
Йому ж лише залишається тільки публічно все озвучувати.
А взагалі, якби ті ж генерали були нормальними людьми, то просто самі б написали рапорти на звільнення.
Ну ж вони бачать, що не можуть вони ефективно керувати армією, їх совкові м'ясні методи ведення війни не допомагають стримати фронт, ну не виходить в них нічого.
Але ж вони не нормальні люди, вони пристосуванці та лакеї влади, які заради свого тепленького містечка, готові піти на все, навіть на поразку України.
заміною на передовій високоефективних боєздатних бригад, які надійно тримали оборону на місцевості роками, на небоєздатні з'єднання з відсутністю належної підготовки в особового складу, відсутністю озброєння для успішного протистояння ворогу, ефективного організаційного керівництва у таких з'єднаннях, попередньо необізнаних з бойовою оперативною обстановкою, яких закидають обороняти незнайому місцевість з метою їхнього знищення та швидкого захоплення ворогом української території;
знищенням ("стиранням") під нуль високобоєздатних бригад ЗСУ повною відсутністю ротацій, підкріплень у бою поки їх особовий склад не буде знищений ворогом через виснаження, перевтому, закінчення чи несвоєчасне поповнення ***********, а тих хто відмовився виконувати злочинний наказ тримати позиції в завідомо програшних бойових умовах з невідворотним провалом та знищення ворогом - оголошення дизертирами та відкриття проти них кримінальних проваджень з драконівськими строками ув'язнень;
руйнуванням організаційної структури бойових з'єднань ЗСУ і перетворення їх на неефективну у бою т.з. збірну солянку чи колгосп ненавчених, переважно без належного озброєння, незнайомих й нескоординованих між собою людей;
множенням незабезпечених професійним боєздатним особовим складом та належним озброєнням нових бригад замість відновлення, розширення й масштабування найбільш боєздатних й високоефективних уже існуючих у складі ЗСУ бригад;
організаційне штучне ускладнення для командування на передовій у його можливостях успішного й ефективного управління боєм через наперед сплановану надмірну забюрократизованість процесу ведення бойових дій з метою надання переваг ворогу на фронті й швидкого захоплення ним українських територій, тощо.
Дрон це не щось таке складне.... на заході рамках наукових робіт студентів освоюють АІ автономні дрони.... Для розробки двигунів до дорослих дронів є Антонов...
Просто потрібно щоб хтось цим нормально зайнявся на рівні держави надати 2-3 підземних бункери від совка де б можна було розмістити 5-6 станків ЧПУ для форм, дальше термопресавтомати і паяльні роботи щоб ті плати не сидіти і вручну паяти гівн...но
але міносвіти витісняє всю молодь з викладацького складу та лишаються тільки пенсіонери та корупціонери
Від The Wall Street Journal очікуєш чогось більшого, ніж "наступні 2 місяці фронт буде без суттєвих змін", але журналісти щось зовсім облінилися.