На Бєлгородську область за рік впало щонайменше 38 російських авіабомб: WP отримало докази

Видання The Washington Post отримало внутрішній документ російської влади, який підтверджує, що планерні бомби, які Росія запускає по Україні, падають на території Бєлгородської області. За останній рік там впало щонайменше 38 таких бомб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал WP.

Де знайдені бомби?

Згідно з документом, ці бомби впали в Бєлгородській області на кордоні з Україною між квітнем 2023 і квітнем 2024 року, хоча більшість із них не вибухнули.

Також щонайменше чотири бомби впали на саме місто Бєлгород, регіональний центр з населенням близько 400 тисяч осіб. Ще сім були знайдені в передмісті. Найбільше, 11 бомб, впало в прикордонному Гайворонському районі, деякі з них не вдалося знайти через "складну оперативну ситуацію".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Бєлгороді та області стався блекаут

Міноборони РФ та влада часто не повідомляють про падіння російських бомб

Документ, спочатку перехоплений українською розвідкою і переданий The Post, містить таблицю інцидентів з посиланнями на надзвичайні постанови про знешкодження бомб і евакуацію і є продуктом відділу з надзвичайних ситуацій міста Бєлгорода.

Як пише WP, більшість бомб були виявлені цивільними особами – лісниками, фермерами або мешканцями навколишніх сіл. У більшості випадків Міністерство оборони РФ не знало, коли були запущені авіабомби, що вказує на те, що деякі з них могли бути там упродовж декількох днів.

Журналісти також нагадали, що у квітні 2023 року така бомба впала на проїжджу частину в Бєлгороді, а потім здетонувала. Російські окупанти тоді визнали, що вона впала з винищувача Су-35.

Читайте також: Patriot не є ефективними у боротьбі з КАБами. Допомогти можуть ATACMS, - Зеленський

Незалежне російське ЗМІ Astra підтвердило, що багато інцидентів, описаних у документі, збігаються з тими, які воно отримало від місцевих органів влади та з повідомлень у місцевих засобах масової інформації.

Місцева влада, як правило, мовчить про ці інциденти, повідомляючи лише про "нещасні випадки", звинувачуючи в них українські обстріли або просто не повідомляючи про різні вибухи, що сталися в регіоні, особливо останнім часом.

"Певний відсоток російських бомб бракований. Ця проблема існує відтоді, як вони почали використовувати ці комплекти УМПК, і вона не має принципового вирішення. Ми думаємо, що ці випадкові скиди викликані ненадійністю цих комплектів, що, схоже, не турбує ВПС Росії", - додав військовий експерт Conflict Intelligence Group Руслан Левієв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український МіГ-29 скидає французькі авіабомби AASM-250 "Hammer" на позиції росіян у Бєлгородській області. ВIДЕО